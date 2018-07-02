Кристиан Эриксен, полузащитник сборной Дании:

– Конечно же, мы проиграли из-за своих ошибок. В том числе моей. Я пошел бить пенальти первым, и вратарь угадал, в какой угол я буду бить. Естественно, если твой вратарь в послематчевой серии берет два удара, ты должен побеждать. Само собой, мы очень разочарованы, что в такой ситуации не смогли забить и вылетели с чемпионата мира.

Лассе Шене, полузащитник сборной Дании:

– Ощущения просто ужасные, я опустошен. Мы выглядели неплохо, но этого оказалось недостаточно. Начинать серию пенальти с промаха – не лучший путь к победе. Нам просто не хватило еще одного гола. Большую часть времени матча мы провели очень хорошо. У нас были шансы, чтобы забить, но хорватов спасал вратарь.

Думаю, через некоторое время мы сможем гордиться тем, чего добились. Тем, что сделали для своей страны, где живут всего 6 миллионов человек.

Когда судья назначил пенальти в конце матча, ощущения были ужасными. Однако у нас отличный вратарь. Мы должны доверять ему. И он доказал, что это доверие не напрасно. Тот момент, когда Шмейхель отбил удар Модрича – один из лучших в моей жизни!

Давор Шукер, президент Федерации футбола Хорватии:

– Луке Модричу было непросто, но все на поле ему помогли, все объединились вокруг него. Модрич – один из лучших игроков всего чемпионата мира. Поверьте мне, Лука станет лучшим игроком этого турнира! В следующем матче вы увидите его во всей красе!

– Думаете, Лука поможет вам обыграть Россию?

– Знаете, я очень уважаю российский футбол, вообще всю Россию и россиян как народ. Русские – люди, которые должны гордиться инфраструктурой, которую создали, своими стадионами, отелями. Мы видим невероятное гостеприимство. Благодарю Россию, мистера Путина, Виталия Мутко, моих друзей, которые сделали такой экстраординарный чемпионат мира. Думаю, никто сейчас не может ни на что пожаловаться. Ощущаю себя как дома.

А на поле мы увидели, что фавориты побеждают далеко не всегда. Германия, Аргентина, Испания – все провалились, и это хорошо для футбола! Если бы фавориты всегда побеждали, было бы не так хорошо.

– А кто фаворит в четвертьфинале Россия – Хорватия?

– Пятьдесят на пятьдесят. Хорошо, давайте 51 процент на 49 – в пользу сборной России. Потому что у сборной России будет огромная поддержка болельщиков, их на стадионе будет очень много. Но надеюсь, что мы увидим примерно четыре-пять тысяч хорватских болельщиков. На матче Хорватия – Дания было любопытно слышать голоса в поддержку России, в поддержку Аргентины – потому что многие аргентинцы купили билеты на эту игру. Это круто для чемпионата мира!

Я видел игру сборной России. И понимаю, что мы не очень удачно провели дополнительное время. Мы были фаворитами, но надо признать: Дания была очень близка к тому, чтобы нас обыграть.