Акинфеев выиграл уже пятую серию пенальти! Ранее его команды брали трофей
Серия пенальти в матче с Испанией стала пятой для Игоря Акинфеева в официальных турнирах. Вратарь выиграл все, а ЦСКА непременно брал трофей
После матча вратарь признался: «Конечно, мы надеялись на серию пенальти». Ее бояться Акинфееву точно было не с руки – из четырех предыдущих послематчевых перестрелок он выиграл все, неизменно отражая вражеские удары! Они случились в Кубке России.
ПЕРВАЯ СЕРИЯ
Сезон: 2008
Турнир: Кубок России
Стадия: финал
Матч: ЦСКА – Амкар – 2:2
Счет в серии пенальти: 4-1
Игроки, которые не забили Акинфееву: Томислав Дуймович, Никола Дринчич
Игорь угадал направление всех трех ударов пермяков. И потащил из левого нижнего угла мяч после выстрела хавбека Томислава Дуймовича. Никола Дринчич тоже забить не сумел – он промахнулся. А вот Мартин Кушев вогнал мяч в сетку – ударом от перекладины.
Футболисты ЦСКА били без промахов. Свои попытки реализовали Юрий Жирков, Вагнер Лав, Жо и Давид Янчик.
Победа позволила коллективу Валерия Газзаева выиграть Кубок России.
ВТОРАЯ СЕРИЯ
Сезон: 2009
Турнир: Кубок России
Стадия: полуфинал
Матч: Динамо – ЦСКА – 2:2
Серия пенальти: 5:6
Игроки, которые не забили Акинфееву: Хохлов, Димидко, Кокорин.
В послематчевой лотерее командам потребовалось по восемь ударов, чтобы определить лучшего!
Решающее слово сказал Акинфеев – он отразил удар Александра Кокорина в правом нижнем углу. Интересно, что при предыдущих семи ударах вратарь неизменно прыгал влево. Но в итоге дождался своей жертвы.
До Кокорина промахи у «Динамо» допустил Дмитрий Холов и Александр Димидко. Первый хотел аккуратно послать мяч в пустой угол, но отправил его рядом со штангой. Второй бил туда, куда неизменно прыгал Акинфеев, но ударил выше перекладины, над которой мяч пронесся со свистом.
Победа вывела ЦСКА в финал Кубка России. В нем команда Зико оказалась сильнее «Рубина» - 1:0.
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
Сезон: 2010/11
Турнир: Кубок России
Стадия: полуфинал
Матч: «Спартак» - ЦСКА
Счет в серии пенальти: 4:5
Игроки, которые не забили Акинфееву: Дмитрий Комбаров
Команды нанесли по пять ударов. Забили все, кроме Дмитрия Комбарова. С его ударом справился Игорь, прыгнувший влево и высоко поднявший руку. До удара Комбарова Игорь дважды прыгнул вправо, но успеха не добился и решил сменить сторону для броска. Тем самым голкипер не позволил Валерию Карпину замахнуться на Кубок.
В финале Кубка России ЦСКА обыграл «Аланию» - 2:1. Трофей стал первым в составе красно-синих для Леонида Слуцкого.
ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ
Сезон: 2012/13
Турнир: Кубок России
Стадия: финал
Матч: ЦСКА – «Анжи» - 1:1
Счет в серии пенальти: 4:3
Игроки, которые не забили Акинфееву: Жирков, Жусилей
Ключевым эпизодом перестрелки стал сейв Акинфеева при ударе Юрия Жиркова. Как и в случае с Комбаровым в 2011, Игорь бросился в левый от себя угол и высоко поднял руку. Позже не попал в створ Жусилей.
Лучший удар в матче нанес Самуэль Это’О. Камерунец развел мяч и вратаря по разным углам.
ЦСКА взял трофей.
ПЯТАЯ СЕРИЯ
2018 год
Турнир: чемпионат мира
Стадия: 1/8 финала
Матч: Испания – Россия – 1:1
Счет в серии пенальти: 3:4
Игроки, которые не забили Акинфееву: Коке, Аспас.
Игорь справился с ударами Коке и Аспаса. Особенно удался вратарю второй эпизод: во время разбега бьющего страж ворот показал ему движение влево, а прыгнул вправо. Форвард пробил по центру, но воротчик успел поднять ногу.
На данный момент серия с Испанией лучшая для Акинфеева – два удара в ходе одного сеанса ранее он не отражал!
КАК ИГОРЬ РАНЕЕ ИГРАЛ НА ПЕНАЛЬТИ?
За сборную России в предыдущих играх Акинфеев отразил четыре пенальти. Один из них – от Гарета Бэйла. В матче, который Россия выиграла со счетом 2:1 в сентябре 2008-го. Это была квалификация ЧМ-2010.
В чемпионате Росси на счету вратаря 12 спасений при ударах с «точки». Рекорд турнира принадлежит Роману Березовскому – 14.
Спасть свою команду для Игоря не ново.
КТО ЕЩЕ НА ЧМ-2018 ПРОЯВИЛ СЕБЯ НА ПЕНАЛЬТИ?
На данный момент лишь в двух матчах били пенальти. Кроме игры Россия – Испания, подобное произошло в матче Хорватия – Дания. Повезло нижегородским любителям футбола. Хорваты в перестрелке оказались сильнее – 3:2. Их вратарь Даниэль Субашич трижды спас свою команду. Дважды сейвы сотворил Каспер Шмейхель. Датчанин еще и в овертайме удар Модрича потащил. После игры сын звездного папы признался, что полагался на интуицию.