Перед матчем

#ESPRUS

А спонсор сегодняшнего матча - Валидол. Валидол - России нужен гол. — Agust Morro (@Agust_Morro) July 1, 2018

я тут кое-что поняла...

даже если Россия проиграет, они не смогут... поехать домой...#RUSESP — иcтинный гум (@koreyskiyrocker) July 1, 2018

Есть 2 типа людей с ватным мозгом в преддверии матча Испания Россия :

Одни говорят ,что они будут делать ,если наши победят (побреются налысо,перестанут смотреть Дудя,Пробегут марафон и так далее ).

Другие же ,пишут ,какая у нас слабая сборная и хоть-бы не 5:0 слететь #RUSESP — Дзюбинович (@KuramshinUsman) July 1, 2018

Для меня сегодня главная интрига, упадет ли Дзюба на Рамоса.#ЧМ2018 #RUSESP — Андрей Семенихин (@ASnumber4) July 1, 2018

Матч настолько захватил зрителей, что впервые на этом чемпионате во время игры в соцсетях наступило затишье. Лишь в перерыве появились первые отклики на гол Дзюбы

Russia have a new hero 💪 pic.twitter.com/DDSxiFXhtj — B/R Football (@brfootball) 1 июля 2018 г.

После матча

Как только закончилась серия пенальти, соцсети взорвались:

ВЫ ВИДЕЛИ? ВЫ ВИДЕЛИ? ЛУЧШИЕ!!! ЭТО ПОЧТИ АПОКАЛИПСИС, РОССИЯ В 1/4, КАК ЭТО? #Russia #RUSESP — мариам (@manul_2451) July 1, 2018

Теперь попробуй только сказать "Я не могу" тебе сразу прилетит "СБОРНАЯ РОССИИ СМОГЛА — ЗНАЧИТ И ТЫ СМОЖЕШЬ #ESPRUS — Эмилайн (@wowvov69) July 1, 2018

Думала, страшно смотреть ужасы с кровищей, мясом, выколотыми глазами и т.д. Пока не увидела матч Испания-Россия на ДВ.... Валидолу мне!#ЧМ2018 #ИспанияРоссия — L.y.s.e.n.k.o.land (@Lysenkoland1) July 1, 2018

Профессиональные изготовители шуток отреагировали быстро:

"Это не сработало:

План А: пасуем мяч друг другу.

План Б: делаем то же самое еще раз"

"Серия пенальи: Россия против Де Хеа и Испания против Акинфеева:"

Russia facing De Gea vs. Spain facing Akinfeev pic.twitter.com/gN6Tt5QEsH — B/R Football (@brfootball) 1 июля 2018 г.

Но и остальные пользователи не сдерживали эмоций:

#ESPRUS

Когда Месси не забил пенальти, Роналду отправился домой, а Россия сделала Испанию pic.twitter.com/LLiVYxm8li — Agust Morro (@Agust_Morro) July 1, 2018

Метро никогда не было таким предсказуемым #ESPRUS pic.twitter.com/L3bN74UJQn — Ebony Dark'ness Dementia Raven Макшейн (@paris_of_people) July 1, 2018

считаю это пока что лучшим мемом за сегодня, догоняй ребят, Рамос 👋🏻#ESPRUS pic.twitter.com/p5Atc9xxL1 — касатка (@Anich_Lav) July 1, 2018

И напоследок еще две картинки: