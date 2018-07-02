Основной вратарь той команды вспомнил о поражении от Уругвая и объяснил, почему теперь мы победим Хорватию.

«АКИНФЕЕВ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ГЕРОЯ»

- Перед матчем Испания - Россия вы ставили на наших. Почему были уверены в победе команды Станислава Черчесова?

- Давно наблюдаю за сборной Испании. Очень внимательно смотрел, как они варьировали состав в первых матчах, какую систему игры использовали. Всю информацию взвешиваю и делаю выводы. По той же причине знал, за счет чего играет наша команда. Скорость, работоспособность, желание – все это у ребят в избытке.

- И этого хватило для победы над такой классной командой?

- После первого тайма жена меня спросила: «Анзорчик, кто победит?». И я так же, как и прессе перед игрой, ответил: «Конечно, наши. Даже, если основное время закончится вничью». Она говорит: «Но там же пенальти». Так Акинфеев здорово берет пенальти! Был уверен, что он выиграет серию. Называйте предсказанием или профессионализмом, но сами знаете, как вышло.

- Предыдущий раз мы играли в четвертьфинале ЧМ в 1970-м. И вы тогда играли…

- Я и в чемпионате мира 1966-го участвовал, где была завоевана бронза. Недавно смотрел по телевизору передачу про тот турнир, так там показывают фрагменты, в том числе матчей с Кореей и Чили, в которых я играл, а смонтировано так, будто футболисты бегают, а когда бьют по нашим воротам, то мяч ловит Лев Яшин… Впрочем, не будем об этом.

В Мексике-1970 играл уже во всех матчах. Конечно, помню то глупое поражение от Уругвая в четвертьфинале, когда мяч вышел за линию ворот.

- Сейчас, наверное, сокрушаетесь, что VAR не ввели 38 лет назад?

- Великолепное решение. Но прошлого не вернешь, и сейчас мне, как участнику двух чемпионатов мира, хочется, чтобы ребята хотя бы повторили наш успех в Англии. И я уверен: они могут нас превзойти! Сборная способна победить Хорватию, причем даже с разницей в два мяча.

- Это ваш прогноз на основе наблюдения?

- Хорваты на групповой стадии добавляли от игры к игре за счет скоростей, мастерства, но к Дании уже пришли мертвые. Выдохлись. Как и датчане. Суперматч выдали только вратари, оба провели великую серию – брали и брали пенальти. Это настоящий героизм. И наш Игорь за свои два отбитых пенальти обязательно должен получить Героя.

- Тем более, нам на руку, что, в отличие от четвертьфинала-70 с Уругваем, мы не будем фаворитами?

- У нас была шикарная команда. И недооценка стала одной из причин поражения. За месяц до чемпионата мира сборная совершила турне по Южной Америке и очень легко разгромила Уругвай в Монтевидео. Были настолько уверены, что снова их положим – даже и мыслей не было о дополнительном времени. Когда мы прошли группу, мечтали попасть в плей-офф именно на Уругвай. Тогда мы могли остаться на «Ацтеке» в Мехико, где играли до этого, а не лететь несколько часов в Гвадалахару к другому сопернику.

«В НЬЮ-ЙОРК - В НАКАЗАНИЕ»

- Тогда же соперники в плей-офф определялись по итогам жеребьевки?

- Да. И вот вся команда отправилась на шашлыки, так как до игры была еще неделя, а на жеребьевку поехали начальник команды Андрей Петрович Старостин и наш футболист Валерий Поркуян…

- Поркуша-везунчик! Про него в курсе и более молодые поколения.

- Ага! Картежник наш. Шулером его называли. И вот только сели кушать, как вдруг подъезжает машина, и из нее выходит Валерка и кричит: «Уругвай! Уругвай!». И мы все возликовали: «Остаемся в Мехико!». Очень не хотелось менять место. Вот еще один хреновый фактор. Еще больше успокоились.

- Были ли еще факторы, кроме странной работы судьи?

- Матч был назначен на полдень. Мы оказались не готовы. Самый пик жары, солнце бьет в затылок, и наши ребята еле передвигались. Духота страшная, а уругвайцы привыкшие, катают мяч себе, а мы бегаем за ними. Собраться было очень сложно.

