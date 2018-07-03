Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, что было на открытой тренировке сборной России перед четвертьфиналом с хорватами.

ЖИРКОВ ВНЕ ИГРЫ

У этой сборной России есть две приметы. Во-первых, если Игорь Акинфеев берет пару мячей в послематчевой серии пенальти, мы почему-то побеждаем. Так было с Испанией, например. Так будет и с Хорватией, как кажется.

Во-вторых, когда на базу сборной в Новогорске приезжает великий пианист-виртуоз Денис Мацуев, наша команда побеждает тоже. Мацуев прибыл перед игрой с Египтом, и вуаля – 3:1. Теперь Денис появился снова. Главный тренер Станислав Черчесов даже собрал команду в круг. Мацуев толкнул пламенную речь, а я все смотрел на коробку, которую он держал под боком. Очень уж она была похожа на картонный бокс, в котором в магазине продают пиво.

А что, было бы круто – ребята садятся в круг, Мацуев раздает каждому по бутылочке, чпокают пробками: «Ну, проводим Испанию! Ну, за ногу Акинфеева! Ну, чтоб Хорватию победили!»

И не думайте, что в Новогорске было слишком жарко, и у меня случился солнечный удар. Я из Сочи только что вернулся, где смотрел матч Уругвай – Португалия, вот там было и солнце, и удары (по мячу). Нам при такой погоде играть 7 июля против Хорватии. А тут просто фантазия разыгралась, простите.

Мацуев посмотрел на трибуну, погрозил мне пальцем, а из картонной коробки достал CD-диски со своими концертами. Я ему кричу: «Денис, сейчас уже лучше на флешке дарить!» Но кажется, меня не услышали.

В ответ сборная России вручила пианисту футбольный мяч, на котором расписались все. А пресс-атташе сообщил по секрету, хотя слышал каждый, что диагноз по Юрию Жиркову подтвердился (воспаление сухожилия одной из мышц голени), когда наш футболист сделал МРТ. Начинается его конкретное лечение, и сроков возвращения нет. Александр Самедов занимается по индивидуальной программе по результатам мониторинга его состояния. Но есть вера, что Саша отбился от коллектива только на один день.

В остальном все по плану. 5 июля во второй половине дня сборная России вылетает в Сочи, где черные ночи. А через пару суток уже матч.

«Я ДОВЕРЯЮ КОМАНДОРУ»

Но вернемся к Мацуеву, чтобы он не скучал.

– Я подарил ребятам диски, где исполняю произведения Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Листа, Гершвина, – рассказал Денис. – Классическая музыка одухотворяет, просвещает, лечит, заряжает на правильный градус. Сейчас ведь в России с футболом происходит невероятное чудо.

– Вы признаете себя талисманом?

– Слово «фарт» в футболе очень важно. Если я действительно приношу удачу, то готов жить в Новогорске! Отменю все концерты! – размахнулся Мацуев.

– Стоп, не надо!

– Я ведь приехал сюда на полтора часа. Вечером у меня выступление в Юрмале. А на матче в Сочи буду 100 процентов! Не представляю уже себя без нашей сборной. Хочу продлить этот кайф как можно дольше!

– Сборную Испании можно было победить, только застегнувшись на все пуговицы в обороне?

– Я полностью доверяю нашему Командору и Маэстро, – так Мацуев назвал Черчесова. – Он – очень тонкий тактик и психолог. И мы понимаем, что стратегия на испанцев реально оказалась победной.

– Вы с кем из футболистов дружите?

– Например, Владимир Габулов признался, что полностью смотрел наш концерт на Красной площади, который был 13 июня. И это так передалось, что Россия победила Саудовскую Аравию в матче-открытии (5:0). В нашей сборной царит чудесная атмосфера. Ребята просто летают! Даже на тренировке оценил, где они занимались «3 на 3» с прицепленными датчиками. Я такой «тики-таки» не видел даже у испанцев!

– Что скажете о сборной Хорватии?

– Когда нам попались испанцы, я сказал: «Это хорошо». В другом 1/8 финала болел, конечно, за датчан. Переживал за Петера Шмейхеля – мы же с ним в четыре руки играли концерт Рахманинова за две недели до начала чемпионата мира. Он пришел ко мне на концерт в Петербург, поклонник русской музыки, любит мое творчество. А у него сын в воротах Дании играл. Тот так здорово тащил мячи, но жаль, что Дания вылетела.

Но если уж мы пошли по топ-сборным, то Хорватия в этот топ входит безусловно.

– Матч с Испанией вам напомнил какое произведение? – традиционно спросили у Мацуева.

– «Болеро» Равеля, – традиционно ответил он. – Из ничего возникает шторм.

…Так пусть будет так, чтобы 7 июля в Сочи хорошо штормило!