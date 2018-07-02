Корреспондент «Советского спорта» - о последних часах чемпионата мира в Ростове-на-Дону и настроении города перед матчем 1/8 финала между Бельгией и Японией.

ВСЕ – В ФОНТАНЫ!

30-градусная жара, держащая Ростов-на-Дону в тисках в течение месяца, не отступила даже в заключительный для города день чемпионата мира. Потому дети, взрослые, да кто угодно вообще, искали способ освежиться. Те, кто попроще, купались в Доне и загорали на пряже у «Ростов Арены». А те, кто смелее, резвились в фонтанах, которых на Береговой улице вдоль набережной действительно очень много.

Порадовало отношение россиян. Соотечественники стояли в очередь на раскраску лиц в японские и бельгийские флаги. Видимо, на радостях вчерашнего успеха Сборной России в игре с Испанией. Это правильно, ведь футбольный праздник нужно ярко проводить и ни в коем случае не сдавать оборотов после его окончания. Больше проданных абонементов «Ростову» в грядущем сезоне, футбол в городе действительно любят.

ЯПОНЦЫ ПРОСТО ДУШКИ

Болельщиков сборной Японии на набережной в солнцепек даже слишком много. Они приветливы, играют улыбкой и охотно фотографируются с любым желающим. Бельгийцы, будучи по-футбольному более спокойными людьми, прятались от жары в кафе, ресторанах и кальянных. С кем же в таком случае сфотографироваться? С японцами конечно, они просто душки!

Судя по ночной беседе с таксистом, ростовчане знатно кайфанули от чемпионата мира. Но одной игрой сборной России тут не обойтись, люди благодарны за новый стадион, который не разделен между владельцами трибун (билеты на матчи на разных трибунах отличаются). В последние годы Ростов-на-Дону зажил футболом по-новому. Благодаря успехам МиодрагаБожовича, Курбана Бердыева, Кубку России и конечно «мужикам». Теперь еще и благодаря чемпионату мира.