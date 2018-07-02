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Сборная нашей страны (с учетом советских времен) впервые приняла участие в серии послематчевых 11-метровых. Мы пополнили список команд, которые эти серии никогда не проигрывали.

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Акинфеев выиграл уже пятую серию пенальти! Ранее его команды брали трофей

Понятно, что это весьма условное достижение - но ведь приятно же! Всего таких сборных - 11. Десять из них, как и мы, выиграли по одной такой серии. А вне конкуренции, конечно, Германия - 5 побед из 5!

Также России пока находится в квартете сборных, которые на чемпионатах мира реализовали все свои попытки в послематчевых сериях пенальти. Здесь немцы подкачали - 21 из 22… Зато бельгийцы, парагвайцы и южнокорейцы реализовали по пять попыток, на одну больше, чем мы - ведь пятый удар по испанским воротам России не понадобился.

Присутствует в «элите пенальтистов» и Украина, которая заработала путевку в четвертьфинал ЧМ-2006 в уникальной серии 11-метровых. Тогда Швейцария запорола все 3 (!) попытки. Главные же неудачники, конечно, англичане. Они проиграли все три послематчевые серии. И это если брать только чемпионаты мира…

Серии пенальти на чемпионатах мира

Сборная

Победы

Поражения

% забитых мячей

% отраженных

Германия

5

0

95,5 (21/22)

47,6 (10/21)

Бельгия

1

0

100,0 (5/5)

20,0 (1/5)

Парагвай

1

0

100,0 (5/5)

25,0 (1/4)

Южная Корея

1

0

100,0 (5/5)

25,0 (1/4)

Россия

1

0

100,0 (4/4)

40,0 (2/5)

Швеция

1

0

83,3 (5/6)

33,3 (2/6)

Уругвай

1

0

80,0 (4/5)

50,0 (2/4)

Болгария

1

0

75,0 (3/4)

75,0 (3/4)

Украина

1

0

75,0 (3/4)

100,0 (3/3)

Хорватия

1

0

60,0 (3/5)

60,0 (3/5)

Португалия

1

0

60,0 (3/5)

75,0 (3/4)

Аргентина

4

1

77,3 (17/22)

39,1 (9/23)

Бразилия

3

1

72,2 (13/18)

47,4 (9/19)

Франция

2

2

75,0 (15/20)

23,8 (5/21)

Коста-Рика

1

1

80,0 (8/10)

12,5 (1/8)

Ирландия

1

1

70,0 (7/10)

30,0 (3/10)

Голландия

1

2

66,7 (8/12)

15,4 (2/13)

Япония

0

1

75,0 (3/4)

0,0 (0/5)

Греция

0

1

75,0 (3/4)

0,0 (0/5)

Гана

0

1

50,0 (2/4)

20,0 (1/5)

Дания

0

1

40,0 (2/5)

40,0 (2/5)

Чили

0

1

40,0 (2/5)

40,0 (2/5)

Югославия

0

1

40,0 (2/5)

40,0 (2/5)

Швейцария

0

1

0,0 (0/3)

25,0 (1/4)

Испания

1

3

68,4 (13/19)

15,8 (3/19)

Италия

1

3

65,0 (13/20)

17,6 (3/17)

Румыния

0

2

72,7 (8/11)

9,0 (1/11)

Мексика

0

2

28,6 (2/7)

14,3 (1/7)

Англия

0

3

50,0 (7/14)

21,4 (3/14)

 

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