Впереди у сборной Англии первый матч на стадии плей-офф против Колумбии, но общественные настроения могут сыграть с англичанами злую шутку уже сейчас.

Грядущая игра в 1/8 финала чемпионата мира Англия – Колумбия должна ответить на два главных вопроса. Во-первых, стоит ли действительно рассматривать симпатичную Колумбию, как одного из фаворитов. Во-вторых, что из себя представляет Англия и действительно ли она умеет обороняться? Ведь до невзрачной встречи с Бельгией английская оборона так и не подвергалась должному тестированию. Теперь-то ее ждет непростая задача. Сложнее всего придется Джону Стоунзу. В памяти английского защитника, наверняка, еще свежи воспоминания того, как Радамель Фалькао дважды оставил его не у дел в матче Лиги чемпионов. На сей раз тестировать Стоунза будет все тот же 32-летний форвард «Монако» в компании партнеров по сборной.

Но, похоже, внутренние интриги грядущего матча не очень волнуют широкую английскую общественность. Все чаще раздаются уверенные возгласы, что «если Англия не выиграет чемпионат мира сейчас, то когда вообще это делать?». Отчасти тон задает британская спортивная пресса, отчасти сами болельщики сборной Англии. Даже букмекеры внесли англичан в тройку главных фаворитов чемпионата мира впервые с 1990 года! Такой ажиотаж вокруг «трех львов» разгорелся благодаря вылету из турнира завсегдатаев финальных матчей – Германии, Аргентины, Португалии и теперь Испании. Именно победа сборной России над испанцами еще больше вселила уверенность в англичан, что это будет именно их чемпионат.

Даже бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни не сдержался. «Несколько фаворитов уже вылетели из турнира. Это дает шанс английской команде пройти далеко и даже выиграть финал», – заявил форвард. Тем временем простые болельщики в Англии беснуются в пабах во время матчей своей сборной. Все ждут чуда от команды Саутгейта, хотят повторить победный 1966 год.

Журналист английского издания The Independent Джек Питт-Брук, следующий за сборной Англии в России, подтвердил «Советскому спорту», что англичане действительно стали ждать еще больше от своей команды. «До чемпионата мира мало кто ждал успеха от нашей сборной. Но сейчас все только и говорят об этом. Мои друзья в Лондоне говорят, что страна просто сходит с ума! А папа считает, что сейчас у англичан те же ожидания, что и в 1998 году».

Не мудрено. Справедливости ради стоит заметить, что Англия и правда на данную минуту выступает в качестве фаворита на попадание в финал. С «этой» стороны к решающему матчу пробивают дорогу Швеция, Швейцария, Хорватия, Россия, Колумбия и Англия. Нормальная компания для родоначальников футбола. Но учитывая, что нынешний чемпионат мира уже сыскал прозвище «турнир андердогов», самоуверенность англичан может сыграть с ними злую шутку уже в игре против Колумбии.

Возможно, этого боится и наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Не зря же он выпустил резервный состав против Бельгии. Но в своем интервью он поддержал общий настрой: «Да, у Колумбии очень классные игроки. Но я уверен, что Англия может их обыграть. Мы уверены в себе». В любом случае, тренерский штаб англичан всячески пытается отгородить своих игроков от влияния головокружительных ожиданий, доносящихся с Туманного Альбиона. Сделать это не просто. Ведь даже банальная статистика просто кричит английским игрокам о том, что они могут сотворить историю на этом чемпионате мира. На стадии плей-офф англичан выбивали только топ-сборные: Германия, Португалия, Бразилия, Уругвай и Аргентина. Сейчас на турнире остался только Уругвай. Вот только с 1990 года сборная Англии побеждала в плей-офф лишь дважды в 2002-м – Данию и в 2006-м Эквадор. Однако этот факт почему-то в расчет не берется. Что поделать, огромные ожидания и самоуверенность могут как вознести до небес, так и обрушить на самое дно.