О ПОДГОТОВКЕ К МАТЧУ

– У нас есть стартовый состав на завтра, базовая расстановка та же самая. Не думаю, что состав Мексики претерпит существенные изменения, но что-то предсказывать тяжело, нужно учитывать состояние игроков. Мы хотим построить сбалансированную команду, последние два матча были очень хороши, и мы должны продолжать в том же духе.

О СТАТИСТИКЕ В МАТЧАХ С МЕКСИКОЙ

– Я надеюсь, что игроки выступят на том же уровне, что и в предыдущих матчах и даже лучше. Я уважаю наших соперников и проделанную ими работу, наша команда будет играть так же, как и в последнем матче. Статистика, предыстория противостояния – можно это рассматривать, но нам не так важны цифры. В предыдущем матче все проработали очень хорошо, это укрепляет всю команду. Вышедшие на замену тоже проявили себя здорово. Важно, что они усиливают игру.

О НЕЙМАРЕ

– Он играл слишком много, мы знаем цену, которую за это заплатили. После травмы Неймар полностью восстановился и сыграл так же, как и раньше, а это сложно. Он будет прибавлять по ходу турнира, я надеюсь на это. Пока не знаю насчет завтрашнего матча, но восстановился он полностью.

О ПЛАНЕ НА ИГРУ

– Наша команда хорошо сбалансирована, у нас большая вариативность, надеемся, что завтра все игроки будут заряжены на борьбу. Нужно стараться делать меньше ошибок. Мы четыре года вели подготовку к ЧМ, нам нужна полная концентрация. Думаю, что игра будет сложной, Мексика на первом этапе заслужила попадание плей-офф, матч будет великим.

О ПРОГРЕССЕ

– Я думаю, что наш прогресс по сравнению с первым матчем впечатляющий. Многие говорили, что мы не очень хорошо играли, но я не соглашусь, мы создали много моментов. Во втором и третьем матчах ничья могла выкинуть нас с турнира, у нас была мотивация выступить лучше. Думаю, что мы хорошо готовы к Мексике.

ОБ ОПАСНЫХ ИГРОКАХ МЕКСИКИ

– Мы очень хотим выйти в четвертьфинал и полны решимости эти сделать. У нас есть план на игру. Но у Мексики очень умные игроки, которые умело используют свободное пространство. Нам нельзя этого допускать. Я хорошо знаю Чичарито. Мы должны остерегаться их атакующего трио, но при этом помнить и про других игроков.

О ВЫЛЕТЕ ГЕРМАНИИ

– Мы не должны волноваться насчет Германии, в футболе нужно меньше говорить, и тогда все получится. Германия была одним из фаворитов, как и Португалия с Аргентиной. Мы не должны думать о поворотах истории, Германия уже в прошлом. Нам нужно использовать свои возможности завтра.