«Спасибо Игнашевичу, который так болеет за Россию»

– «******» («трындец» – прим. ред.) вы вряд ли опубликовать сможете, просто поставьте шесть точек, вместо моего комментария (улыбается). Эмоции сейчас переживаем невероятные.

Эта победа отличалась по своей структуре от той, что была одержана над голландцами на чемпионате Европы в 2008 году. Я сам играю в футбол и понимаю, что такое отстоять в обороне 120 минут в такой игре, лишь периодически выбегая в контратаку. Но, наверное, это была единственно возможная тактика, позволяющая пройти Испанию. И мы это сделали! Наши футболисты – мужики!

При всех претензиях, которые были к Черчесову перед началом чемпионата мира, он сумел всем все доказать – вышел из группы и прошел Испанию. Как это было по содержанию игры, сейчас никого не должно волновать. Чтобы так выкладываться 120 минут, нужно большое мужество и желание. Большие молодцы!

– Вы смотрели игру на стадионе?

– Да.

– Это слышно по голосу…

– Да, я кричал и сорвал голос. Особенно когда Акинфеев отбил ногой этот пенальти. Это было что-то невероятное!

При этом надо сказать, что подходов со стопроцентными моментами у испанцев не было. И это при том, что Испания одна из немногих, кто умеет играть в позиционный футбол. Но российская команда очень насытила центр поля, и моментов у соперника не было. Были опасный выход Косты, удар Иньесты и проход Иско в лицевую, но ни одного действительно голевого момента создано не было. В двух первых случаях уверенно сыграл Акинфеев, а в третьем – помог Сергей Игнашевич.

Вообще Игнашевича я бы хотел отдельно поблагодарить за то, что он так болеет за нашу страну, что в свои 39 лет согласился вернуться в сборную, что еще хочет доказать свой уровень и, самое главное, помочь команде. Так сыграть в испанцами в 39 лет, да еще будучи основным футболистом своей команды, – это выдающееся достижение.

– На этом фоне может еще сезона три отыграть за ЦСКА…

– Не знаю, как он себе планирует дальнейшую карьеру, но мне кажется, что это хорошее время поставить красивую точку в карьере. Хотя, может, он еще хочет поиграть.

«Испанцев жалко, но сейчас нет желания тратить на них эмоции»

– Что было на трибунах после финального свистка, национальный праздник?

– Да, начались братания и празднования. Хотя поначалу был шок. Повторюсь, разница между этой победой и той десятилетней давности в том, что тогда игра была другой. Мы подавили голландцев их же оружием, накрывали их по всему периметру поля и мощно бежали вперед, поэтому было ощущение, что мы сильнее, мы победим. Даже когда голландцы сравняли счет, не покидало ощущение, что выиграем.

А здесь это было крайне неожиданно – дотерпели, отстояли. Если в первом тайме контратаки еще проходили, то во втором их практически не было. В этом смысле, с точки зрения эффективности действий, наша команда была хороша. Посмотрите сколько ударов по воротам мы нанесли и сколько забили. Не транжирим моменты, и это явно результат работы тренерского штаба.

– Сыграли сегодня в Исландию…

– В Исландию? Да, пожалуй. Только у нас футболисты поквалифицированнее.

– Серия послематчевых пенальти…

– Это же небывалый случай – наши футболисты реализовали все пенальти. Причем били их спокойно и уверенно, без лишнего мандража. Игнашевич блестяще забил – не сильно с подъема шарахнул, а аккуратно положил мяч в сетку; Черышев вообще был хладнокровнее хладнокровного, очень техничный удар нанес.

– Как вы пережили эти 10 минут?

– Завтра пойду к кардиологу, там и выяснится, как я пережил эту 10-минутку (смеется).

– Когда осознали, что Россия – в четвертьфинале чемпионата мира?

– Этот момент еще не наступил.

– Кто герой матча с Испанией?

– Простите за банальность, но ответ очевиден – это команда, включая запасных, не вышедших на поле, тренерский и медицинский штаб и всех остальных. Футболисты бились друг за друга, и это тот редкий случай, когда действительно не хочется выделять никого конкретно.

– Что скажете об испанцах?

– Мне очень их жалко, я испанцев люблю. Но это чувство настолько далеко, что сейчас я не хочу тратить на него свои эмоции. Хочу порадоваться нашей победе, а не жалеть наших соперников.

– Впереди у России четвертьфинал против победителя пары Хорватия – Дания. Кого бы вам хотелось видеть нашим следующим соперником?

– Для футбола интереснее матч Россия – Хорватия, но я боюсь, что против хорватов после удачной игры с Испанией мы выберем ту же тактику. А мне бы не хотелось стать Грецией, выигравшей чемпионат Европы в 2004 году в оборонительном стиле.

Надеюсь, тренерский штаб примет решение играть в два центральных защитника со всеми остальными сборными, кроме слишком для нас сильных Бразилии и Англии. Потому что второй раз мы не так же не выстоим – не хватит или сил, или везения. Надо все-таки налаживать контригру.