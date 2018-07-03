Третий день плей-офф едва не превратился в полный триумф национальной идентичности.

Настало время уделить самое пристальное внимание феномену нынешней сборной Бразилии – но нежданно-негаданно внимания и уважения к себе потребовали еще и японцы! Да как: прорубив своим самурайским мечом окно в ту же тему, какую я выбрал для бразильцев.

По мне так это была вообще самая колоритная игра всего чемпионата – Япония против Бельгии. Маленькие против больших. Юркие глиссеры против неповоротливых большегрузов. Мышки против упитанных котов.

Жанр жанром – он был предопределен физическими данными соперников, – но японцы-то дотянулись до полного равенства потенциалов с одним из фаворитов чемпионата. Откуда что взялось? Самурайскую решимость и отвагу они подкрепили фирменными футбольными технологиями. И распарывали тяжеловесную бельгийскую оборону, словно отживший свой век пододеяльник. Бельгия просто не попадала в японский темп.

А главное, это чудо сотворила чистопородная японская сборная, без единой примеси модной натурализации, и с японским тренером во главе! И она была очень близка к тому, чтобы нокаутировать бригаду раскрученных бельгийских гастарбайтеров, а с нею и глобалистский тренд. Чуть-чуть не сложилось – в самой концовке самураи превысили допустимую дозу риска.

И с такой вот Бельгией, где преобладают Гулливеры, с командой, где даже замечательные технари Азар и Мертенс не создают баланса между атлетизмом и проворством, в четвертьфинале предстоит сыграть Бразилии.

Должен сразу предупредить: первому впечатлению от этой бразильской сборной нельзя доверять. Ибо по первому – случайному – впечатлению она может вам показаться медленной, или ленивой, а то и недостаточно организованной. Но если вы проявите терпение и внимание к деталям бразильской игры – то эта игра приведет вас в неподдельное изумление!

Я подозреваю, что в ХХI веке в ТАКОЙ футбол не играл еще никто. На уровне сборных команд уж точно. Потому что импозантный 57-летний тренер Тите предъявил нам реинкарнацию легендарной бразильской команды 1958-1970 годов. Будто съездил в те времена в командировку и привез сюда, в наши дни тогдашние футбольные ценности, ни одной не растеряв в дороге. Поясню: я не сравниваю уровень мастерства – только игровую философию.

Вся игра – на технике! Да, эти бразильцы в немалой степени пижоны, и Неймар, разумеется, первый из них. Бразильцы, включая технический изыск, дразнят соперника, искусничая у него под самым носом, подставляются, рискуют получить травму. Дай-то им Бог всем доиграть невредимыми хотя бы до полуфинала… А когда взрывается финтами тот, кто с мячом, под него чудесно подстраиваются синхронным включением скорости партнеры. В этом – работа тренера Тите.

А так, если смотреть на общий план, когда бразильцы свой искусный, легкий и слаженный маневр только готовят, - они вроде бы медленные и ленивые. Да и построение их обороны на первый взгляд похоже на хронически неукрепленную крепость московского, к примеру, «Спартака». Но и здесь, в обороне, фишка Бразилии в том, что она проворно реагирует главным делом на непосредственную угрозу своим воротам. На мяч в фазе опасности. Уж тут они включаются на полную: подставляют себя под удары, проворно идут в борьбу. То есть, даже в защите тыла они делают только то, что напрямую связано с мячом, то, что им в кайф! И пока за чемпионат им в ворота залетело только однажды (и то в эпизоде, где было похоже на фол швейцарца) - ровня Бразилии по этой части только Уругвай, с его безусловно лучшей на чемпионате оборонительной конструкцией.

Словом, Бразилия привезла на наши родные поля забытые футбольные драгоценности. Все последние времена команда пентакампеонов вроде как пыталась прблизиться к международным футбольным стандартам. А под руководством тренера Дунги даже практиковала нечто туповато-дуболомное…

Но настал момент, когда, вслед за чемпионством насквозь автоматизированной Германии, футбол потребовал предъявить противовес. И Бразилия оказалась тут как тут, явив нашему удивленному взгляду вот эту команду из далекой прошлой жизни. Да принесет российская земля удачу чистопородным искусникам!