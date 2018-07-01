– Верил ли я до матча, что россияне могут обыграть испанцев? На один процент победу допускал, не больше – признается Борис Майоров. – Ведь чудеса в спорте время от времени случаются. Но в то, что наши смогут устоять против такой топовой команды, как сборная Испания, верилось, конечно, слабо. Хотя надо сказать, что и испанцы сегодня уже не те, что были пять-шесть лет назад.

– За счет чего нашим удалось разрушить все атаки соперника? Ведь бросалось в глаза, что победила наша команда вовсе не случайно!

– Прежде всего – это тренерская победа. С тактической точки зрения Черчесов выстроил игру очень грамотно! Ведь соревноваться с Испанией сегодня в держании мяча просто бесполезно. Они и еще бразильцы – две лучшие команды в мире в этом компоненте. Поэтому надо было в первую очередь лишить испанцев пространства, где они могли бы комбинировать и делать острые передачи. Вот этого россияне им не позволили. Наши игроки – молодцы, что согласились с этим тренерским планом и четко его выполняли.

Сборная Испании 76 процентов времени владела мячом. Но я не помню, чтобы у наших ворот при этом возникали какие-то острые ситуации. Опасность была постоянная. Но больше видимая, чем реальная. И вот за это надо отдать должное Черчесову.

Конечно, нам, сидя на трибунах или у телеэкранов, хотелось, чтобы наша команда больше владела мячом и остро атаковала. Но в угоду результату рисунок игры у россиян был идеальный. Важно было не дать преимущества сопернику.

– Которому еще и повезло! Ведь автогол Игнашевича – не заслуга испанцев, а наш несчастный случай. Так-то они вообще в игровое время ничего не забили.

– Совершенно верно! Игнашевич боролся с Рамосом. Мяч случайно попал ему в ногу и отскочил в верхний угол. Тут действительно фортуна была на стороне соперника и больше ничего. Наши футболисты им и там ничего сделать не позволили. Так что оба гола в игровое время – на нашем счету.

– А теперь о пенальти. Акинфеев отразил два из пяти! Вот это уже везение или супермастерство?

– Игоря вообще надо выделить в этом матче. Не только за пенальти! На последнем рубеже у ворот нашей команды был очень надежный страж! И я видел, что уверенность Акинфеева передалась и полевым игрокам, помогла им выстоять в концовке. Это классный вратарь и в матче с Испанией он это еще раз доказал. В нашей стране Акинфеев точно – №1. А уж отразить два пенальти на таком уровне, в финальной части чемпионата мира… Это надо суметь!

– Не слишком ли много сенсаций на нынешнем турнире? Германия не вышла из группы. Аргентина, Португалия и Испания вылетели в первом раунде. А Россия – в четвертьфинале! До сих пор в это трудно поверить.

– А я скажу, что видел уже много зажигательных и великолепных матчей. В том числе и с участием команд, которые уже вылетели из борьбы. Португалия – Испания, Швеция – Германия… Это был просто замечательный футбол. А бразильцы что творят? Я очень доволен качеством футбола. А вот удивляться после сегодняшнего дня уже действительно ничему не буду! Следующий соперник нам в любом случае, как говорится, «по зубам».