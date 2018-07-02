Серия пенальти в матче с Испанией стала пятой для Игоря Акинфеева в официальных турнирах. Вратарь выиграл все, а ЦСКА непременно брал трофей

После матча вратарь признался: «Конечно, мы надеялись на серию пенальти». Ее бояться Акинфееву точно было не с руки – из четырех предыдущих послематчевых перестрелок он выиграл все, неизменно отражая вражеские удары! Они случились в Кубке России.

ПЕРВАЯ СЕРИЯ

Сезон: 2008

Турнир: Кубок России

Стадия: финал

Матч: ЦСКА – Амкар – 2:2

Счет в серии пенальти: 4-1

Игроки, которые не забили Акинфееву: Томислав Дуймович, Никола Дринчич

Игорь угадал направление всех трех ударов пермяков. И потащил из левого нижнего угла мяч после выстрела хавбека Томислава Дуймовича. Никола Дринчич тоже забить не сумел – он промахнулся. А вот Мартин Кушев вогнал мяч в сетку – ударом от перекладины.

Футболисты ЦСКА били без промахов. Свои попытки реализовали Юрий Жирков, Вагнер Лав, Жо и Давид Янчик.

Победа позволила коллективу Валерия Газзаева выиграть Кубок России.

ВТОРАЯ СЕРИЯ

Сезон: 2009

Турнир: Кубок России

Стадия: полуфинал

Матч: Динамо – ЦСКА – 2:2

Серия пенальти: 5:6

Игроки, которые не забили Акинфееву: Хохлов, Димидко, Кокорин.

В послематчевой лотерее командам потребовалось по восемь ударов, чтобы определить лучшего!

Решающее слово сказал Акинфеев – он отразил удар Александра Кокорина в правом нижнем углу. Интересно, что при предыдущих семи ударах вратарь неизменно прыгал влево. Но в итоге дождался своей жертвы.

До Кокорина промахи у «Динамо» допустил Дмитрий Холов и Александр Димидко. Первый хотел аккуратно послать мяч в пустой угол, но отправил его рядом со штангой. Второй бил туда, куда неизменно прыгал Акинфеев, но ударил выше перекладины, над которой мяч пронесся со свистом.

Победа вывела ЦСКА в финал Кубка России. В нем команда Зико оказалась сильнее «Рубина» - 1:0.

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ

Сезон: 2010/11

Турнир: Кубок России

Стадия: полуфинал

Матч: «Спартак» - ЦСКА

Счет в серии пенальти: 4:5

Игроки, которые не забили Акинфееву: Дмитрий Комбаров

Команды нанесли по пять ударов. Забили все, кроме Дмитрия Комбарова. С его ударом справился Игорь, прыгнувший влево и высоко поднявший руку. До удара Комбарова Игорь дважды прыгнул вправо, но успеха не добился и решил сменить сторону для броска. Тем самым голкипер не позволил Валерию Карпину замахнуться на Кубок.

В финале Кубка России ЦСКА обыграл «Аланию» - 2:1. Трофей стал первым в составе красно-синих для Леонида Слуцкого.

ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ

Сезон: 2012/13

Турнир: Кубок России

Стадия: финал

Матч: ЦСКА – «Анжи» - 1:1

Счет в серии пенальти: 4:3

Игроки, которые не забили Акинфееву: Жирков, Жусилей

Ключевым эпизодом перестрелки стал сейв Акинфеева при ударе Юрия Жиркова. Как и в случае с Комбаровым в 2011, Игорь бросился в левый от себя угол и высоко поднял руку. Позже не попал в створ Жусилей.

Лучший удар в матче нанес Самуэль Это’О. Камерунец развел мяч и вратаря по разным углам.

ЦСКА взял трофей.

ПЯТАЯ СЕРИЯ

2018 год

Турнир: чемпионат мира

Стадия: 1/8 финала

Матч: Испания – Россия – 1:1

Счет в серии пенальти: 3:4

Игроки, которые не забили Акинфееву: Коке, Аспас.

Игорь справился с ударами Коке и Аспаса. Особенно удался вратарю второй эпизод: во время разбега бьющего страж ворот показал ему движение влево, а прыгнул вправо. Форвард пробил по центру, но воротчик успел поднять ногу.

На данный момент серия с Испанией лучшая для Акинфеева – два удара в ходе одного сеанса ранее он не отражал!

КАК ИГОРЬ РАНЕЕ ИГРАЛ НА ПЕНАЛЬТИ?

За сборную России в предыдущих играх Акинфеев отразил четыре пенальти. Один из них – от Гарета Бэйла. В матче, который Россия выиграла со счетом 2:1 в сентябре 2008-го. Это была квалификация ЧМ-2010.

В чемпионате Росси на счету вратаря 12 спасений при ударах с «точки». Рекорд турнира принадлежит Роману Березовскому – 14.

Спасть свою команду для Игоря не ново.

КТО ЕЩЕ НА ЧМ-2018 ПРОЯВИЛ СЕБЯ НА ПЕНАЛЬТИ?

На данный момент лишь в двух матчах били пенальти. Кроме игры Россия – Испания, подобное произошло в матче Хорватия – Дания. Повезло нижегородским любителям футбола. Хорваты в перестрелке оказались сильнее – 3:2. Их вратарь Даниэль Субашич трижды спас свою команду. Дважды сейвы сотворил Каспер Шмейхель. Датчанин еще и в овертайме удар Модрича потащил. После игры сын звездного папы признался, что полагался на интуицию.