– Какое сейчас настроение в сборной России после победы над испанцами?

– Настроение очень хорошее, но нужно уже забыть о матче с Испанией. Впереди – четвертьфинал с Хорватией. Так что эмоции уже остыли, мы готовимся к другой важной игре.

– Вы сидите в запасе, а ваш партнер идет бить пенальти в ворота Испании. Ваши ощущения?

– Это нервозно, очень ответственный момент. Но мы все верили в ребят. И перед последним пенальти – сами спросите у Артема Дзюбы – я четко сказал, что Игорь отобьет. Так и случилось.

– Эта победа придала вам больше уверенности?

– Конечно, мы ведь Испанию победили. Вся страна в нас верила. Может, кто-то и сомневался, но мы доказали, что эту веру заслуживаем. Мы представляем свою страну. И очень хотим пройти дальше.

– Что вы скажете о сильных сторонах сборной Хорватии?

– Мы будем еще разбирать эту команду. У них много футболистов хорошего уровня. Представлять их лишний раз не надо.

– Вы представляете, какой праздник сборная России подарила стране? Смотрели видео с улиц, видели ликование?

– Когда ехали с игры, то заметили, как радуются люди. Это очень приятно. Мы для России сделали небольшое чудо. Это придает дополнительные эмоции.

– В групповом этапе вы поразили техничной игрой, с Испанией – плотной игрой в обороне. А чем еще можете удивить?

– Мы стараемся отталкиваться от своего футбола. Что касается испанцев, то они хорошо контролируют игру. А мы хотим показывать тот футбол, который можем. Постараемся показать это в матче с Хорватией.

– У вас есть досада, что не сыграли в таком матче?

– Свои личные амбиции нужно оставить позади. Важнее командный успех. Если мы добились результата, то значит, тренерский штаб принял правильные решения.

Ничего тут страшного нет. Играть хотят все, а на поле в старте выходят 11 футболистов.

– Испанская газета Marcaназвала вас «трактором». Насколько вам подходит это прозвище?

– Кто трактор? Я? – изумился Газинский. – Это хорошо или плохо?

– Это в хорошем смысле.

– А, тогда приятно, когда делают комплименты. Спасибо за это.

– Вот в Сочи будет очень душно и тяжело. Вы к этому готовы?

– Я ведь живу в Краснодаре. Поэтому знаю, какая там погода. Все в одинаковых условиях – и хорваты, и мы. У нас нет другого выхода, нужно играть. Значит, будем биться через не могу.

– Вы сделали точную ставку, которую услышал Дзюба. Дайте следующее предсказание!

– Я не люблю прогнозы. Просто там к месту пришлось. У меня была чуйка, что Игорь отразит два пенальти. А вообще Акинфеев – это машина!