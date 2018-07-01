– После своего пенальти вы радовались так, что кто-то подумал – серия закончилась. Уже поняли, что мы победили?

– Я просто радовался, что забил. И был уверен, что Игорь возьмет следующий мяч.

– Когда осознали, что Испанию можно пройти в этой встрече?

– У нас сбыли некоторые моменты на контратаках. Не все в них удавалось, но тем не менее… Конечно, соперникам было сложно пройти нашу оборону – мы грамотно сыграли в защите. И так вышло, что по пенальти мы выиграли. Чему очень рады.

– Насколько лично для вас был принципиальным этот матч?

– Конечно, играть в 1/8 финала на чемпионате мира доводится нечасто. Это была очень важная игра. Но, надеюсь, дальше мы выступим не хуже.

– Речь не совсем об этом. Вы же воспитанник мадридского клуба, вы выступаете в Испании, у вас там много друзей и знакомых…

– Конечно я расстроен, что некоторые мои друзья сегодня плакали. Никогда не могу быть этому рад. Но это футбол, это игра. Сегодня мы победили, завтра могут выиграть они.

– С кем перед матчем общались?

– Со многими. С Родриго, с Карвахальо, с Начо… Мы постоянно общаемся. Они сегодня очень расстроены. Хотелось бы их как-то поддержать.

– После победы в 1/8 о чем теперь думаете? Кто более удобный соперник?

– Кто выйдет, к тому и будем готовиться.

– А о титуле чемпионов мира уже мысли есть?

– Это пока слишком далеко. Нам сейчас надо хорошо восстановиться и думать о следующем матче.

– Такая победа – закономерный исход встречи? Или был все же элемент везения?

– Против Испании, мне кажется, всегда надо больше обороняться, уделять особое внимание защите. Дзюба забил важный гол, плюс в серии пенальте Игорь потащил… А везет или не везет – это пустое. Каждый играет, как умеет. И мы сегодня в итоге победили. Это – самое главное.

– Как распределяли пенальти?

– После окончания дополнительного времени нас просто спросили: «Кто хочет бить?». Желающие подняли руки. Так и распределили.

– Кто должен был идти пятым?

– Если честно – не знаю.