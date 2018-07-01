«Советский спорт» рассказывает о матче Хорватия – Дания – 1:1 (3:2 по пен.) в 1/8 финала ЧМ-2018.

ДО МАТЧА

В этой паре определялся соперник хозяев чемпионата в четвертьфинале. После победы над Испанией стихла критика датчан российскими болельщиками за футбольный сюрпляс в последнем матче группового турнира с французами. Хорватов мы уважаем, но встречи с теневым фаворитом не хотим. Не пугает нас даже беспроигрышная серия сборной Дании, растянувшаяся на 18 (!) матчей, в девяти из которых одержана победа.

Хорваты же триумфально прошли групповой этап, обыграв всех соперников, в том числе и Аргентину (3:0).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В дебюте соперники блеснули рекордной на чемпионатах мира скорострельностью. На излете первой минуты скандинавы открыли счет. Мяч, вброшенный из-за боковой в центр штрафной площади, миновал многочисленные головы, приземлился на ногу Томаса Делэйни. Он протолкнул его Матиасу Йоргенсену, и защитник по-хоккейному несильно низом пробил вратаря Даниэля Субашича, который не успел сложиться и лишь зацепил мяч ногой.

Тянуть время скандинавам футбольный бог опустил меньше трех минут, а потом отвернулся от них. Ответная голевая атака хорватов срослась из трех (!) рикошетов. Сначала защитник Йонас Кнудсен на правом фланге не попал как следует по мячу. Потом Хенрик Далсгор, выбивая его со всей силы подальше из штрафной, едва не снес голову с плеч Андреасу Кристенсену. Пока пострадавший катался по траве, приходя в чувство, мячом завладел Марио Манджукич и заколотил в сетку. Мимо обескураженных Каспера Шмейхеля и капитана датчан Симона Кьера.

Сидящему на трибуне чемпиону Европы-1992 Петеру Шмейхелю, отцу голкипера, оставалось только покачать головой. Кстати, на то Евро Дания поехала вместо Югославии, частью которой была Хорватия.

До перерыва команды создали несколько полумоментов. А Иван Перешич бил головой, казалось, наверняка, но отправил мяч слишком сильно и почти вертикально в землю, и тот перелетел через перекладину.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва хорваты сбавили в движении. Игра пошла на умеренных скоростях. Поначалу датчане смотрелись интереснее.

Пробей вышедший на замену Николай Йергенсен из штрафной посильнее, да в сторону от вратаря, наверняка бы разбудил Луку Модрича и Ко.

Но после упущенного полушанса подопечные Оге Харейде оттянулись на свою половину.

К дополнительному времени соперники подошли без единого предупреждения, что свидетельствовало о характере борьбы. На такие матчи билеты смело можно продавать сразу на серию пенальти.

ОВЕРТАЙМ

В дополнительное время датчане опять активизировались. Кнудсен справа проник в штрафную, у него было время, но не было адресата. Вариант же удара с острого угла в ближний угол он не рассматривал.

На экваторе овертайма скандинавы бросили в бой темнокожего полузащитника Пионе Систо, выходившего в основе во всех трех матчах группового турнира. Под пенальти?

Не только. Его обводящий удар, пусть и неточный, в дальний угол разбудил притихшие трибуны.

На 114-й минуте нас едва не избавили смотреть серию пенальти. Модрич легко мог ее заменить одним-единственным ударом с 11-метровой отметки. Он разрезающим пасам вывел один на один со Шмейхелем Анте Ребича. Тот обвел вратаря, но был сбит сзади автором датского гола. Абсолютно оправданный фол!

Напрасно комментаторы-невежды с Первого канала требовали красной карточки. С недавних пор за фолы последней надежды в штрафной площади двойное наказание отменили – поэтому предупреждение, а не удаление. Потом ведущих репортажа с этим нюансом познакомили.

Модрич пробил пенальти тихо и не в самый угол, Шмейхель к радости отца угадал направление полета мяча и намертво его забрал.

ПЕНАЛЬТИ

Есть неписаное правило: в серии пенальти побеждает слабейший.

Серия началась так же лениво, как проходил матч за вычетом первых четырех минут. Вратари первые два удара парировали. А всего из десяти попыток ровно половина закончилась голами. Модрич реабилитировался, забив по центру.

И все-таки хорваты вытащили счастливый билет. Они летят в Сочи не встречу со сборной России. Это новая страница истории чемпионатов мира.

Хорватия – Дания – 1:1 (1:1, 3:2 по пен.)

Голы: Манджукич, 4 – Йоргенсен, 1

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 81), Врсалько, Вида, Модрич, Ракитич, Перишич (Крамарич, 97), Брозович (Ковачич, 71), Ребич, Манджукич (Бадель, 108)

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен (Шене, 46), Кнудсен, Йоргенсен, Дилэйни (Крон-Дели, 98), Эриксен, Дальсгор, Поульсен, Корнелиус (Йоргенсен, 66), Брэйтуэйт (Систо, 105)

Серия пенальти: 0:0 – Эриксен (вратарь), 0:0 – Бадель (вратарь), 0:1 – Кьер, 1:1 – Крамарич, 1:2 – Крон-Дели, 2:2 – Модрич, 2:2 - Шоне (вратарь), 2:2 – Пиварич (вратарь), 2:2 – Йоргенсен Н.(вратарь), 3:2 – Ракитич

Предупреждение: Йоргенсен, 115