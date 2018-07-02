Сенсации не произошло, «пентакампеоны» превзошли соперника по всем параметрам и вышли в четвертьфинал.

ДО МАТЧА

Команды подошли к матчу в разном психологическом состоянии. Мексиканцы, стартовавшие с классной победы над Германией (1:0), в заключительном туре были разгромлены шведами (0:3) и попали в плей-офф благодаря корейскому чуду вкупе с немецким позором. Тем не менее Осорио сделал всего одну перестановку, выпустив вместо висящего на карточке Мигеля Лайюна 39-летнего Рафу Маркеса.

Видимо, для того, чтобы сбросить психологический груз от того поражения, Лайюн, Карлос Сальседо и Чичарито даже перекрасили волосы в белый цвет. На удачу. Может, глупости, но для мексиканцев сейчас все методы хороши – барьер 1/8 финала становился для них камнем преткновения на протяжении шести предыдущих розыгрышей, то есть 1994 года.

Что до бразильцев, то они, напротив, набирают форму по ходу турнира, поэтому Тите нет смысла вносить какие-то кардинальные изменения. Лишь вместо травмированного Марсело слева в обороне появился Луис Филипе.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Команды начали игру осторожно. Осорио планировал повторить трюк, исполненный в матче с Германией, ловя бразильцев на контратаках, но теперь ход со ставкой на быстрых крайних инсайдов Ирвина Лосано и Карлоса Велу не является для соперников откровением. Инсайды даже стали регулярно меняться флангами, чтобы запутать оппонентов, но ничего особенно интересного у ворот Алисона не создали.

Тите привил бразильцам несвойственную им ранее практичность. Первые 20 минут они приглядывались к сопернику, и только убедившись, что им ничто не угрожает, стали поджимать. Однако желто-зеленым не хватало скорости и интенсивности действий. Игравшие глубоко мексиканцы успевали страховать друг друга и перекрывать все зоны. Не лучшие 45 минут провел Неймар, поначалу вообще не касавшийся мяча.

ВТОРОЙ ТАЙМ

А в перерыве Осорио зачем-то сам себе перехитрил, заменив Маркеса на Лайюна. Новичок появился справа в обороне, а Альварес отправился в опорную зону на позицию Маркеса. Этот ход должен был запутать бразильцев, а запутал самих мексиканцев. Виллиан и Неймар поменялись позициями и уже на 51-й закружили Лайюну голову.

Осторожничать смысла уже не было, и Осорио совершил еще две перестановки, выпустив Джонатана Дос Сантоса и Рауля Хименеса. Однако принципиального перелома в ход игры он внести уже не мог. Бразилия уверенно довела матч до победы, а в концовке усилиями Неймара и Фирмино даже забила второй мяч.

В очередной раз повеселил Неймар, вновь устроивший театр одного актера в ничего не значившем эпизоде. Форвард после единоборства оказался с мячом за бровкой. Лайюн подошел забрать мяч и немного наступил бразильцу на ногу. Действительно наступил, спору нет. Но Неймар стал так кататься по полю, словно у него вся одежда горит. Сцена, достойная «Оскара».

БРАЗИЛИЯ – МЕКСИКА – 2:0 (0:0)

Голы: Неймар, 51 – 1:0. Фирмино, 89 – 2:0.

Бразилия: Алисон – Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Филипе Луис – Паулиньо (Фернандиньо, 80), Каземиро – Виллиан (Маркиньос, 90+1), Коутиньо (Фирмино, 86), Неймар – Жезус. Тренер Тите.

Мексика: Очоа – Альварес (Джонатан Дос Сантос, 55), Айяла, Сальседо, Гальярдо – Эррера, Маркес (Лайюн, 46), Гуардадо – Вела, Эрнандес (Хименес, 60), Лосано. Тренер Осорио.

Предупреждения: Альварес, 38. Филипе Луис, 43. Эррера, 55. Каземиро, 59. Сальседо, 77. Гуардадо, 90+2.

Судьи: Рокки, ди Либераторе, Тонолини (все – Италия), Матеу Лаос (Испания).

2 июля. 17.00. Самара. +33, солнечно. «Самара Арена». 41 970 зрителей (вместимость 44 918).

СТАТИСТИКА

Удары 21-13. В створ 10-1. Штанги 0-0. Угловые 8-7. Офсайды 0-2. Фолы 6-18. Владение мячом 46-54.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

БРАЗИЛИЯ

Алисон 5,5

Фагнер 6,0

Тиаго Силва 6,5

Миранда 6,0

Филипе Луис 6,0

Паулиньо 5,5

(Фернандиньо) б/о

Каземиро 6,5

Виллиан 7,0

(Маркиньос) б/о

Коутиньо 6,5

(Фирмино) б/о

Неймар 7,0

Жезус 5,0

МЕКСИКА

Очоа 5,5

Альварес 5,5

(Джонатан Дос Сантос) 5,0

Айяла 5,5

Сальседо 5,5

Гальярдо 5,5

Эррера 5,0

Маркес 5,0

(Лайюн) 5,0

Гуардадо 5,0

Вела 5,5

Эрнандес 4,5

(Хименес) 5,5

Лосано 5,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Виллиан – 7,0. Провел матч очень грамотно тактически. Много брал игру на себя, смещался налево, классно комбинировал с партнерами, постоянно нагнетая остроту у ворот Очоа. Ассистировал Неймару в эпизоде с первым голом.

Неймар – 7,0. Проспал первые 20 минут, но включившись, забил первый мяч и сделал второй. Регулярно менялся местами с Виллианом, чем порядком озадачил мексиканских защитников.

Каземиро – 6,5. Выжег центр поля. Мексиканцы и без того сделали ставку на фланги, но даже когда пытались перехватить инициативу, плацдарм в середине поля, отбить у соперника не смогли, и в немалой степени это заслуга опорника мадридского «Реала».

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Тите – 6,5. Не стал мудрить и ничего менять по сравнению с предыдущими матчами. Бразильцы смотрелись уже куда более сыгранными и понимающими поставленные перед ними тренером задачи. Угадал с заменой – вышедший в концовке Фирмино забил чуть ли не первым касанием.

Осорио – 4,5. Совершил роковую ошибку, решив в перерыве отправить на правый фланг обороны Лайюна. Из этой зоны и пришел гол, полностью изменивший расклад сил на поле. Пытался заменами усилить атаку, но свой шанс зацепиться за ничью уже упустил.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Неймар =

Неймар пяткой адресовал мяч Виллиану, находящемуся перед линией штрафной, а сам рванул в центр. Виллиан взял игру на себя, вошел в штрафную и прострелил на партнера, которому оставалось переправить мяч в пустые ворота.

Фирмино =

Неймар в контратаке убежал по левому флангу и, выскочив один на один с Очоа, покатил мяч направо, где его внес в пустые ворота только что вышедший на замену Фирмино.