За Россию даже Аргентина

Пока счастливые обладатели билетов на первый в истории матч сборной России в плей-офф чемпионата мира следили за игрой вживую в «Лужниках», те, кто не попал в 80 тысяч избранных, поддерживали команду Черчесова дистанционно. Дома на диване или в спорт-баре. А желающие ощутить стадионную атмосферу, отправились в фан-зоны.

В Петербурге официальная фан-зона ФИФА находится на Конюшенной площади. О ее недостатках заговорили с первого дня чемпионата мира. Вот и на матч с Испанией попали не все, кто хотел. Зона вмещает лишь 15 тысяч человек, а поддержать сборную пришло вдвое больше. И это несмотря на противную петербургскую погоду. Все утро шел дождь. К началу матча он прекратился. Но два часа при холодном ветре и +13 стоя смотреть на экран с футболом – так себе удовольствие.

– Погода разочаровывает. Но главное, что мы все вместе здесь: и россияне, и иностранцы, поддерживаем сборную России. Мы сюда пришли ради праздника, и никакая погода нам его не испортит, – считает Роман, который специально приехал в фан-зону именно на матч с испанцами из Великого Новгорода. И Роман, и другие россияне были оптимистичны в прогнозах. Кто-то ставил на победу в дополнительное время, кто-то ждал пенальти. Но все сходились в одном – Россия победит. И неважно, что ни в одном из шести матчей с испанцами, сборная не добивалась победы. Возможно, всех воодушевила ноябрьская ничья 3:3 в контрольной встрече на стадионе «Санкт-Петербург».

На счет иностранцев, поддерживающих сборную России, Роман не соврал. На Конюшенную площадь пришли аргентинцы в футболках своей сборной и с российскими флагами.

– Я расстроен из-за вылета Аргентины. У меня есть билеты на матч за третье место и финал. Надеялся, что в какой-то из этих игр будет наша сборная. А теперь верю, что до полуфинала дойдет Россия. Мне все у вас нравится, желаю удачи вашей команде, – говорит Мауро из Буэнос-Айреса, тезка нападающего «Интера» Икарди, которого аргентинцам явно не хватало на турнире.

Дзюба – лучшее средство от холода

За Россию болел даже Дед Мороз. Хотя ему, наверное, надо было ехать в Москву на стадион. Ведь, казалось, победить Испанию можно только с помощью чуда. Испанские болельщики существенно уступали числом, но брали колоритом. Особо выделялся

крупный мужчина в смешной детской пляжной панаме и с плакатом, где по-русски было написано: «Россия, я всегда тебя любил, люблю и буду любить, но Испания – моя нация». Весь матч он простоял под экраном лицом к толпе, спиной к футболу. Русская публика была почти мертва. Холод вогнал ее в анабиоз, а автогол Игнашевича заморозил окончательно. Колумбийцы с хорватами пытались зарядить «Россия, Россия», но не находили поддержки. А молодые испанские девушки, которые перед матчем спасались от ветра, закутавшись все в один плед, наоборот оттаяли и забегали паровозиком у сцены.

Только под конец первого, когда мяч попал в руку Жерару Пике, и Бьорн Куйперс поставил пенальти в ворота Давида Де Хеа, российские фанаты напомнили о себе. Неистовый вопль 15 тысяч ртов охватил площадь, а кому-то даже удалось зажечь непонятно как пронесенный файер. В следующий раз в такой дикий восторг фанаты пришли, когда на поле появился Денис Черышев, а выход Смолова вместо Дзюбы встретили свистом.

Переход игры в дополнительное время восприняли как победу. Минут 15 не стихали крики «Россия» и знаменитое исландское «ху». Серию пенальти смотрели молча. А потом в мгновение Конюшенная взорвалась. Гул стоял такой, что слышали даже в «Лужниках». А впрочем, неужели в какой-то точке нашей страны сейчас было иначе?

– Это Дед Мороз помог, – пошутил кто-то в толпе. Действительно, иначе и не объяснить. Россия в четвертьфинале, где уже придется надеется на новое чудо.