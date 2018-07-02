Перед матчем

Матч настолько захватил зрителей, что впервые на этом чемпионате во время игры в соцсетях наступило затишье. Лишь в перерыве появились первые отклики на гол Дзюбы 

После матча

Как только закончилась серия пенальти, соцсети взорвались:

Профессиональные изготовители шуток отреагировали быстро:

"Это не сработало:

План А: пасуем мяч друг другу.

План Б: делаем то же самое еще раз"

 

"Серия пенальи: Россия против Де Хеа и Испания против Акинфеева:"

Но и остальные пользователи не сдерживали эмоций:

 

 

И напоследок еще две картинки:

 

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