«Жирков провел на ЧМ-2018 последний матч»

– Каковы ваши эмоции после этой победы?

– Они простые: во время игры все эмоции выходят. Игра закончилась, дело сделано, теперь думаем о следующей игре.

– От игры к игре сборная России прибавляет. Сейчас она достигла своего пика?

– Мы провели работу, и у нас есть время проверить, кто как готов. Завтра будет медицинский осмотр, каждого игрока подведем к нужным кондициям, затем все вернутся в общую группу. Боюсь, что Жирков провел на турнире последний матч. Он и так вышел с больной ногой, отыграл первый тайм, потом сказались проблемы.

– Почему, когда сборная била пенальти, вы не смотрели в сторону игроков? И еще вы не очень эмоционально праздновали победу.

– Вы сказали «стреляли»? (Журналист употребил слово shoot, имеющее оба значения – и «стрелять», и «бить» – прим. ред.). Мы же не на войне. Я смотрел на табло, там тоже показывали. А эмоции… Турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить.

– Впервые на ЧМ-2018 сборная сыграла в три центральных защитника. Как пришли к этому варианту?

– Когда есть красная карточка, уже захочешь – в пять не сыграешь. Честно говоря, перешли на эту систему мучительно. Тренерскому штабу было все понятно, но футболистов пришлось убедить, что надо сыграть именно так. Спасибо, что все поняли. Пришлось много говорить индивидуально, чтобы досконально все объяснить.

– Почему заменили Дзюбу?

– Мы так и планировали. Хотели выпустить центрального нападающего, но испанцы настолько грамотно владеют мячом, что не все удавалось. Дзюба мог поиграть еще минут 10, но так вышло. Лучше сделать замену на пять минут раньше, чем на секунду позже.

– Вы сказали, что много говорили с игроками. Насколько убедительно надо говорить, чтобы в следующей стадии турнира это возымело действие?

– Мы никого не просим. Если есть идея, то игрок просто будет делать то, что сказал тренер. Но если он это не прочувствует, то ничего не выйдет. Теперь, после этого матча, они будут убеждаться на одну минуту раньше. Ребята они шустрые, все схватывают.

«Вылет немцев – особый момент»

– 10 лет назад противникам сборной Испании было проще?

– Может, вы не помните, испанцы на Евро-2008 обыграли нас два раза. Но тогда мы ввязались с ними в игру на встречных курсах. Они умеют делать это лучше нас – зачем нарываться? Мы выбрали правильную тактику, играли вторым номером, но выходы из обороны должны быть более качественные. Играй мы иначе, то было бы хуже. Возможно, мы бы тоже были чаще у чужих ворот, но это обернулось бы поражением.

– На трибунах люди орали «молодцы» и «мужики». Что бы вы сказали про своих футболистов?

– Я бы кричал «мужчины». Потому что слово «мужики» подразумевает нечто другое.

– Как восстановиться к четвертьфиналу?

– 120 минут сложно выбросить за одну секунду, но медицинский штаб понимает, каково состояние футболистов. Надеюсь, что наши соперники тоже 120 минут отыграют. Плюс внутренние резервы никто не отменял.

– Вы удивлены, что Испания и Португалия с Аргентиной так рано вылетели?

– Как я понимаю, не было еще столь массовых вылетов на ранних стадиях турнира. Вылет немцев для меня – особенный момент. Хорошо знаю Лева, мой сын вырос в Германии. К ним отношусь с большой теплотой, поэтому расстроился. А что касается других – футбол есть футбол.

– Кто более предпочтителен в следующей стадии турнира – Хорватия или Дания?

– Мы не можем заказывать концерт для себя. Мы с Уругваем играли на победу. Сейчас досталась Испания. Никогда не знаешь, что лучше. Мы постараемся подготовиться к игре, а все остальное… Можно быть хорошим игроком в сильной команде, но надо еще быть в нужном месте в нужное время.