«Вы видели? Лучшие!!! Это почти апокалипсис!» — соцсети о победе сборной России
«Советский спорт» собрал самые интересные твиты, посвященные матчу Испания — Россия.
Перед матчем
Мы на стадионе! pic.twitter.com/cN7PnLqWdA— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
#ESPRUS— Agust Morro (@Agust_Morro) July 1, 2018
А спонсор сегодняшнего матча - Валидол. Валидол - России нужен гол.
я тут кое-что поняла...— иcтинный гум (@koreyskiyrocker) July 1, 2018
даже если Россия проиграет, они не смогут... поехать домой...#RUSESP
если Россия победит, я уйду в запой— к-дуᴘᴀчоᴋ`' (@jtrrenj) July 1, 2018
ей богу.#ESPRUS #RUSESP
Есть 2 типа людей с ватным мозгом в преддверии матча Испания Россия :— Дзюбинович (@KuramshinUsman) July 1, 2018
Одни говорят ,что они будут делать ,если наши победят (побреются налысо,перестанут смотреть Дудя,Пробегут марафон и так далее ).
Другие же ,пишут ,какая у нас слабая сборная и хоть-бы не 5:0 слететь #RUSESP
Для меня сегодня главная интрига, упадет ли Дзюба на Рамоса.#ЧМ2018 #RUSESP— Андрей Семенихин (@ASnumber4) July 1, 2018
Матч настолько захватил зрителей, что впервые на этом чемпионате во время игры в соцсетях наступило затишье. Лишь в перерыве появились первые отклики на гол Дзюбы
Russia have a new hero 💪 pic.twitter.com/DDSxiFXhtj— B/R Football (@brfootball) 1 июля 2018 г.
После матча
Как только закончилась серия пенальти, соцсети взорвались:
ВЫ ВИДЕЛИ? ВЫ ВИДЕЛИ? ЛУЧШИЕ!!! ЭТО ПОЧТИ АПОКАЛИПСИС, РОССИЯ В 1/4, КАК ЭТО? #Russia #RUSESP— мариам (@manul_2451) July 1, 2018
Теперь попробуй только сказать "Я не могу" тебе сразу прилетит "СБОРНАЯ РОССИИ СМОГЛА — ЗНАЧИТ И ТЫ СМОЖЕШЬ #ESPRUS— Эмилайн (@wowvov69) July 1, 2018
Думала, страшно смотреть ужасы с кровищей, мясом, выколотыми глазами и т.д. Пока не увидела матч Испания-Россия на ДВ.... Валидолу мне!#ЧМ2018 #ИспанияРоссия— L.y.s.e.n.k.o.land (@Lysenkoland1) July 1, 2018
ГЕРОЙ НА МАЧА - ИГОРЬ АКИНФЕЕВ !!! #ESPRUS pic.twitter.com/fvCHvQXyVP— N.Voynova (@FCB_Voy31nova) July 1, 2018
Ой, извините, две одинаковые картинки скинула #ESPRUS pic.twitter.com/FrXVnWOztA— ✧박신영✧ (@NastyaNamy) July 1, 2018
лучшее #ИспанияРоссия #ЧМ2018 pic.twitter.com/mf9JXz6MiR— бурур брот (@bururbrot) July 1, 2018
Профессиональные изготовители шуток отреагировали быстро:
"Это не сработало:
План А: пасуем мяч друг другу.
План Б: делаем то же самое еще раз"
It didn’t work pic.twitter.com/YPwHESPrOv— B/R Football (@brfootball) 1 июля 2018 г.
"Серия пенальи: Россия против Де Хеа и Испания против Акинфеева:"
Russia facing De Gea vs. Spain facing Akinfeev pic.twitter.com/gN6Tt5QEsH— B/R Football (@brfootball) 1 июля 2018 г.
Но и остальные пользователи не сдерживали эмоций:
#ESPRUS— Agust Morro (@Agust_Morro) July 1, 2018
Когда Месси не забил пенальти, Роналду отправился домой, а Россия сделала Испанию pic.twitter.com/LLiVYxm8li
Ору и плачу одновременно #ESPRUS pic.twitter.com/RmHOo9hn0M— флореди🌸 (@2000red79) July 2, 2018
Метро никогда не было таким предсказуемым #ESPRUS pic.twitter.com/L3bN74UJQn— Ebony Dark'ness Dementia Raven Макшейн (@paris_of_people) July 1, 2018
считаю это пока что лучшим мемом за сегодня, догоняй ребят, Рамос 👋🏻#ESPRUS pic.twitter.com/p5Atc9xxL1— касатка (@Anich_Lav) July 1, 2018
И напоследок еще две картинки:
Mood. 🍻✈️ pic.twitter.com/2ECgCz8bqg— B/R Football (@brfootball) 1 июля 2018 г.
Классика... pic.twitter.com/4PPCIOZ5Wi— Василий Уткин (@radioutkin) July 2, 2018