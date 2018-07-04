После сенсационного выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира, интерес к нашим футболистам на рынке не мог не вырасти. Но вот насколько? С этим вопросом мы обратились к одному из самых авторитетных футбольных агентов страны.

«Только в России можно игрока по одному матчу впарить»

– Очень часто сенсационное выступление команды на крупном турнире приводит к значительному карьерному росту ее игроков. Но вот экс-президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что матч с Испанией точно не прибавил нашим трансферной стоимости. Согласны с мнением человека, повидавшего в футболе все?

– Колосков абсолютно прав. Молодцы, выстояли, но эта победа вообще ничего не меняет в плане трансферов. Как считал, что из этой сборной шанс уехать в Европу на хорошие деньги имеют Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев и, может быть, Артем Дзюба, так и считаю. Обратить внимание могли еще только на Игоря Акинфеева, но он никуда уезжать не собирается. А если мы не бьем по воротам, какое внимание может привлечь атакующий игрок?

– То, что Дзюба выиграл весь верх у Серхио Рамоса, – разве не показатель полезности и мастерства?

– Слышал, что к Дзюбе и так есть интерес из «Вулверхэмптона», который сейчас вышел в премьер-лигу.

– И неужели после такой игры представители Дзюбы не могут сказать англичанам: платите нам больше, наш парень вон круче Рамоса?

– В Англии знают реальную стоимость – от нее и отталкиваются. Они могут предложить 100 рублей и купить за 120, но за 500 никто не купит. Там серьезный бизнес, и футболистов не покупают по одной игре, а долго отслеживают. Ну хорошо, вот Дзюба переиграл Рамоса в воздухе, но у дорогих нападающих должны быть еще качества. Видели, как в Англии бегут? Я разговаривал с Леонидом Слуцким, и он говорил, что там даже в чемпионшипе пять-шесть человек в каждой команде бегали быстрее Ахмеда Мусы. А у нас нигериец был самый скоростной. Это различие в уровне футбола.

– Столбов в АПЛ вроде тоже хватает.

– У Дзюбы, как у любого, есть свои плюсы и минусы. И не один месяц за ним все интересующиеся следили. А одна игра, повторюсь, серьезно ни на что не повлияет. Это только в России можно кого-то впарить по итогам одного матча.

«Павлюченко уехал бы в Англию и без Евро-2008»

– Наглядный пример серьезного бизнеса был после Евро-2008 с Андреем Аршавиным, когда «Барселона» предложила за него 15 миллионов евро, а «Зенит» запросил больше, и разговор на этом закончился?

– Не совсем. У «Барселоны» были Хави и Андрес Иньеста, они ничего не теряли. Тем более у Аршавина тоже имелись свои минусы. Если бы у него была такая физическая подготовка, и он выполнял такой объем работы, как Александр Головин, то до сих пор бы выступал в Англии. Зато Аршавин более тонкий и техничный. О чем я и говорю – у каждого плюсы и минусы.

– По вашим словам, клубы ведут футболистов годами, но, допустим, Роман Павлюченко сам нам рассказывал: «Тоттенхэм» его купил только из-за Евро.

– Павлюченко забивал в еврокубках и важные голы за сборную и до Евро-2008. Какой бы он ни был «Спящий гигант», по словам Гуса Хиддинка, но свое дело он знал. И всегда был игроком высокого уровня, что потом и доказывал голами в Англии. Помню матч против «Рубина» в Лиге Европы, где на воротах стоял мой клиент Сергей Рыжиков – Павлюченко так дал в девятку со штрафного, что трактором не вытащишь. А не закрепился в Англии, наверное, из-за менталитета. Вот Юрий Жирков очень сильный футболист, но тоже из-за этого в «Челси» себя не нашел. Язык и прочее.

– Еще один аргумент, что даже после удачного чемпионата мира зарубежные клубы будут осторожны в интересе к россиянам?

– В свое время Александр Мостовой, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков, Сергей Юран себя чувствовали в Европе, как рыба в воде. Можно только снять шляпу. Тот же Игорь Колыванов в Италии сколько забивал. Это были суперигроки, которыми интересовались серьезные клубы. А сейчас мы все обсуждаем, будет спрос или не будет. Вы, правда, думаете, нет желания. Много раз говорил, что Феде Смолову надо было пару лет назад уезжать, Алану Дзагоеву тоже.

– Смолову как раз в плане возможного перехода этот чемпионат навредил?

– Попал в психологическую яму, и цена точно не возросла. А Головин, наоборот, стрельнул, и сейчас его все обсуждают. Все должно быть вовремя. ЦСКА не продал Карвальо в нужный момент и потерял деньги. С другой стороны, на самом пике избавились от Жо, Вагнера. Тот, правда, как цыганский конь возвращался, показывал свой класс и снова уходил за приличные деньги. Потому что был классный футболист. А один турнир, повторюсь, мало что решает.

– Неужели, даже если обыграем Хорватию 3:0, ничего не поменяется? И интерес в Европе останется только к той четверке, которую вы назвали?

– Вы считаете, мы можем обыграть Хорватию 3:0?