- В общем, и хорошо, что сейчас в сборную Черчесова никто особо не верил.

- Я возмущен и ругаюсь со всеми знакомыми, в том числе и футболистами, которые машут руками: «Это что у нас за подгруппа? Кого мы там обыграли? Саудиты играть не умеют». Ребята, поймите, это чемпионат мира. Слабых команд нет! Если кто-то слаб в технике, то сильны коллективом. Да те же саудиты после разгрома как здорово провели оставшиеся игры. Кого мы считали слабым? Иран? Японию? Корею? Да вы посмотрите, какие матчи они выдавали. Обалденные! Приятно было смотреть. Никогда не скажу, что наши получили легкую подгруппу. Это ерунда.

- Но все знают, что для советских чиновников таких аргументов не существовало, и поражения в статусе фаворита воспринимались болезненно.

- После игры на второй день нас отправили в Нью-Йорк, хотя рейс «Аэрофлота» из Мехико в Москву был еще через два дня.

- В наказание?

- Конечно. Нас туда выбросили, чтобы мы не посмотрели игры. Представляете, какое решение приняло министерство спорта? Издевательство. Никита Палыч Симонян плакал в самолете до Нью-Йорка. Говорил: «Анзор Амберкович, ну как можно проявить такое неуважение к советским футболистам?». Все потому что рапортовали партии и правительству, что у нас сильная сборная, которая обязательно дойдет до финала. По прилету в Москву прессе мы уже были неинтересны. Как будто нас не было и на чемпионате мира мы не играли.

«СУДЬИ ТУТ УЖЕ НЕ УБЬЮТ - РАЗ ЕСТЬ VAR»

- Знать бы тогда, что в следующий раз доберемся до четвертьфинала через 48 лет.

- У нас была такая сильная команда, по пять кандидатов на одну позицию. Конечно, мы и представить не могли, что наше четвертое место в Англии будет рекордным достижением еще 50 лет.

- После игры Поркуяна уже ругали за его «счастливую» руку?

- Вы правда думаете, что мы его сперва целовали за Уругвай, а потом лупить должны были? Все понимали – виноваты только сами. Я в раздевалке рыдал. Представьте, меня тогда многие называли лучшим вратарем мира, и нужно было сделать еще буквально шаг-два - меня бы им признали. А тут из-за этого дурацкого гола, когда мяч вышел за линию, а Кубилла затащил его обратно, мы оказались за бортом.

- До сих пор этот момент стоит перед глазами?

- Ребята поднимают руку, я делаю пару шагов и кричу: «Рефери! Аут! Аут!», а он рукой машет, мол, продолжайте. Быстро поворачиваюсь на мяч, но уже пошла подача, которую не достал.

- Гол Анатолия Бышовца отмененный еще все вспоминают.

- Толя тогда был лучшим нападающим мира. Но больше помню момент на последних уже секундах у Хмельницкого. Мяч пролетел мимо штанги - ну догони его, ногой подправь, твою налево. Ох. Страшное было дело. Просто страшное. Мы не должны были проигрывать, не должны. Но такое отвратительное отношение со стороны ФИФА и судейского корпуса началось сразу. Еще с матча открытия. Тогда ввели новшество, что вратарь должен выбивать мяч за три секунды. Играем с Мексикой, я делаю шаг, бью, и тут свисток и свободный. Ну как так? И я помню все в деталях, потому что тот судейский беспредел мне не дает покоя по сей день.

- Нашим ребятам посоветуете ценить момент, чтобы потом ни о чем не жалеть?

- Им уже не надо ничего советовать. Команда настолько наэлектризована. Все понимают, какое величие их ждет в случае победы на хорватами. Они не упустят этот момент. Нос никто не задерет даже, если пройдем в полуфинал. Своей отдачей команда заслужила превзойти достижение своих предков. Нас! Для них мы предки. И я уверен они превзойдут его. Еще вспомните наш разговор: спокойно победим Хорватию, пройдем в полуфинал. Судьи тут уже не убьют, раз есть VAR, недооценка соперника им не грозит, а кураж уйти не должен. Все по плечу.

- А что будет в финале?

- Вот это сейчас предсказать не берусь.