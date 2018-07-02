Невероятный триллер, после которого ясно: сборная России на этом чемпионате мира может все.

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Стадион хотел первым делом, как только все пришли и расселись, отпраздновать победу сборной России. Но хорваты и датчане не дали. Одни открыли счет на первой минуте, другие – сравняли на четвертой. Некогда праздновать, удивляться-то не успевали.

Покричать «Россия! Россия!» те люди, которые были где-то в дороге на стадион «Нижний Новгород» вместо просмотра исторического матча, смогли только после безумно быстрых голов, когда все на поле чуть успокоились.

Народ так долго терпел, что потом с трудом останавливался и заводился по новой: за первые 20 минут сборную России с четвертьфиналом поздравляли как минимум четыре раза. И это только когда подхватывали несколько тысяч – чтобы разносилось по всей арене.

На трибунах не было особого преимущества ни у одной из команд-участниц матча. Датчане периодически звучали лучше, потому что сидели кучнее. За счет более компактной группировки им удавалось запускать исландское «Ху!». Хорватам для такого понадобился бы сигнал с монитора, иначе одновременно разбросанный среди 40-тысячной заполненной арены народ не привлечь.

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На эту игру из Санкт-Петербурга ехали два китайца. Один – который живет в России уже два года, почти местный. Другой приехал в нашу страну специально ради чемпионата мира. Один из тех, людей, которые делали статистику продажи билетов удивительной: сборная Китая и близко не попала на чемпионат мира, а граждане этой страны приобрели внушительный процент билетов, они долгое время на первых этапах продаж шли на топ-позициях в рейтинге по странам.

Так вот оказалось, что это земляки. Оба – из Даляня. До дня матча Хорватия – Дания они знакомы не были. Вместе их свел уже легендарный для многих иностранных гостей железнодорожный вагон. И тот, и другой решили воспользоваться бесплатным вариантом проезда.

Эти парни благодаря чемпионату мира стали друзьями.

А еще они договорились, что на Евро-2020 – а что, все равно без Китая везде – пересекутся снова. Договорятся, встретятся и сделают посещение топ-турниров традицией!

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До этого дня ни Дания, ни Хорватия не играли дополнительного времени на чемпионатах мира. Им и так-то после ураганного начала было трудно включиться в матч по второму разу. Более спокойную концовку основного времени, более ненапряжное дополнительное время сложно даже придумать.

И более нервную концовку тоже!

И более гениальную игру вратарей, более накрученный сценарий, где голкиперы – главные, главнейшие герои!

Даниэл Субашич и Каспер Шмейхель вытащили по три пенальти в течение 15 минут! Каспер начал еще в дополнительное: тут выяснилось, что датчане могут производить нереальный шум. Фол датского защитника на трибунах сначала не поняли – но это как с гениальной рукой Луиса Суареса в 2010-м.

Только тогда Уругвай в итоге Гану прошел, а теперь датчане только отложили вылет.

Но до него – еще пять вратарских сейвов в серии пенальти. В такие моменты даже нейтральные российские болельщики, конечно же, выбрали сторону: каждый за кого-то болел. И каждого по столько раз бросало из жара в холод!

Жар остался с Хорватией, а дрожать от обиды пришлось в итоге датчанам.

Мы играем с хорватами в Сочи. С этими не очень внятными (впечатление только по 1/8 финала, в группе было гораздо бодрее) хорватами, которых так прижала необходимость оправдывать статус фаворита, что они сначала почти не пытались рисковать, а потом чуть не подарили сопернику победу.

После такого дня есть уверенность: мы можем идти еще дальше!