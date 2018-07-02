Корреспондент «Советского спорта» во время исторической победы сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 ехал на поезде из Сочи в Ростов-на-Дону.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ

Приехав на железнодорожный вокзал Адлера сильно заранее, я присел у окна, включил жутко тормозящую интернет-трансляцию (Wi-Fi на вокзалах – чистый кайф) и подарил 45 минут нервов не только себе, но и еще двадцати мужчинам, женщинам, детям и даже старикам. Все они уставившись в мой ноутбук замирали и синхронно выдыхали, когда трансляция обрывалась при начале испанских атак.

- А вдруг сейчас забьют и счет уже 2:0? – встревоженно спросила блондинка справа.

Игнашевич так быстро отправил мяч в свои ворота, что мы даже толком не успели насладиться этим поистине шедевральным автоголом. Как будто его и не было, мы наблюдали за нашими словно счет 0:0, а впереди еще весь матч. По сути, так и было.

Когда вокзал разрывает от счастья сотен людей из разных его уголков после гола Дзюбы с пенальти – это космос. На время матчей сразу несколько человек организовали островок с трансляцией, как я. Чем скорее близился перерыв, тем больше людей приклеивались к скамье, где мы все довольствовались ужасного качества картинкой. Но лишь бы показывало, лишь бы Владимир Стогниенко комментировал и помогал окончательно не слететь с катушек.

«АЛЛО, СЕРЕГА, НУ ЧТО ТАМ? КАК ОБСТАНОВКА?»

После 55-й минуты пришлось паковаться и бежать в поезд. Закинув сумку под кровать, я вместе с тремя попутчиками по купе погряз в поисках нового интернет-сигнала. Раздать Wi-Fi с телефона и поймать более-менее стабильный – нам было плевать на пинг, главное, чтобы показывало, даже с задержкой – интернет удалось загорелому 40-летнему мужчине через два купе от нашего. Он собрал у себя полвагона первого этажа, а его товарищ в первом купе – еще половину.

Смотрели #ИспанияРоссия в поезде примерно так. За спиной ещё человек 12. Как все поместились в проход, одному богу известно. В каждом вагоне по две-четыре таких видео-точки. #ЧМ2018 pic.twitter.com/1P2o4BzKIr — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 2 июля 2018 г.

Интернет страшно вис. Мы въезжали в тоннели, выныривали на скалистый берег, отдалялись от вышек связи и подбирались к ним вновь. Валидольный футбол был помножен на валидольный просмотр по валидольному интернет-соединению. Окончательно психика не разрушилась благодаря горам, диким пляжам, фантастическому закату и дельфинам, увидев которых в момент обрыва интернета, мы аплодировали всем вагоном. Увидеть дельфина – это всегда на счастье и к большой удаче. Тогда мы еще этого не понимали.

Не долго музыка играла. Дополнительное время мы посмотреть не смогли. Пришлось слушать. Сразу несколько человек прозвонились друзьям у телевизоров, и те по громкой связи транслировали свои комментаторские мысли нам – погрызшим ногти, выпившим все пиво, потерявшим рассудок болельщикам сборной России, оказавшимся вдалеке от технологического прогресса.

- Алло, Серега, ну что там? – в пятый раз за три минуты связавшийся с другом мужчина громко крикнул в телефон. – Как обстановка? У кого преимущество?

- Так, ну испанцы давят, мы справляемся, терпим, – каждое его слово как заклинание. – Сейчас могут назначить пенальти, Жерар Пике жалуется судье. – Пожалуйста, только не это.

- А за что? Что было-то? – Коллективно вагон спросил у человека на том конце трубки.

- Игнашевич держал Пике в штрафной, судья пошел смотреть видео-повтор. – Вагон замолчал. – Так, смотрит, смотрит, смотрит. Ничего не было, нет пенальти! – Выдохнули.

«РОССИЯ! РОССИЯ!»

Связаться с большой землей нам удалось только под конец серии пенальти. Мы с тремя моими попутчиками, отличными пацанами из Ижевска, поднялись на второй этаж, где у одного из пацанов получилось связаться с товарищем. Это были финальные два удара. Дениса Черышева и Яго Аспаса.

- Выиграли, - тихо раздалось из айфона.

Мы начали радоваться, орать, сходить с ума и как-то все вместе единовременно замолчали. Я не поверил в происходящее, потому и остолбенел. Остальные видимо тоже подвергли сомнению слова парня из мобильника.

- Выиграли, да! Акинфеев второй отбил! – и понеслась.

Эйфория. Экстаз. История. Счастье. Я несколько раз в компании десятка соратников прошел по всему поезду, до боли в горле скандируя «Россия! Россия!». Теперь я знаю, что новый поезд РЖД можно пройти насквозь за четыре минуты. Теперь я знаю, как выглядят очумевшие китайцы. Теперь я знаю, сколько стоит алкоголь в вагоне-ресторане. Теперь я знаю, что нигерийцы – просто суперские чуваки.

Теперь я знаю, что такое сборная России в четвертьфинале чемпионата мира. А еще я буду работать на этом матче в Сочи 7 июля. Это точно происходит со мной?