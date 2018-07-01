– Когда узнали, что выйдете вместо Газинского в стартовом составе?

– На тренерской установке. Конечно, мы наигрывали различные варианты. Так что были готовы ко всему.

– Схема с пятью защитниками также не стала сюрпризом?

– Конечно, нет. Мы над ней тоже работали. Как и над схемой с четырьмя игроками обороны. Предусмотрели все, что может принести нам победу.

– В первом тайме вы отвечали испанцам атаками довольно часто. Во втором и далее больше сидели в обороне. Понимали изначально, что так, скорее всего, и будет?

– Конечно, мы понимали, что испанцы с любым соперником выдают больший процент владения мячом. Поэтому выжидали, искали свои шансы. Самое главное – не опустили руки после пропущенного мяча и показали характер, сравняв счет.

– Показалось, что команда заметно устала. Когда кончились силы?

– У меня лично – в середине второго тайма. Дальше держался на морально-волевых.

– Какой момент встречи стал ключевым?

– Наверное, пенальти, забитый Артемом.

– Вы чувствуете, что это – фантастика? Вот то, что вы сейчас совершили?

– Да! Но мы двигаемся дальше. 7 июля нас ждет сложный матч. Мы подойдем к нему во всеоружии!