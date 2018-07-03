Во вторник 3 июля появился в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

ЧМ-2018: НАШИ

Воскресенье. Воскресение. Посвящение эпохальному матчу с Испанией. После которого наконец-то можно с гордостью заявить, что и в футбол у нас играют настоящие мужчины. «ССФ» слагает легенды.

ЧМ-2018: ПЛЕЙ-ОФФ

Уходит эпоха. Целых десять лет Криштиану Роналду и Лео Месси делили корону футбольного мира на двоих. На старте плей-офф футбольный мир поделил их надвое. «ССФ» провожает великих по домам.

ЧМ-2018: АЗИЯ И АФРИКА

«Жду, когда тренером станет Дрогба». Из азиатских и африканских команд только японцы пробились в 1/8 финала. Валерий Непомнящий поделился с «ССФ» мнением о природе неудач представителей этих континентов.

ЧМ-2018: СЕНСАЦИЯ

«Старикам» здесь не место. Досрочный вылет сборной Германии стал главной неожиданностью группового этапа ЧМ-2018. «ССФ» возвращается к причинам неудачи теперь уже экс-чемпионов мира.

ЧМ-2018: ГОРОДА

Нижний Новгород – на высоте. Предпоследняя серия туристического гида «ССФ» обозначает на карте и описывает словами самые интересные и полезные точки города, раскинувшегося на волжских берегах.

ЧМ-2018: ГОРОДА

Чак-чакнуться можно. Здесь попрощались с чемпионатом мира Германия и Аргентина, а в четвертьфинале сюда приедет Бразилия. Казань – очередной пункт туристического маршрута, проложенного футболом.лролддрлдор