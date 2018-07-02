Анри, Клозе, Таффарел, Олич и многие другие успешные в прошлом футболисты нашли себя в тренерской профессии, пока в роли помощников.

Мирослав Клозе (сборная Германии)



Автор рекордных 16 мячей на чемпионатах мира с 2016 года работает помощником Йоахима Лева. На прошлом мундиале в Бразилии легендарный нападающий выиграл с командой заветный кубок, а в России, уже на новой должности, не помог немцам даже выйти из группы. Хотя во времена, когда Клозе выступал за сборную как игрок, в матчах, которых он забивал, Германия не проигрывала. Так что будь у Лева возможность выпустить его на поле вместо Вернера или Гомеса, он бы наверняка таким шансом воспользовался.

Йон-Даль Томассон (сборная Дании)



Другой известный бомбардир, также забивавший на мировых первенствах, помогал на этом турнире Оге Харейде. Свою игровую карьеру Томассон завершил в 2011 году. В 2013-2014 гг он пробовал самостоятельно тренировать "Эксельсиор" и "Роду", но быстро понял, что без серьезного опыта работы ассистентом не обойтись, поэтому и устроился помощником в "Витесс". 2 года назад после увольнения Мортена Ольсена ему было предложено войти в штаб датской сборной, чтобы помочь команде пробиться на ЧМ в Россию. Задачу можно считать перевыполненной - выход в 1/8 финала, безусловно, успех для датчан.

Ивица Олич (сборная Хорватии)



Если вам показалось знакомым лицо человека, дающего указания игрокам хорватской сборной перед выходом на замену, то вы не ошиблись - это Ивица Олич. Экс-игрок ЦСКА и "Баварии" повесил бутсы на гвоздь летом 2017-го. Не прошло и года, как он уже осваивает новое для себя ремесло. Дебют Олича в статусе помощника тренера можно считать удачным. Далич прислушивается к мнению своего младшего товарища, особенно когда речь заходит об игре нападающих.

Тьерри Анри (сборная Бельгии)



Продолжает список бывших форвардов, а ныне тренеров, любимец всех болельщиков "Арсенала". Кстати, если бы не запрет Арсена Венгера, которому пришлось не по душе, что Анри совмещает работу в клубе с карьерой на телевидении, то на ЧМ мы бы Тьерри не увидели. Роберто Мартинес прекрасно понимал, что график сборной позволяет параллельно заниматься другими делами, поэтому оказался не против того, чтобы его коллега продолжал трудиться для зрителя.

Марк Ван Боммел (сборная Австралии)



Ван Боммел был одним из самых жестких опорных полузащитников середины 00-х. На ЧМ-2010 вместе со сборной Нидерландов он дошел до финала. Руководил тогда "оранжевыми" Берт Ван Марвейк. Спустя годы опытный специалист пригласил своего подопечного в тренерский штаб сборной Австралии. К слову, Ван Боммела и Ван Марвейка связывают и личные отношения - дело в том, что Марк женат на его дочери и растит его внуков. Впрочем, сотрудничество двух родственников у руля "соккеруз" длилось недолго - пару недель назад стало известно, что с нового сезона Ван Боммел приступит к самостоятельной работе в родном ПСВ.

Карлос Марчена (сборная Испании)



В 50 матчах сборной Испании, в которых на поле выходил цепкий, с виду тяжеловатый защитник Карлос Марчена, "красная фурия" не проигрывала. К несчастью для нее эта серия завершилась после того, как Марчена вошел в штаб Фернандо Йерро и поехал на ЧМ-2018. Команде Станислава Черчесова испанцы уступили в серии пенальти и вылетели на стадии 1/8 финала.

Мустафа Хаджи (сборная Марокко)



Лучший африканский игрок 1998 года, звезда чемпионата мира во Франции Мустафа Хаджи делился на этом чемпионате опытом с Хакимом Зиешом и Амином Харитом. Символично, что 20 лет назад марроканцы с Хаджи в составе тоже выглядели достойно, но из группы, как и сейчас, не вышли. На мундиале в России Хаджи помогал французу Эрве Ренару находить общий язык с лидерами сборной. Получилось неплохо, но результат все равно неутешительный. Нолберто Солано (сборная Перу)