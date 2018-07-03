Спасение Бельгии в матче с Японией, победа Бразилии над Мексикой и предстоящая встреча двух фаворитов в Казани. О чем этим утром пишут зарубежные СМИ?

DE STANDAARD (БЕЛЬГИЯ)

Это было с кровью, потом и слезами. И с солидной долей поддержки со стороны покровителя всех самых безнадежных дел. Но все же, Красные дьяволы справились! Когда, казалось, шансов почти нет, когда Япония повела 2:0, Бельгия смогла собраться и вырвать шедевральную победу на секунду до финального свистка! Удача? Везение? Кто знает. Но эти эмоции, этот бешенный стук сердца от подобной развязки останутся в наших воспоминаниях навсегда.

NET NEUWSBLAD (БЕЛЬГИЯ)

При счете 0:2 всем казалось – Красным дьяволам пора заказывать билет домой. Бельгийцы дошли до точки невозврата. Но сумели сделать шаг назад – от пропасти! Вместо Брюсселя из Ростова-на-Дону мы полетим в Казань. Жди нас там, Бразилия!

CORREIO POPULAR (БРАЗИЛИЯ)

Да, Мексика удивила – своей активностью в начале матча, своей настырностью, проворностью в атаке. Этот натиск было сложно сдержать. Но подопечные Тите с задачей справились. Солидная игра в обороне, эффективность в середине поля и решительность Неймара в нападении – вот, что привело к успеху. Неймар не утонул под шквалом критики за первые три матча. Наоборот – он выплыл, показал, за что считается одним из лучших футболистов мира! Все это не только привело к 2:0 в Самаре. Но и дает все основания верить – в Казани сборная Бразилии сумеет сделать новый шаг вперед.

THE SUN (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

В течение 52 минут казалось, что бельгийское «золотое поколение» вновь оконфузится на крупном турнире – как это было два года назад, на Евро против Уэльса. Однако команда Роберто Мартинеса выдала самое грандиозное возвращение чемпионата! Мы думали, что видели все после игры Россия – Испания, но нет – мы ошибались! Имена игроков сборной Бельгии пока не выбиты на победном кубке, но кто теперь осмелится сказать, что им не по силам пройти весь путь до конца?

L’EQUIPE (ФРАНЦИЯ)

Бельгия приблизилась к вылету вплотную, но этот Кубок мира уже нас приучил – на поле не бывает ничего невозможного! Уступая 0:2, Красные дьяволы мощным канатом сквозь игольное ушко протиснулись в четвертьфинал. Мартинес гениально сработал на заменах, выпустив на поле Феллайни и Шадли. В итоге первый сравнял счет, второй не дал японцам запрыгнуть в дополнительное время. О, это был восторг! И еще больший восторг, возможно, ждет нас дальше – когда Бельгия сыграет с Бразилией.

MARCA (ИСПАНИЯ)

Эта команда Бельгии внушает страх! Почти вылетев с Кубка мира, в последний момент бельгийцы перевернули все с ног на голову, буквально сокрушив соперников контратакой в добавленное время. Отдадим должное японским самураям – они заслуживали большей удачи. Но против них боролись Красные дьяволы, а эти парни способны на все! Матч Бразилия – Бельгия – вот, что точно нельзя пропустить!

JAPAN TIMES (ЯПОНИЯ)

Мечту японцев о выходе в четвертьфинал Шадли разбил жестоко, звонко, самым душераздирающим способом – вкатив мяч в ворота на последней минуте добавленного времени. Это была трагедия! Еще чуть-чуть, еще немного – и, казалось, самураи получат новый шанс! Судьба – и бельгийцы – распорядились иначе. Отсюда – эти слезы у игроков сборной Японии, хлынувшие из глаз вместе с финальным свистком главного арбитра.

O GLOBO (БРАЗИЛИЯ)

Бельгийцы поразили своей самоотдачей. Они прекрасно видели друг друга. Они прекрасно друг друга понимали. Последняя контратака, установившая финальный счет – самое яркое тому подтверждение. Но где был дух бельгийцев, когда они позволили японцам дважды забить гол? Почему так неуверенно играл Куртуа на воротах? Это – те моменты, которые наверняка заметил Тите. И то, что надо использовать команде Бразилии в четвертьфинале в Казани.

ALGEMEEN DAGBLAG (ГОЛЛАНДИЯ)

Тибо Куртуа в отчаянии прижал руки к груди и поднял взгляд к голубому небу Ростова. Только что он пропустил второй мяч от Японии, поставив Бельгию на грань вылета с турнира. Кто ожидал, что в этом матче Красным дьяволам придется так отыгрываться? Но именно теперь Куртуа мало чем мог помочь. Лишь сам просил помощи у кого-то там, сверху.

Как оказалось – дождался. Не с неба, конечно. А от партнеров. В том числе – от Шадли, поставившего точку в этой безумной встрече.

CORREIO DE POVO (БРАЗИЛИЯ)

Это, скорее всего, будет самый горячий, жаркий четвертьфинальный матч! В Казани встретятся команды с лучшей защитой и лучшим нападением турнира. Бразилия, пропустившая всего один мяч и Бельгия, уже забившая 12 (в среднем – по 3 в каждой встрече). Наверное, такого праздника и ждали все болельщики. Только в одной из стран после финальной сирены будет траур. Бельгия спаслась в игре с Японией. Но получится ли спастись опять? Сумеет ли нападение команды Тите (кстати – пятое на этом ЧМ по забитым голам) взломать не самую надежную защиту Красных дьяволов? Учитывая, что три из четырех пропущенных голов, последние, по сути, привезли себе сами?