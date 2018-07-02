Победа России над Испанией – главная тема дня во всех спортивных СМИ. Что пишут о подвиге команды Черчесова и сенсационном поражении экс-чемпионов мира?

BILD (ГЕРМАНИЯ)

Карамба! Россия выкинула из турнира Испанию! Русская сказка продолжилась в серии послематчевых пенальти. Акинфеев – герой! Парень, который в 2009 году мог оказаться в «Баварии», сменив великого Оливера Кана, но все же остался в ЦСКА, выдал рекордную серию матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов, едва не уступил свое место в сборной, но заслужил доверие Станислава Черчесова и получил повязку капитана. Вот этот самый парень отразил два выстрела Коке и Аспаса и вывел свою страну в четвертьфинал.

Это какое-то безумие!

THE TELEGRAPH (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Матч начинался бойко и активно, но в итоге не уложился в 90 минут. Не уложился он и в 120. А под конец этого времени стало понятно – у великого поколения игроков испанской сборной попросту кончились идеи. Это – остатки тех блестящих чемпионов мира восьмилетней давности. Они раздали 1111 передач, но не смогли забить больше голов, чем Россия, которая отказалась сдаться, отказалась принять смерть так просто, без борьбы. И русские боролись! И добились победы! Слезы Иньесты, Пике и Рамоса красноречивы. Но не меняют главного – Испания доминировала в первом десятилетии века, но сейчас эта команда выглядит попросту неинтересной и уставшей.

EL PAIS (ИСПАНИЯ)

Испания была так глупа по ходу этого турнира, искала так много причин, которые мешали показать ей лучший футбол, что не заметила главного: наш первый враг – сама Испания. В итоге сборная осудила сама себя. Дело не только в хорошей обороне команды России. Не в том, что Акинфеев восхитительно сработал в серии пенальти. Наши проблемы – глубже. У «Красной фурии» был флирт с футбольным мячом на протяжении 10 лет. Только теперь, похоже, в их отношениях наступил разрыв.

MUNDO DEPORTIVO (ИСПАНИЯ)

Если смотреть внимательно, то сборная Испании на нынешнем турнире сыграла лишь один хороший матч – с Португалией, в Сочи. Ирану и Марокко мы, по сути, проиграли. Лучшим игроком «Красной фурии» внезапно оказался VAR. Это с его помощью нам удалось пробиться в плей-офф, при этом не попасть на Уругвай в первом раунде (тогда все было бы еще хуже). Испания падала с тех пор, как Луис Рубиалес решил расстаться с Лопетеги. Он президент федерации, это – его право. Но можно было взять несколько лишних часов на размышление? Можно было прислушаться к игрокам, которые просили не менять главного тренера за пару дней до старта Кубка мира? Можно было, наконец, найти более лучшую замену, чем Фернандо Йерро? Безусловно – отличного спортивного директора. Но в роли тренера до этого не проявившего себя совсем? Испания сама загубила все свои шансы на успех в этом турнире. Болезненное поражение от России лишь подчеркнуло это лишний раз.

MARCA (ИСПАНИЯ)

Мы никогда не узнаем, что бы было с Лопетеги во главе команды. Но очевидно – нельзя начинать столь крупный турнир с событий, превращающих все пребывание сборной на Кубке мира в водевиль. Поражение от России – чисто спортивное. Не было мысли, не было идеи, не было верных и решительных действий в атаке. Ни игроки, ни тренеры не поняли, что им конкретно надо сделать. Но сам вылет с турнира – уже следствие структурного кризиса. И этот кризис начался в тот момент, когда Рубиалес решил расстаться Лопетеги из-за истории с «Реалом».

MIRROR (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Акинфеев, столько раз осмеянные за свою игру в Лиге чемпионов, сделал два сумасшедших сейва и принес победу России. Такие истории делают спорт прекрасным! Испания заплатила свой штраф за нерешительность в игре с хозяевами. Да, они доминировали в плане владения мячом. Но им не хватило чего-то, хотя бы близко напоминающего инстинкт убийцы. И поражение в этом случае – вполне закономерный итог.

GAZETTA DELLO SPORT (ИТАЛИЯ)

Шок. Фиаско. Недоумение. И разочарование. Можно представить эмоции болельщиков испанской сборной! Они многого ждали на этом турнире, но россияне своей обороной, свой концентрацией и со своим голкипером развеяли эти мечты, как дым. А над обломками разбитой надежды теперь клубится ярость. Ярость и непонимание - как такое в принципе могло произойти?

L’EQUIPE (ФРАНЦИЯ)

Испания установила монополию на мяч, но какой был в этом смысл? Какой смысл в рекордном количестве передач, если большинство из них – бесцельны? У испанцев не было идеи, не было понимания, что делать дальше. Да, россиян прижали к их воротам, но соперник чувствовал себя уверенно. Поводов волноваться не было – за исключением нескольких моментов в самом конце и в дополнительное время. Повод волноваться появился у Испании – когда Акинфеев заставил трибуны взорваться восторженным ревом, отразив первый пенальти. Еще через пару минут грянула новая сенсация этого турнира…

DEUTSCHE WELLE (ГЕРМАНИЯ)

Этот Кубок мира уже запомнится цепкой борьбой в штрафной и многими автоголами. Сергей Игнашевич отметился в обоих случаях. Он так старался не пустить к мячу Серхио Рамоса, что невольно сам направил его пяткой в сетку. Но надо отдать должное России – она не сдалась! Сравняв счет до перерыва, хозяева поля затем успешно справлялись с обороной. И все попытки испанцев взломать защиту соперников оказались обречены на провал.

THE SUN (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Никогда ранее у Англии не было такого легкого маршрута в финал чемпионата мира! Вслед за Германией, Аргентиной, Португалией грянула новая сенсация – Россия погрузила Испанию в состояние шока, одолев их сборную в серии пенальти. Теперь в полуфинале будут или хозяева, или хорваты. Трем Львам осталось лишь пройти Колумбию. И либо Швецию, либо Швейцарию. Правда – это самая легка сетка в истории!