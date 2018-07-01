– Артем, вы представляете, что сейчас творится и в Москве, и во всей России?

– Представляю, конечно! Надеюсь, вся страна гордится нами – для нас это самое важное. Мы подарили праздник болельщикам и самим себе, мы верили в этот успех до последнего. Сегодня только через такую игру можно было добиться успеха – терпеть, терпеть, биться через боль, через судороги… И в конце просто мы просто верили в Игоря. Три-четыре игрока команды сказали, что он два мяча точно возьмет. В их числе – Газинский и Дзагоев. Может, они в возрасте уже, многое видели? – смеется Артем. – Но сами сейчас в шоке, конечно.

– Когда в вороте Де Хеа назначили пенальте, возникла какая-то заминка. Решали, кто будет бить?

– Мне несколько человек сказали – иди, бей. Я посмотрел по сторонам, подумал – почему бы и нет? Страшно было, если честно. Весь мир смотрит, не дай бог промахнусь – съедят все! Но к счастью, все сложилось, как надо. Столько лет мы терпели неудачи, всегда футбольный бог отворачивался от сборной России, а тут все изменилось! Великие моменты происходят при великой возможности, и сегодня была та самая возможность для нас. Мы это знали, понимали, и счастливы, что мы ее использовали. Ощущения? Просто космос! Все улетели туда – за Станиславом Саламовичем.

– Помните по минутам, как проходила серия пенальти?

– Вообще не помню. Я голос посадил – так мы кричали. Что тут сказать? Я горжусь тем, что нахожусь в этой команде. Это большая честь для меня. Мужики – красавцы!

– Первый гол соперников не выбил из колеи?

– Испания все команды мира заставляет прижиматься к себе. Мы знали, что наш шанс в том, чтобы накрывать их, когда они теряют мяч. Выходить из своей зоны и идти в контратаки. В первом тайме это получалось несколько раз – мы добротно сработали. Плюс уделяли внимание стандартам – по сути, и они нам, и мы им забили именно из стандартных положений. Мы верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок могут побить класс. Так и вышло.

– Сердце не выпрыгнуло, когда смотрели остаток матча со скамейки? Мы ведь вообще почти не переходили центр поля.

– Да у всех сердце выпрыгивало! Мы там чуть не упали… Говорили друг другу – если кто будет падать в обморок, чтобы поддерживали под руки, – смеется Дзюба. – Но спасибо болельщикам, спасибо «Лужникам» – они нам очень сильно помогли! Мы уже попросили Виталия Мутко, если это возможно, чтобы все наши игры проходили здесь. Хотя так, вроде, нельзя.

– Хорватия или Дания – имеет значение?

– Давайте мы просто насладимся моментом. Порадуемся такому успеху. Мы столько всего вытерпели, столько говна хлебнули… И тут – этот четвертьфинал на домашнем чемпионате! Об остальном подумаем позже.

– Но, все-таки, вы же планируете проходить дальше?

– Мы вам все время говорим о своих планах, а вы не верите, что они осуществимы. Сказали, что выйдем из группы – никто не верил. Сказали, что совершим небольшое чудо и постараемся пройти Испании – опять все отнеслись со скепсисом. Аппетит приходит во время еды. Понятно, что Хорватия – это топ. Как и Испания. Дания – тоже непростая сборная. Но на родной земле, в таком турнире, в одной игре любая команда может обыграть любую. Давайте верить в лучшее.