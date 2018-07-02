Как в центре города гуляли после победы сборной России над испанцами в плей-офф ЧМ-2018.

В победные дни петербуржцы выходят на Невский проспект. Там сплошные автомобильные гудки, кричалки «Россия!» и бело-сине-красные флаги. Но интересно было и на Дворцовой площади. Здесь получилась миниатюрная фан-зона на неограниченном пространстве: футбол, пляски, живая музыка. А ведь в ФИФА очень хотели, чтобы фестиваль болельщиков проходил перед стенами Эрмитажа.

Местный уличный музыкант, правда, делал праздник недолго. Но тоже показал свое восхищение игрой сборной.

– А как он звездочкой полетел! – это слова, конечно, о спасениях Игоря Акинфеева в серии пенальти. Вратарь ЦСКА в Петербурге не очень котируется: все-таки есть свои, зенитовские. Но несколько раз точно можно было услышать скандирование его имени.

После композиций «Кино», «Би-2» и других исполнителей музыкант пожелал собравшимся радоваться дальше самостоятельно. Кто-то переделывал знаменитую песню про североирландского форварда Уилла Григга.

А другие компании принялись играть в мяч. Чем мы не футбольная страна?

Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"

Частью праздника стали и иностранные болельщики. Один колумбиец с русским именем Иван (хотя был же там Иван Кордоба) гулял по площади с флагами своей страны и России, а потом поздравлял с победой своего нового российского друга.

– Я думаю, в финале будут Колумбия и Россия! – улыбался болельщик, но не вспомнил, что команды находятся в одной части сетки, и встреча может состояться уже в полуфинале.

Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"

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Часть Большой Морской улицы, которая ведет от Дворцовой площади к Невскому проспекту, не так давно пережила капитальный ремонт. Благодаря этому территория стала полностью пешеходной, а еще здесь появился фонтан. Только в нем пока нет воды, поэтому болельщики радостно забирались наверх, махали флагами и делали фотографии на память. За ними, на Невском, уже гоняли автомобили с теми же триколорами и традиционными гуделками.

Иногда казалось, что по Невскому будет нереально пройти. На одном из участков – рядом с Петрикирхе – вообще очень узкий проход из-за веранды кафе, поэтому чтобы продолжить движение, пришлось немного толкаться. Полицейские подготовились к такому наплыву болельщиков на улицу и расставились по проспекту на краю проезжей части, чтобы никто не выскочил на дорогу. Но некоторые все равно выбегали, чтобы отбить пятюню такому же счастливому фанату из машины. Там, на дороге, с флагами были почти все: обычные водители, лимузины и даже велосипедисты. Сотрудникам ДПС приходилось предупреждать в мегафон: не высовывайтесь из машин.

Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"

Народ направлялся гулять в сторону Дворцовой площади. Чем дальше шел путь к площади Восстания, тем просторнее становилось на тротуаре. Даже многие столики некоторых кафе, которые вынесли на улицу, пустовали. Хотя здесь может быть дело в погоде: вечер был совсем не летним, дул сильный ветер, а к ночи вообще пошел дождь. Что не смутило группу, которая недалеко от Гостиного двора пела гимн России. Этим вечером его на Невском включали неоднократно.

Но цвет настроения был не только бело-сине-красным. Шведские болельщики начали заполнять Петербург, ведь уже во вторник их сборная сыграет здесь с Швейцарией.

Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"

А кому-то повезло сфотографироваться с главным тренером «Зенита»! Сергей Семак недавно вернулся с первого сбора команды и вместе с семьей тоже вышел погулять, где его и ловили на камеры телефонов.

Кстати, магазин сине-бело-голубых в день матча сборной России развесил шарфы национальной команды на манекены. Один из таких был одет в футболку сборной Хорватии. С ней хозяевам ЧМ-2018 и играть за выход в полуфинал. А что ж начнется в городе, если и 7 июля будет победа?

Фото: "Советский спорт в Санкт-Петербурге"