– Какие у вас ощущения после блестящей игры против Испании? Вот пошли тренировки, вы вернулись в будни.

– Я хочу заметить, что блестящее выступление сборной России. Не надо никого выделять, это будет неправильно. Сборная сотворила праздник в тот вечер. Но это уже история, и хочется писать новую. Мы будем стараться, биться. А ощущения обычные. Тренировка как тренировка.

– Опишите еще раз тот момент, который теперь называют «нога Бога».

– Давайте это уже отложим в сторону, пожалуйста. И будем концентрироваться на следующей игре.

– Чисто технически как удалось отбить тот мяч?

– Да просто повезло, и все.

– Обычное везение?

– Конечно.

– Но в тот вечер вся Москва скандировала: «Игорь Акинфеев!» Как вы к этому относитесь?

– Хорошо. Но повторю, что все в сборной – молодцы. Мы хотели, чтобы у народа был праздник. Для нас это очень важно.

– А что страшнее – самому отражать пенальти или смотреть, как партнер бьет?

– Конечно, как партнер. Потому что у ребят не меньше стресс, чем у меня. Но хорошо, что они били хладнокровно, даже по центру. Потому что если мудрить, разводить по углам, то можно ошибиться.

– Черчесов потом сказал, что Россия не уделяла большого внимания серии пенальти. Это что же, был экспромт? Или вы изучали, как бьют испанцы?

– Нет, мы не тренировали пенальти, точно вам говорю. Надеялись, что наша команда победит в основное время. Но видите, каким длинным получился матч. А на пенальти, конечно, у нас были какие-то подсказки.

– Вы видели серию пенальти в матче Хорватия – Дания?

– Если честно, я футбол не смотрю. Наблюдаю только за своей командой.

– Вообще чемпионат мира не смотрите?

– Какие-то матчи видел. Но именно этот – нет.

– Футболисты сборной Польши жили в Сочи. Они говорили, там очень душно, почти нельзя тренироваться. А в Москве более спокойный климат. Резкая смена погоды может на вас повлиять?

– Я думаю, нет. Матчи РФПЛ проходят у нас не в одном городе. Мы и в Краснодар прилетаем, например. Поэтому уже привыкли. Мне кажется, это нам не будет мешать.

– РФС выпустил шуточный твит об Артеме Дзюбе, который якобы учил вас отражать пенальти ногой.

– Почему шуточный?

– Дзюба в воротах правда в порядке?

– Он не только в воротах, а вообще в большом порядке.

– Вы сказали, что пишете историю. А есть чувство, что это особенно хорошо для России после олимпийских скандалов?

– Я думаю, чемпионат мира по футболу и Олимпиада никак не соприкасаются. Мы все смотрели Олимпийские игры, переживали за ребят. Но там была своя история. Кому как нравится, пусть так говорит или пишет. В любой сборной России хочется побеждать, а это самое главное.

– Как вы относитесь к дискуссии о поведении российских болельщиц, которые плотно общаются с иностранными болельщиками? – задала коварный вопрос какая-то журналистка. Возможно, у нее тоже была история, в которую она попала.

– Не знаю, насколько они плотно общаются, – пожал плечами Акинфеев. – Все видят, что чемпионат мира – это действительно праздник. Нет никакой эйфории или пустых слов. Россия доказывает делом, что умеет организовывать такие турниры. Этот чемпионат получается одним из самых ярких. Я до этого приезжал на турнир в Бразилию, выступал на Евро – честно скажу, именно такой сплоченности болельщиков не чувствовал.

– Болельщиц! – воскликнула журналистка. Она наверняка хотела, чтобы в ответе Акинфеева хоть раз прозвучало слово «секс» ну или «разврат».

– Наверное, это не ко мне вопрос, – улыбнулся Игорь.

– Есть кадры, когда после серии пенальти вы катитесь на животе, а вам навстречу катятся партнеры. Почему вы именно так решили отпраздновать ту победу? На вас же человек 20 навалилось.

– Вы знаете, в такие моменты ты не контролируешь свои эмоции. Сейчас смотрю на себя и думаю: «Какой же я был дурак. Зачем катился на животе?» Но это было честное проявление чувств всех ребят. Самое главное, что есть душа, сердце, есть команда. И тот момент показывает, что мы все делаем искренне.