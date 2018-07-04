«КУДРЯШОВ ДОСТОЙНО ПОДМЕНИТ ЖИРКОВА»

– Как вам победа над сборной Испании?

– Эмоции словами не передать. Вся страна счастлива. Я, конечно, тоже вместе со всеми переживаю. Видели бы вы, как на сборах «Динамо» после победы над испанцами прыгали от радости наш тренер Дмитрий Хохлов, Саша Ташаев, который тоже мог бы сейчас быть в сборной.

Немного обидно, что меня нет в национальной команде. Хотелось бы разделить эту радость с остальными. Но мы все еще обсудим. Наговоримся по телефону. Сейчас нельзя сборную отвлекать от подготовки к решающим матчам.

– Когда испанцы повели 1:0, была уверенность, что отыграемся?

– Испания выше нас по классу. Но на этом чемпионате сплоченность, вера в себя приносит успех многим командам, на которые никто не ставил. Вы посмотрите, как японцы играли с Бельгией! Одно удовольствие такой футбол наблюдать. Вообще, сюрпризов хватает. А нам результат принесла качественная оборона на протяжении 120 минут. Против Испании держать концентрацию так долго очень сложно. Но ребята справились. Молодцы.

– На левом фланге теперь не будет Юрия Жиркова. А ведь это ваша позиция, могли бы сейчас пригодиться…

– Перед турниром был в хорошей форме, но в последний момент случилась эта травма спины. Очень обидно, конечно. Станислав Черчесов был, кстати, мною доволен – не верьте тому, что потом писали! Ну а Жирков… Думаю, Федя Кудряшов способен Юру достойно подменить. Это опытный футболист. И его не зря взяли на чемпионат мира. Он справится.

– А вы даже теоретически не могли сыграть на чемпионате мира?

– Две недели точно был бы вне тренировочного процесса. А в такой ситуации кто же будет рисковать? Поэтому логично, что меня не включили в заявку. Но от того не менее обидно. Конечно, очень хотелось на чемпионат мира.

«НОЙШТЕДТЕР ОТОШЕЛ, ТАШАЕВ – ТОЖЕ»

– Ваш приятель Роман Нойштедтер тоже не попал на турнир в последний момент. Обсуждали с ним эту тему?

– Черчесов решил, что Роман уступает прямым конкурентам по некоторым игровым параметрам. Но он не зол на тренера. Сразу после объявления заявки эмоций было много, но сейчас все в порядке. Недавно разговаривали, Рома уже готовится к сезону после отпуска.

Саша Ташаев, который поначалу сильно переживал, тоже уже отошел. Спокойно тренируется.

– Кто в сборной России вас на чемпионате мира больше всего удивил?

– Денис Черышев и Артем Дзюба. С Денисом я вообще познакомился на последних сборах, до этого его не знал. У него тоже были неприятные истории с травмами. Но как он подменил Дзагу, когда тот сломался! А вообще, не надо никого выделять. У нас прекрасная команда, где каждый бьется за каждого.

– Перед ЧМ-2018 многие критиковали наш центр обороны…

– У Ильи Кутепова и Сергея Игнашевича образовалась отличная связка. Но и Федя Кудряшов, и Марио Фернандес выполняют огромный объем работы. А сколько успевает в опорной зоне Роман Зобнин – красавец! Ну и Игорь Акинфеев… Два пенальти взял – это мощь.

«В ГЕРМАНИИ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К КОМАНДЕ ЧЕРЧЕСОВА»

– Чего ждете от четвертьфинала с Хорватией?

– Если нашли противоядие против Испании, то и этому сопернику что-то предложим. Шансы на победу точно есть. Надеюсь, мы ими воспользуемся.

– Германия – тоже не чужая вам страна. Как восприняли вылет чемпионов мира?

– Я с ребятами еще не разговаривал, думаю, свяжусь с ними в ближайшее время, попытаюсь узнать, что к чему… Вылет немцев, конечно, удивил. Никогда не видел у них такой слабой игры. Могу объяснить это только трениями внутри коллектива.

– А с кем в сборной Германии вы на связи?

– С Тони Рюдигером играл вместе в «Штутгарте». Хорошо знаю Юлиана Дракслера. Общаемся с Тони Кроосом, пересекались с ним в молодежной сборной.

– Не жалеете, что приняли приглашение выступать за сборную России?

– О том, что хочу играть за Россию, говорил, еще когда выступал в бундеслиге. Это моя родина. Поэтому выбор был очевиден.

– Йоахим Лев продолжит тренировать бундестим. Это правильно?

– Йоги Лев – один из лучших тренеров в мире. С ним команда многого добилась. Поэтому болельщикам стоит его поддержать в этот непростой момент. Ведь в футболе ты не всегда на вершине. Бывают и поражения, которые нужно анализировать.

– В Германии следят за Черчесовым, учитывая его опыт выступлений за дрезденское «Динамо»?

– Конечно. Еще когда мы были в Австрии на сборах, о нем много писали, говорили. И интерес немцев к сборной России сейчас очень высокий. Команда уже стала одним из главных открытий.

– Ваш прогноз на матч с Хорватией?

– С такой же дисциплиной, как против Испании, нас ждет успех. Вообще, я бы сейчас мог сказать, что мы до финала в состоянии дойти. Но не хочу сглазить, спугнуть удачу. Лучше позвоню пацанам, подбодрю. Против хорватов им понадобится наша поддержка.