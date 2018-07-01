Сборная России сенсационно обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти (1:1; 4:3) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

ДО МАТЧА

Ни разу в новейшей истории сборной России не удавалось обыграть «красную фурию». Команды встречались шесть раз, и четыре из них завершились победой испанцев, и только дважды россиянам удавалось зацепить ничью. Зато в последний раз это было в ноябре 2017-го, когда Федор Смолов оформил дубль (3:3).

Станислав Черчесов неожиданно изменил схему игры с 4-5-1 на 3-2-4-1, впервые выпустив в основе Федора Кудряшова, а Жирков отправился на позицию левого вингера. В полузащите неожиданно не оказалось Юрия Газинского и Дениса Черышева. Первому Черчесов предпочел Далера Кузяева.

Наставник испанцев Фернандо Йерро сенсационно оставил в запасе Андреса Иньесту.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Испанцы быстро вышли вперед после неудачного для россиян рикошета от Сергея Игнашевича, боровшегося при подаче со стандарта с Серхио Рамосом, и захватили контроль над мячом, который временами казался астрономическим. Наша сборная пыталась выйти в атаку проверенным способом – через Артема Дзюбу. Форвард цеплялся за мячи, но на скидки партнеры отзывались очень плохо.

На помощь пришел случай, когда Дзюба, выиграв борьбу в чужой штрафной, попал мячом в руку Пике. Сам россиянин и реализовал 11-метровый.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина встречи, как и овертайм, прошли при подавляющем преимуществе испанцев во владении мячом, однако реальной опасности воротам Игоря Акинфеева их атаки практически не таили. Черчесов выпустил в перерыве Владимира Граната вместо уставшего Жиркова, а по ходу второго тайма дал поиграть свежим Денису Черышеву и Федору Смолову. Оба они себя мало чем проявили, зато заставили испанскую оборону держать ухо востро.

Йерро, возглавивший «красную фурию» за сутки до старта турнира, пытался задавить российскую команду и заставить ее ошибиться. В первую очередь с этой целью на поле появился Иньеста. И все-таки испанцев хватило лишь на то, чтобы немного потрепать Акинфееву нервы.

ПЕНАЛЬТИ

А в серии послматчевых пенальти Игорь продемонстрировал, почему годами не снимает майку с первым номером сборной России, парировав удары Коке и Яго Аспаса. У россиян отличились Смолов, Игнашевич, Александр Головин и Черышев. Пятого удара для победы даже не потребовалось.

Испания – Россия – 1:1 (1:1, 3:4 по пен.)

Голы: 1:0 – Игнашевич (11, авт), 1:1 Дзюба (41, пен.).

Испания: Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80)

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65)

Серия пенальти: 1:0 – Иньеста, 1:1 – Смолов, 2:1 – Пике, 2:2 – Игнашевич, 2:2 – Коке (вратарь), 2:3 – Головин, 3:3 – Рамос, 3:4 – Черышев, 3:4 – Аспас (вратарь)

Предупреждения: Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71)