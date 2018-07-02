Мы изучили статистику по сериям пенальти и выяснили, что у россиян отличные результаты!

Сборная нашей страны (с учетом советских времен) впервые приняла участие в серии послематчевых 11-метровых. Мы пополнили список команд, которые эти серии никогда не проигрывали.

Понятно, что это весьма условное достижение - но ведь приятно же! Всего таких сборных - 11. Десять из них, как и мы, выиграли по одной такой серии. А вне конкуренции, конечно, Германия - 5 побед из 5!

Также России пока находится в квартете сборных, которые на чемпионатах мира реализовали все свои попытки в послематчевых сериях пенальти. Здесь немцы подкачали - 21 из 22… Зато бельгийцы, парагвайцы и южнокорейцы реализовали по пять попыток, на одну больше, чем мы - ведь пятый удар по испанским воротам России не понадобился.

Присутствует в «элите пенальтистов» и Украина, которая заработала путевку в четвертьфинал ЧМ-2006 в уникальной серии 11-метровых. Тогда Швейцария запорола все 3 (!) попытки. Главные же неудачники, конечно, англичане. Они проиграли все три послематчевые серии. И это если брать только чемпионаты мира…

Серии пенальти на чемпионатах мира