Лучше россиян бьют пенальти только немцы: смотрим статистику и радуемся
Мы изучили статистику по сериям пенальти и выяснили, что у россиян отличные результаты!
Сборная нашей страны (с учетом советских времен) впервые приняла участие в серии послематчевых 11-метровых. Мы пополнили список команд, которые эти серии никогда не проигрывали.
Понятно, что это весьма условное достижение - но ведь приятно же! Всего таких сборных - 11. Десять из них, как и мы, выиграли по одной такой серии. А вне конкуренции, конечно, Германия - 5 побед из 5!
Также России пока находится в квартете сборных, которые на чемпионатах мира реализовали все свои попытки в послематчевых сериях пенальти. Здесь немцы подкачали - 21 из 22… Зато бельгийцы, парагвайцы и южнокорейцы реализовали по пять попыток, на одну больше, чем мы - ведь пятый удар по испанским воротам России не понадобился.
Присутствует в «элите пенальтистов» и Украина, которая заработала путевку в четвертьфинал ЧМ-2006 в уникальной серии 11-метровых. Тогда Швейцария запорола все 3 (!) попытки. Главные же неудачники, конечно, англичане. Они проиграли все три послематчевые серии. И это если брать только чемпионаты мира…
Серии пенальти на чемпионатах мира
|
Сборная
|
Победы
|
Поражения
|
% забитых мячей
|
% отраженных
|
Германия
|
5
|
0
|
95,5 (21/22)
|
47,6 (10/21)
|
Бельгия
|
1
|
0
|
100,0 (5/5)
|
20,0 (1/5)
|
Парагвай
|
1
|
0
|
100,0 (5/5)
|
25,0 (1/4)
|
Южная Корея
|
1
|
0
|
100,0 (5/5)
|
25,0 (1/4)
|
Россия
|
1
|
0
|
100,0 (4/4)
|
40,0 (2/5)
|
Швеция
|
1
|
0
|
83,3 (5/6)
|
33,3 (2/6)
|
Уругвай
|
1
|
0
|
80,0 (4/5)
|
50,0 (2/4)
|
Болгария
|
1
|
0
|
75,0 (3/4)
|
75,0 (3/4)
|
Украина
|
1
|
0
|
75,0 (3/4)
|
100,0 (3/3)
|
Хорватия
|
1
|
0
|
60,0 (3/5)
|
60,0 (3/5)
|
Португалия
|
1
|
0
|
60,0 (3/5)
|
75,0 (3/4)
|
Аргентина
|
4
|
1
|
77,3 (17/22)
|
39,1 (9/23)
|
Бразилия
|
3
|
1
|
72,2 (13/18)
|
47,4 (9/19)
|
Франция
|
2
|
2
|
75,0 (15/20)
|
23,8 (5/21)
|
Коста-Рика
|
1
|
1
|
80,0 (8/10)
|
12,5 (1/8)
|
Ирландия
|
1
|
1
|
70,0 (7/10)
|
30,0 (3/10)
|
Голландия
|
1
|
2
|
66,7 (8/12)
|
15,4 (2/13)
|
Япония
|
0
|
1
|
75,0 (3/4)
|
0,0 (0/5)
|
Греция
|
0
|
1
|
75,0 (3/4)
|
0,0 (0/5)
|
Гана
|
0
|
1
|
50,0 (2/4)
|
20,0 (1/5)
|
Дания
|
0
|
1
|
40,0 (2/5)
|
40,0 (2/5)
|
Чили
|
0
|
1
|
40,0 (2/5)
|
40,0 (2/5)
|
Югославия
|
0
|
1
|
40,0 (2/5)
|
40,0 (2/5)
|
Швейцария
|
0
|
1
|
0,0 (0/3)
|
25,0 (1/4)
|
Испания
|
1
|
3
|
68,4 (13/19)
|
15,8 (3/19)
|
Италия
|
1
|
3
|
65,0 (13/20)
|
17,6 (3/17)
|
Румыния
|
0
|
2
|
72,7 (8/11)
|
9,0 (1/11)
|
Мексика
|
0
|
2
|
28,6 (2/7)
|
14,3 (1/7)
|
Англия
|
0
|
3
|
50,0 (7/14)
|
21,4 (3/14)