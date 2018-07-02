Бывший тренер московского «Динамо» - о поражении Испании и предстоящем четвертьфинале Россия – Хорватия.

«МЕДЛЕННАЯ «ТИКИ-ТАКА» УЖЕ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНА»

- Начнем с вчерашнего матча. Испанцы не впечатлили. Что с ними случилось?

- С приходом Йерро испанская сборная на глазах рассыпалась. Игра получилась с футбольной точки зрения не выдающаяся. Наша команда избрала тактику игры от обороны, он то, что показали испанцы, невозможно было смотреть. Такой футбол уже никому не интересен.

- Испанцы взяли мяч под контроль, но вот дальше ничего толком создать не могли.

- Толку от такого контроля мало, если ты не угрожаешь воротам. Эта «тики-така» без обострения и продвижения вперед уже уходит в прошлое.

- Нашей сборной осталось только терпеть. И дотерпели.

- Все правильно, наша команда избрала единственно верную тактику. Марокканцы также с испанцами играли – от обороны, заполнив все свободные зоны. Ну а пенальти – всегда лотерея. Акинфеев творил чудеса.

- Я про «тики-таку». Но ведь испанцы прекрасно прошли оборочный турнир, команда сильно обновилась по сравнению с прошлым ЧМ. Все-таки не могу понять, почему сейчас такой кризис.

- Я уже говорил, что многое изменил приход Йерро. Первый матч с португальцами они еще играли по тактике Лопетеги, а в последующих трех матчах команда выглядела блекло, играла очень медленно. Сейчас все умеют обороняться, но с таким медленным движением мяча сложно создать проблемы сопернику. Когда мяч катается с одного фланга на другой, трудно добиться результата.

«ХОРВАТИЯ ИГРАЕТ БОЛЕЕ ВЕРТИКАЛЬНО»

- Итак, Хорватия. Как с ней играть?

- Хорватия играет более вертикально, игроки больше бьют по воротам, больше обостряют. Мне сложно сказать, какую тактику выберет наш тренерский штаб. Но очевидно, что Хорватия сильная команда, там любой игрок может доставить неприятности.

- Но вчера Дания ни в чем Хорватии не уступала, была равная игра.

- Слабых команд на такой стадии не бывает. Сборных вроде Саудовской Аравии там уже не нет. И для нас уже не важно, как сыграет наша команда, какой покажет футбол. Сейчас игра идет только на результат. Он является определяющим. До матча еще неделя, у тренерского штаба есть время посмотреть, кто в каком состоянии находится, и подготовить команду. Исходя из этого, и будет определен состав.

- На месте Черчесова в основе кого бы выпустили из нападающих – Дзюбу или Смолова?

- Не хочу даже об этом рассуждать. В сборной есть тренерский штаб, он определит состав и тактику.