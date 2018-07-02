После выхода россиян в четвертьфинал чемпионата мира Москва сошла с ума. Это было не менее восхитительно, чем победа сборной.

«Коллеги, кто был на улицах, напишите, как праздновала страна», -- это сообщение в редакционном чате сильно озадачило.

Как это сделать? Поставить три тысячи восклицательных знаков? Как это вообще можно описать?

В этом море веселья можно было купаться, этим наслаждаться, но слова, чтобы описать это, еще не придумали!

Абсолютно невозможно было заставить себя перестать снимать происходящее. Телефон буквально распух от фото и видео, на которых люди орут: а-а-а-а, танцуют на крышах авто, обнимаются со всеми подряд (даже с полицейскими), залезают к тебе в машину и подпевают во все горло группировке Ленинград «Ты просто космос, Стаааас».

Стас, космос! Команда – космос. И все россияне -- космос.

Вообще, нашим болельщикам давно приклеили ярлык самых скучных. Ни спеть толком не могут, ни «ху» никаких у нас нет, ни танцев зажигательных. Максимум – волну пустят и покричат «Россия, Россия»!

Но вчера страна выдала знатное! Да, такое случалось, когда наши хоккеисты выигрывали чемпионат мира или футболисты феерили на ЧЕ-2008 с Гусом Хиддинком.

И вот снова мы гудели от души.

«На Тверскую!» -- так решила, казалось, вся Москва.

Флаги, чтобы обвешать машину (на липучках, на древке и просто полотна) можно было купить, не съезжая с дороги, – продавцы оккупировали всю территорию празднества, и прежде всего – Тверскую.

Но даже подъехать к этой улице было почти невозможно – примерно как победить испанцев. Все подъездные переулки навигатор окрасил даже не в бордовый – черный цвет.

За каких-то несчастных полчаса мы проехали последние двести метров и оказались, наконец, в счастливом потоке. Пассажиры не могли усидеть на месте –они торчали из окон, из люков и даже из багажников. А в одном из окон красовались прекрасные женские ноги в дорогущих туфлях со стразиками.

В раскрытое окно тут же завалился Бэтмен и на чисто русском языке прохрипел «Россия, а-а-а!», в другое стучался красноармеец: «Сделайте громче музыку!»

Оглохли сами, но сделали!

Пробка образовалась даже не черная – железобетонная. Но никто никуда не спешил. За этим все сюда и приехали – постоять в самой счастливой пробке на свете.

Восхитили в очередной раз службы безопасности и организаторы дорожного движения. Эта пробка могла стать коллапсом – поскольку выйти из машин или припарковаться даже в левом крайнем ряду пытались многие. Но вежливые люди в форме усаживали народ обратно и просили продолжит путь. В ответ их целовали, обнимали или просто кричали: «Слушаюсь, товарищ капитан!»

Товарищи капитаны, конечно, тоже были счастливы. Ни под каким суровым выражением лица эту радость не спрячешь. Один только недовольный был: «Вам погудеть, а меня в выходной вызвали на работу». Бурча, пошел объяснять десантнику на крыше авто, что это плохая идея. И надо бы слезть.

Но десантник не слез. Так и проехал всю Тверскую, размахивая огромным триколором. Конечно, это было опасно. Но десантники не сдаются. Прямо как футболисты.

Те, у кого нет достаточно сноровки для подобных трюков, стали прыгать на эвакуатор – как выяснилось, это вообще идеальная площадка для дискотеки. Отчего-то эта зажигательная идея не понравилась водителю транспортного средства – напротив Большого театра он вышел из кабины и остановил веселье.

Испанцев среди гуляющих почти не было. Зато были толпы аргентинцев – видимо, у многих из них обратный билет из России только на середину июля.

В качестве утешения счастливые россияне обнимали несчастных футбольных туристов с другого конца света, таскали их на руках, а возле памятника Владимиру Великому устроили вокруг группы аргентинских болельщиков шумный хоровод – будто бы они новогодняя елка.

Впрочем, это и был самый настоящий новый год, только в сто раз слаще!

В роли деда Мороза-волшебника – Станислав Саламович, пусть без бороды – но с усами!