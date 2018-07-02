Наставник сборной Хорватии Златко Далич после победы над Данией в 1/8 финала ЧМ–2018 рассказал об успехе и поведал о том, как мотивирует свою команду на четвертьфинальный матч с Россией.

– Красиво игравшие команды уже отправились домой. Такие сильные коллективы, как Аргентина, Германия и Египет с Мо Салахом во главе, уже выбыли из борьбы. Нужно уметь играть на результат. Мы сегодня подчинили себя этой цели.

Дания играет в очень неудобный для нас футбол. Они бегают на 5 километров больше, чем любая другая команда. После игры с такой дисциплинированной дружиной я думаю, что мы способны на многое.

До сих пор мы играли хорошо. И вышли из группы с первого места. Невозможно без сложностей в таких матчах. Ребята увидели, что работа, которую они совершают, приносит плоды. Это очень важно.

Вратарь Субашич – наш национальный герой. Он отбил три пенальти. Такое не каждый день увидишь.

Теперь нам предстоит матч с Россией. Он будет очень тяжелым. С хозяевами всегда тяжело играть. А тут еще соперник очень сложный.

– Вы боитесь сборную России?

– Я скажу ребятам, что мы играем с лучшей командой на чемпионате мира. Мы не должны расслабляться, но и не должны быть самоуверенными. В игре с Россией нужно быть очень осторожными.

Играть в Сочи со страной хозяйкой будет непросто. Будет жарко, тяжело находиться на поле. Но, надеюсь, игрой насладится весь мир. Хочется сыграть еще пару матчей – вышедшему в полуфинал они гарантированы, ведь есть финал и матч за третье место.

– Как вам удалось преодолеть шок после незабитого пенальти Модрича в конце овертайма?

– Мы вспомнили Вену, Евро-2008, когда проиграли Турции в серии пенальти. Но Господь помог нам. Удачу нужно заслужить. Без нее в жизни ничего добиться невозможно. Я безумно рад. Мы проделали большую работу.

– Модрич стал бить пенальти в послематчевой серии. Вы удивились?

– Лука Модрич взял ответственность на себя. После незабитого пенальти он сказал, что пойдет бить вновь. Лука – великий.

– Наставник Дании Оге Харейде сказал, что его команда не тренировала пенальти. А Гарет Саутгейт в Англии подобные тренировки практикует. Как поступаете вы?

– Вчера в конце тренировки мы провели две серии пенальти – каждый футболист бил дважды. А сегодня свои удары не реализовали два футболиста, которые вчера на тренировке забили самые красивые голы. Так бывает.