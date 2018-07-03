Обозреватель «Советского спорта», защитник сборной СССР на чемпионате мира 1970 года Евгений Ловчев вспоминает, как наша команда проиграла в Мексике в четвертьфинале.

«ЕХАЛИ В МЕКСИКУ, УВЕРЕННЫМИ В СВОИХ СИЛАХ»

В чемпионате мира участвовало 16 команд, по две сборные из каждой группы сразу выходили в четвертьфинал. Стадии 1/8 финала не было. Тогда наш футбол котировался в мире выше, чем сейчас, поэтому выход в четвертьфинал не являлся каким-то выдающимся достижением.

Мы ехали в Мексику, уверенные в своих силах. У нас в составе был отличный вратарь Анзор Кавазашвили, два защитника высокого уровня Альберт Шестернев и Муртаз Хурцилава. Великолепная полузащита, где выделялся Володя Мунтян, в нападении играл один из сильнейших форвардов того времени Толя Бышовец. Да и достижения сборной в 60-е годы были существенными. Мы не без оснований рассчитывали пройти дальше четвертьфинала.

Задачу нам конкретную не ставили, но за успешный результат в группе, по-моему, полагалось по 200 долларов, плюс по 400 за в четвертьфинал, проходим в полуфинал – еще по 800. Точные цифры не помню, но что-то в этих пределах. Примерно такие суммы премиальных получили ребята за чемпионат мира в 1966 году. Они тогда все по «Волге» купили. Нам сказали, что мы тоже все это можем получить, но только в случае повторения результата четырехлетней давности. А тогда в Англии сборная СССР заняла четвертое место.

«СЧАСТЛИВАЯ РУКА ПОРКУЯНА»

В первом матче мы сыграли вничью с Мексикой – 0:0. Затем победили Бельгию – 2:0 и Сальвадор – 4:1. В итоге у нас с мексиканцами все показатели были равными. По регламенту победителя группы определял жребий. Победитель группы оставался в Мехико, вдобавок встречался в четвертьфинале с Уругваем. Команда, занявшая второе место, отправлялась в Гвадалахару и играла там с итальянцами. Сборная Италии считалась более сильным соперником, что итальянцы и доказали, дойдя до финала. Словом, от жребия зависело много.

Нашу команду вывезли за город на шашлыки, чтобы оградить от всей этой суеты. На жеребьевку отправили нападающего Валеру Поркуяна. Жеребьевку транслировали по местному телевидению. Когда жребий оказался благосклонен к сборной СССР, толпа на центральной площади Мехико разочаровано выдохнула.

Мы не знали, как прошла жеребьевка и ждали приезда Поркуяна. Он приехал на такси, которое остановилось поодаль. Выскочил из машины, поднял руки вверх – мы поняли, что жребий к нам был благосклонен.

«СУДЬЯ ОТМЕНИЛ ГОЛ БЫШОВЦА»

Накачек никаких со стороны руководства не было. В группе мы выглядели очень прилично. Кстати, у всех футболистов сборной был подписан контракт с «Пумой». При подписании каждый получил по 100 долларов. Доплачивали нам и в Мексике, в зависимости от результата команды. В игре с Уругваем я не играл, сидел на трибуне с представителем «Пумы». А Хурцилава вышел на матч в бутсах «Адидас», сам договорился с ними. Когда представитель «Пумы» это увидел, начал возмущаться: «Что он делает?!» В результате, за это «Пума» нас наказала: мы получили от нее половину обещанной суммы.

Сама игра получилась вязкой, равной. В самом начале дополнительного времени Толя Бышовец забил гол. Судья не засчитал – зафиксировал офсайд. Просмотров тогда не было, но, кажется, гол был забит правильно. А на 118-й минуте Валя Афонин пропускал мяч за линию ворот, и мяч пересек линию, но правый нападающий Кубильяc сзади в шпагате вытащил у Вали мяч, подработал и быстро навесил, а Эспарраго головой пробил без помех – все наши игроки в это время подняли руки, показывали, что мяч вышел за пределы поля. Голландский судья гол засчитал и дальше пошли уругвайцы. Они проиграли в полуфинале итальянцам, а затем в матче за 3-е место сборной ФРГ.

После игры в раздевалке Андрей Петрович Старостин сказал, чтобы мы продолжали готовиться, наша делегация подала протест. Однако протест ничего не дал.

Не помню, чтобы нас по возвращении в Москву как-то ругали. Да и я не сильно огорчился: был молодым, считал, что в моей жизни еще будут чемпионаты мира. Но этот оказался единственным.