ЭТО РОССИЯ!

Бразильско-мексиканский карнавал, намечавшийся накануне в Самаре, был остановлен лавинообразными народными гуляниями по случаю чуда, которое сотворили Игорь Акинфеев и сборная России по футболу. Праздновали традиционно: от души и на всю катушку, как умеем только мы – русские люди.

Из первого, что бросилось в глаза – огромное количество машин в довольно позднее для Самары время (здесь +1 час по сравнению с Москвой). Из открытых окон, люков и багажников авто торчали не только российские флаги, но и обезумевшие от счастья люди, которые в добавок ко всему напрочь потеряли чувство опасности.

ДТП в этот вечер было просто невозможно избежать. Самое крупное случилось на Московском шоссе по направлению в сторону площади Куйбышева – перед светофором собрался «паровоз» из восьми иномарок. Нервное время для сотрудников страховых компаний.

Да чего уж там, по тротуарам тоже ходить было не совсем безопасно. Волной народной любви тебя могло подхватить и занести в совсем уж страшные места. К счастью, этой участи мне удалось избежать. Я до хрипоты вместе со всеми орал «Игорь-Игорь Акинфеев, хэй-хэй», «Россия – Россия!» и отвешивал смачные пятюни мексиканцам, которые с удовольствием присоединились к самой массовой российской вечеринке за последние несколько лет.

Болельщики сборной Бразилии оккупировали бар «На дне», с большим удовольствием заливали в себя декалитры «Жигулевского» и пытались посмотреть, как там играют Хорватия с Данией. Фантастические любители футбола! Сначала игра – туса потом.

К «Макдональдсу» неподалеку от площади Куйбышева было тяжело пробраться. Самара перенервничала и пошла заедать стресс. На парковке уже вовсю шла дискотека. Один из таксистов оперативно переоборудовал свою тачку в караоке-бар: открыл багажник, выставил колонки, кальян и надсадно горланил «Самый лучший день».

Рядом на покореженной автобусной остановке сидели мексиканцы и не понимали, что происходит. Собственно, не понимал никто. Все были охвачены этой безумной эйфорией, чувством счастья и обманчивого ощущения, что сейчас можно все. Да, было страшновато, особенно когда я увидел, как по улице несется 63-й «Гелик с человеком, который вот-вот вылезет на крышу, и разрывает пространство безумным ревом своего «V8». Но все безумие объяснялось одной простой фразой: «Это Россия». Счастливая Россия.

ПРАЗДНИК НА САМАРСКОМ ПЕКЛЕ

Первый рабочий день недели был сорван по всей стране. Но, надо думать, что никого из-за этого не уволят. Начальники, ведь, тоже люди. Ничего, наверстаем по ходу. А пока можно посмотреть абсолютно фестивальный футбол от Бразилии и Мексики. Глядя на эти сборные, не понимаешь – кто делает шоу – футболисты или болельщики.

Бразильцы успели отметиться в Самаре невероятным благородством. Группа из нескольких десятков фанатов «селесао» приехала с подарками в детскую больницу, чтобы пообщаться с детишками, сфотографироваться и просто поднять им настроение.

Мексиканцы,в свою очередь, влюбили в себя местных жителей открытостью, внутренней свободой и потрясными костюмами. К их сомбреро и пончо в России уже успели привыкнуть, но наряды инков, рестлерские маски, золотые кеды и прочие атрибуты смотрятся очень эффектно.

Впрочем, около стадиона непосредственно перед матчем больше жгли бразильцы. Они сорвали прямое включение корреспонденту бразильского телевидения. И описать это словами просто невозможно. Это надо видеть.

На моего коллегу, надевшего на матч майку «Коринтианса», налетели двое болельщиков «селесао» и в шутку начали на него наезжать. Он не понимал, что происходит, но на помощь пришел я. Диалог был примерно следующим.

- Скажи ему, чтобы немедленно снял эту футболку!

- Почему?

- Это мусор! Самый худший клуб в мире! Носить эти майки запрещено законом! Если он приедет в форме «Коринтианса» в Бразилию, его посадят в тюрьму.

- А что такого плохого в «Коринтиансе»?

- Ты знаешь, что такое bucetarosa?

- Ну да.

- Ну вот, «Кориантианс» - то же самое!

Дружно посмеявшись, мы отправились каждый в своем направлении. Долго находиться на улице в Самаре сейчас просто опасно. Есть серьезный риск получить тепловой удар. На солнце здесь больше 40 градусов, в тени – +36. Такая погода была проблемой даже для вроде бы теплолюбивых мексиканцев и бразильцев. Некоторым даже требовалась помощь врачей.

Кто-то боялся, что такая погода скажется на качестве матча, но этого не произошло. Футбол был довольно быстрым, с хорошими комбинациями и четкими игровыми акцентами. Мексиканцы вновь показали эталонные контратаки, но им не хватило мастерства и хладнокровия в завершении.

Бразилия на этом ЧМ – машина, которая постепенно разгоняется. Это команда без слабых мест и сегодня мы получили этому очередное подтверждение.У этой сборной какой-то запредельный уровень мастерства и тактическая вариативность. Не уверен, что их сможет кто-нибудь остановить.