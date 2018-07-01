– Горд и счастлив, – начал Вячеслав Викторович. – Слезы навернулись. В сборной два моих ученика, значит, чем-то тоже помог стране. Невероятные эмоции.

– Вы знаете Игоря едва ли не лучше всех, были какие-то предчувствия перед серией пенальти?

– В игре он был как всегда четок. А вот пенальти… Игорь же переписал на себя все возможные вратарские рекорды России и СССР. Хотя нам сколько говорили, что рост не тот, вес не тот. Только одно достижение ему не принадлежит – отраженные пенальти. Тут к моему рекорду только подбирается (смеется). Жду не дождусь, когда и его перекроет.

– И все-таки можно было что-то предсказать еще до начала?

– Было видно, что он волновался на первых двух ударах. А потом вспомнил наши разговоры о том, как отражать пенальти. Те маленькие хитрости, без которых никак, – где-то качнуть, где-то в глаза заглянуть.

– Вам самому тяжело далась серия?

– После двух ударов я решил больше не смотреть. Есть такая примета. Ну а дальше вы сами все видели. Игорь очень силен именно в послематчевых сериях. Больше десяти лет работали вместе и даже не припомню, чтобы мы проигрывали. В игре может пропустить, а вот послематчевые другое дело. У него стойкий характер, настоящий оловянный солдатик.

– То есть вы знали, что будет, если дотянем до серии пенальти?

– Совсем нет. Надеялся. Как играла команда в матче – дело тренерского штаба, но самое красивое в футболе – результат на табло. А меня сейчас разрывает от счастья. От того, что Игорь и Володя Габулов – мои ученики – приложили к этому руку. Сколько говорили: «Зачем взяли Габулова?», а он очень важен для Игоря. У вратарей своя особая команда, она должна быть подобрана правильно. Они знают, как готовить друг друга к играм.

– То есть вас критика по выбору Габулова удивляла?

– Микроклимат имеет колоссальное значение. Большой респект Гинтарасу Сатуче, что так подвел своих подопечных к чемпионату мира. Я был у них на тренировке, общался со Станиславом Саламычем на эту темы. Мы из одного поколения, играли друг против друга, и я всячески поддержал его решение. А критика мне была непонятна.

– С вами ученики сейчас на связи?

– На постоянной. И с Игорем, и с Володей. Последний раз вчера вечером общались. У нас принято созваниваться, где бы я не находился. Приятно, что ребята меня не забывают и верят как в тренера и учителя.