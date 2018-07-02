Думаю, что еще не все толком пришли в себя после вчерашнего. Для кого-то, возможно, вчерашнее плавно перешло в сегодняшнее. Но надо продолжать работу. Сегодня на чемпионате мира пройдут очередные два матча 1/8 финала.

БРАЗИЛИЯ – МЕКСИКА

Душой я понимаю, что Мексика мне ближе. Болельщиков приехало какое-то несметное количество, если всех их собрать и поставить в одном конкретном месте, то получится одна гигантская шляпа. Очень красивая. К ним хочется подойти сфотографироваться. Сказать что-то на ломаном эстонском, ну и так далее. Но вот с игрой сборной Мексики, как мне кажется, не все так лучезарно.

Мексиканцы выдали лучший тайм на турнире. Произошло это в первом матче первого тура. И хватило для того, чтобы сенсационно обыграть Германию. А дальше пошло по нисходящей: трудная победа над Южной Кореей и крупное поражение от шведов, по итогам которого пришлось нести в изобилии пиво и прочую текилу корейцам всех стран, чья сборная нокаутировала немцев.

Для мексиканцев эта победа стала пропуском в плей-офф, а для корейских, так называемых, болельщиков, стала очаровательным поводом встретить сборную у себя на родине посредством метания в игроков сырых яиц.

Этот мир такой странный. Нам, простым укротителям испанцев, этого попросту не понять…

Бразилия добавляет по ходу турнира. Так, по крайней мере, мне кажется сейчас. Поваляв дурака и потеряв очки со Швейцарии, развеселые господа вдоволь намучились с Коста-Рикой, ну и наконец убедительно и со знанием дела выиграли у Сербии.

Это прогресс? Да. Это потолок в игре сборной Бразилии? Не знаю. Если потолок, то до финала она точно не доберется, а если сможет прибавить еще, ну что тогда… тогда мы просто будем видеть крутой футбол в ее исполнении – только и всего.

Вообще, надо отметить, что с некоторых пор мое отношение к сборной Бразилии делится на «до и после» матча со сборной Германии четыре года назад. И если существует на свете воплощение кошмара и позора для всей страны, то вот именно тогда он и произошел. Получить семь мячей в полуфинале домашнего чемпионата мира, ну что ужаснее этого можно себе вообразить? Тут надо крепко подумать.

И я пока не вижу, чтобы бразильцы как-то глобально изменились в своей игре за четыре года. Игроков мы с вами знаем достаточно неплохо, многие играют в Европе. Все они уважаемые профи и действительно толково и ловко могут обращаться с мячом. Но рассматриваю ли я Бразилию как одного из претендентов на титул? Пожалуй, что нет. Даже если Неймар продолжит еще сильнее кувыркаться после падений, обязательно найдется команда, которая поступит с ним как один из вратарей на этом чемпионате с воздушным шариком.

Но это будет не Очоа. Хотя он крут невероятно.

БЕЛЬГИЯ – ЯПОНИЯ

Вот это другой разговор! Бельгия, на мой взгляд, обладает пока на этом чемпионате лучшей атакой. Я просто перечислю несколько фамилий: Менье, де Брюйне, Эден Азар, Мертенс, Лукаку, ну и еще немного Карраско. Вся эта очаровательная группа негодяев двигается, взаимодействует, открывается и бьет по воротам просто замечательно. Что нужно сделать, чтобы уничтожить Бельгию? Не знаю... очень непросто остановить все это атакующее безобразие. Пока по ходу турнира у нас толком не было возможности понять, а как собственно Бельгия защищается? Ну, играет она в три центральных защитник и что? Тибо Куртуа - серьезный голкипер, но если на оборону поднажать как следует, перекусив, попутно, бельгийскую середину поля, то конфуз будет неминуем. Кто на это способен? Можно посмотреть на сетку, но в Японию верится с трудом.

Хотя команда у них весьма симпатичная. Кейсуке Хонда, опять же, неслабо так напомнил о своем существовании. Ребята не сразу поняли, что нужно делать, если с первых минут играешь против Колумбии в большинстве, но потом взяли себя в руки и начали набирать очки. Напомню, что в плей-офф Япония пробилась при весьма драматических обстоятельствах, ведь у них с Сенегалом были абсолютно равные показатели. Так что, пришлось считать карточки, которых у японцев оказалось меньше, чем у сенегальцев.

Бельгия пройдет дальше.