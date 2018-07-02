Акинфеев отбил ногой удар испанца с 11-метровой отметки – и в моем московском дворе поднялся дикий крик.

Не имею понятия, кто там начинал – среднеазиатские дворники или местные-закоренелые. Полагаю, они легко нашли между собой общий язык. И правильно.

Могу ошибаться, но, по-моему, у нашей сборной на крупных турнирах раньше никогда не было послематчевых пенальти. Мы сыграли с расчетом на эти пенальти – и мы их выиграли. Эй, Испания, тебе что-то не по душе? Ну, понятно: вы же – проигравшие. Лично я кроме соболезнований ничего предложить не могу.

Не настаивать на очень активном прессинге, а заранее «опуститься» на свою половину. Не препятствовать испанскому катанию мяча вокруг центральной линии, сосредоточив все на подступах к своей штрафной. Переделать обратно тактическую схему на пять защитников вместо четырех, что принесли нам две победы в групповом турнире. Вся эта тактика была весьма необычной, и, если бы Черчесов проиграл, его с потрохами съели бы.

Но он – выиграл!

Причем выиграл уже тогда, когда затащил испанцев в концовку основного времени матча. Все дальнейшее – это уже подробности «на везение». Мы проигрывали этим испанским «катателям мяча» аж с 1971 года. А вчера – прервали эту проклятую серию.

Таким образом, «усы надежды» все еще растут. Испанские Фигаро, вроде бы знающие свое дело, примерялись их сбрить, но у них ничего не вышло. Пусть наша Надя пока походит усатой – минимум до четвертьфинала. В полном соответствии с нынешней общемировой толерантностью.

Погода вроде как не помогла: ливень начался только в самом конце игры. Но нашим это было и не сильно нужно. Они просто упирались-отбивались до последнего – и в итоге добились своего. Наверное, кто-то скажет, что это – позорно. Заранее садиться в защиту и уповать только на ничью…

В данном случае – нет. Это просто расчетливо. Цинично? Ну да. И?

Возьмите хоть Дзюбу, который дрался за каждый мяч и организовал наш единственный гол в основное время. Или Головина – тот вроде бы подсдулся, но потом поймал второе дыхание. А уж Марио Фернандес – вообще полный молодец. Монстр, футбольный Холден. Какие к ним могут быть претензии.

Можно сколько угодно обсуждать, что отбиваться весь матч – это нехорошо и вроде как стыдно. Хотя сами обсуждающие прекрасно понимают: ничего стыдного здесь на самом деле нет. Мы знаем, что испанцы умеют атаковать лучше нас, они это знают тоже, и мы с ними играли в футбол. Но! Забейте, господа хорошие! Не можете? Ну – тогда езжайте домой. Это наш чемпионат мира!

Крики за окном постепенно затихли. До четвертьфинального матча с…

С Хорватией.