– Принцип хотим понять.

– Хорошо. Сделает Смолов хет-трик, разорвет хорватов – конечно, многое поменяется. Вот получил травму Дзагоев, Денис Черышев получил свой шанс – и выглядит очень здорово на этом чемпионате. Для ярмарки футболистов он сейчас в самом соку и в самом хорошем возрасте.

– А Акинфеев? Вы говорите, что сам не сильно хочет, но вот затащит он нас, допустим, в полуфинал, и разговоры о новом Яшине в Европе только усилятся. Может же он вызвать интерес как рекламный продукт и получить предложение, от которых не отказываются?

– У него хороший рейтинг, статистика, правда, параметрические данные той же Англии не очень соответствуют, но я знаю менталитет Игоря, поэтому, думаю, никуда он не поедет. Ему здесь комфортнее, хотя, как в свое время Яшина, Акинфеева тоже у нас опускали ниже канализации. Сколько над его серией в Лиге чемпионов издевались, а сейчас он герой. Головин – верю, что может уехать. Зобнин, Кузяев, Дзюба, который доказал характером, игрой на жилах. Акинфеев – нет.

«Черчесов может просить зарплату Капелло, но он же по земле ходит»

– Кстати, еще писали об интересе из приличных европейских клубов к Илье Кутепову, который с Испанией тоже был одним из лучших.

– Не очень верю в эти разговоры. Если говорить о нашей обороне, то лучшим решением Черчесова стало возвращение Сергея Игнашевича. Обратите внимание, как в концовке игры с Испанией у многих ноги сводило, но только не у него. Это профессионал до мозга костей. Он подсказывал, расставлял всех при атаках испанцев. А как он пенальти исполнил! На паузе, спокойно катнул мимо Давида Де Хеа. И это не нападающий, а защитник! Кутепову же пока, дай бог, в «Спартаке» в старте начать играть, и тогда посмотрим.

– Сейчас закончится контракт у Черчесова, который переписывает историю, и очевидно, что тренеру предложат новый. Ему реально требовать безумные деньги, какие получал Фабио Капелло?

– У нас есть поговорка: «Из грязи в князи». По моему мнению, Черчесов выжал из сборной максимум. Да, на характере вышли, но без ударов по воротам. Мне бы все-таки хотелось видеть более красивую игру. Сейчас Черчесов может выбирать. Результат есть. Но я расскажу такую историю. Ездил сейчас в Калугу и общался с тренером сборной Сенегала Алью Сиссе. Команда очень нравилась, но вылетели из-за каких-то карточек. Игрок был классный, тренер сильный, спрашиваю: «Сколько ты получаешь?». 180 тысяч евро в год! И что, команда от такой зарплаты стала слабее? По сенегальцам хотя бы видно, в какой футбол они играют. Получаешь удовольствие. Пусть у них один Садио Мане и стоит больше, чем вся наша сборная.

– Так Черчесов же стал героем, он самый успешный тренер. Чем он хуже Капелло?

– На такие вопросы люблю рассказывать анекдот. Дворник метет у клетки со слоном, а рядом табличка, что слон за месяц съедает сто тонн бананов, 10 тонн ананасов и прочее. Посетитель спрашивает: «Что, правда столько съест?». Дворник: «Съест-то, может, и съест, но кто же ему даст?». Просить Черчесов может зарплату Капелло, но он тоже по земле ходит. Наша-то главная проблема не в тренере, а в исполнителях.

Позови Хосепа Гвардиолу в Бразилию, Италию или Аргентину, и он сможет навести порядок, поставить игру, дисциплину и дать результат. А мы и так выше головы прыгнули, ну, можем, еще пару игр отстоим…

Вот мне команда сейчас напоминает сборную 1996 года рождения, которая выиграла юношеский чемпионат Европы. Четыре матча по пенальти. Кроме Антона Митрюшкина, тащившего эти пенальти, никто больше в футбол не играет.

«От «квадрата» без ворот кайфа не получишь»

– Вряд ли кто-то даже сейчас настаивает, что мы стали фаворитами мирового футбола.

– Поэтому спрос и может быть только на Головина или Зобнина, которые таскают рояль, бегают и все отнимают. Очень уважаю таких игроков. Вот в «Барселоне» Серхио Бускетс делает больше всех, а на рекламном плакате Лионель Месси и Луис Суарес. Чтобы попасть на плакат, надо выходить и забивать, а не терпеть у своих ворот.

– Ну вот с хорватами будет шанс.

– По именам и рыночной стоимости Хорватия поинтереснее. Мой прогноз: 70 на 30 в их пользу. Но никогда не говори «никогда». Сенсации сейчас сплошь и рядом, стадион будет полный, погонит команду вперед.

– И все-таки, какова вероятность того, что матч с хорватами сделает наш разговор писанным вилами по воде?

– Если встанем сзади и доведем матч до пенальти, то всплеска интереса на рынке точно не произойдет. Поздравляю нашу сборную с историческим достижением, но хочется все-таки увидеть атакующий футбол. Какой кайф получили от матча Бельгия – Япония! От «квадрата» без ворот такого не получишь.