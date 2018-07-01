Вячеслав Чанов: У меня навернулись слезы гордости за своего ученика
Знаменитый советский вратарь, 11 лет тренировавший Игоря Акинфеева в ЦСКА, признался, что не смог сдержать слез после победы над Испанией.
– Горд и счастлив, – начал Вячеслав Викторович. – Слезы навернулись. В сборной два моих ученика, значит, чем-то тоже помог стране. Невероятные эмоции.
– Вы знаете Игоря едва ли не лучше всех, были какие-то предчувствия перед серией пенальти?
– В игре он был как всегда четок. А вот пенальти… Игорь же переписал на себя все возможные вратарские рекорды России и СССР. Хотя нам сколько говорили, что рост не тот, вес не тот. Только одно достижение ему не принадлежит – отраженные пенальти. Тут к моему рекорду только подбирается (смеется). Жду не дождусь, когда и его перекроет.
– И все-таки можно было что-то предсказать еще до начала?
– Было видно, что он волновался на первых двух ударах. А потом вспомнил наши разговоры о том, как отражать пенальти. Те маленькие хитрости, без которых никак, – где-то качнуть, где-то в глаза заглянуть.
– Вам самому тяжело далась серия?
– После двух ударов я решил больше не смотреть. Есть такая примета. Ну а дальше вы сами все видели. Игорь очень силен именно в послематчевых сериях. Больше десяти лет работали вместе и даже не припомню, чтобы мы проигрывали. В игре может пропустить, а вот послематчевые другое дело. У него стойкий характер, настоящий оловянный солдатик.
– То есть вы знали, что будет, если дотянем до серии пенальти?
– Совсем нет. Надеялся. Как играла команда в матче – дело тренерского штаба, но самое красивое в футболе – результат на табло. А меня сейчас разрывает от счастья. От того, что Игорь и Володя Габулов – мои ученики – приложили к этому руку. Сколько говорили: «Зачем взяли Габулова?», а он очень важен для Игоря. У вратарей своя особая команда, она должна быть подобрана правильно. Они знают, как готовить друг друга к играм.
– То есть вас критика по выбору Габулова удивляла?
– Микроклимат имеет колоссальное значение. Большой респект Гинтарасу Сатуче, что так подвел своих подопечных к чемпионату мира. Я был у них на тренировке, общался со Станиславом Саламычем на эту темы. Мы из одного поколения, играли друг против друга, и я всячески поддержал его решение. А критика мне была непонятна.
– С вами ученики сейчас на связи?
– На постоянной. И с Игорем, и с Володей. Последний раз вчера вечером общались. У нас принято созваниваться, где бы я не находился. Приятно, что ребята меня не забывают и верят как в тренера и учителя.