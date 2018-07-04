Чемпион СССР в составе «Спартака», а ныне спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков рассказал о вкладе тульского клуба в подготовку Артема Дзюбы к чемпионату мира.

«ТАКИЕ, КАК АРТЕМ, НУЖНЫ В ЛЮБОМ КОЛЛЕКТИВЕ»

– Дзюба стал одним из главных творцов сенсационного выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира. Согласны, что к турниру его в первую очередь подготовил «Арсенал»?

– Так говорить не стоит. Это было обоюдовыгодное сотрудничество. Да, мы помогли Дзюбе, а он помог сборной. Но и до аренды в «Арсенал» Артем являлся одним из лучших нападающих страны. Другое дело, что до прихода в нашу команду он долгое время был лишен игровой практики. И вот тут действительно «Арсенал» сыграл важную роль, предоставив Артему возможность реанимировать свою карьеру, показать себя тренерам сборной. Мы знали, что Дзюба профессионал, что будет отдаваться работе полностью и поможет клубу и себе. Так и получилось: в выигрыше остались и Тула, и Артем, и весь российский футбол.

– Как состоялась аренда?

– Огромную роль здесь сыграл президент «Арсенала» Гурам Аджоев. Благодаря его непосредственному участию в переговорном процессе аренда Артема в Тулу и стала возможна. Думаю, сейчас можно рассказать, что переговоры об этой аренде были, мягко говоря, непростые, но в итоге все закончилось хорошо.

– Как отреагировал главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович на новость, что есть возможность взять в аренду Дзюбу?

– Какая должна быть реакция у тренера, когда ему говорят, что команду может укрепить такой форвард? Их в стране раз-два и обчелся.

– Что сказал Дзюба по приезде в Тулу: вы помогите мне, а я вам?

– Таких разговоров не было и быть не могло. Он был голоден до футбола и просто хотел играть. Такую возможность в Туле он получил. А нам нужен был классный нападающий. Просто так звезды сошлись. С Артемом не возникло ни единой проблемы с первого дня, как он появился в «Арсенале», и до последнего.

– Дзюба изрядную долю позитива привнес с собой?

– Много было разговоров, что он любит пошутить. Артем оказался очень позитивным парнем, здорово разнообразил атмосферу в команде. Такие люди нужны в любом коллективе.

«ТРУДНО СКАЗАТЬ, КАК ЗА НИМ СЛЕДИЛ ЧЕРЧЕСОВ»

– Как команда приняла новичка, не было разговоров, что, мол, из Питера к нам едет звезда?

– Артем никогда не вел себя, как звезда. И потом, он ведь многих ребят знал. В «Арсенале» нет звезд, есть коллектив единомышленников. Возможно, в этом и есть одно из слагаемых успеха команды в прошлом сезоне.

– Дзюба выбил из состава вашего на тот момент главного снайпера Луку Джорджевича.

– Это нормальная конкуренция, она еще никому не мешала. К тому же Лука получил небольшую травму, это и стало главной причиной того, что он немного выпал из состава. А когда они выходили вместе на поле, отлично друг друга дополняли.

– Как тульские болельщики приняли нападающего?

– Очень хорошо, а сам Артем не отгораживался от общения с ними.

– Кажется, Станислав Черчесов ни разу не посетил Тулу. Главный тренер сборной наблюдал за Дзюбой только издалека?

– Мне трудно сказать, как он наблюдал, надо спрашивать у самого Черчесова. Но когда футболист постоянно забивает, следить за ним не сложно, он всегда на виду. Своей игрой Артем еще раз доказал, что является одним из лучших нападающих России.

«ПРОДЛЕНИЕ АРЕНДЫ? НУЖНО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ»

– На ЧМ-2018 Дзюба вытеснил из основного состава Федора Смолова. Может ли наша команда сыграть в два форварда?

– Почему нет? Они разноплановые нападающие, вполне могут друг друга дополнять. Хотя что-то советовать Станиславу Саламовичу не собираюсь, только тренер отвечает за результат. А на сегодняшний момент результат у сборной есть. Значит, все, что тренерский штаб делает – правильно.

– Трансферная стоимость Дзюбы прилично выросла за время турнира. Шансы «Арсенала» на продление аренды близки к нулю?

– Надо быть реалистами. Дзюба уже нам сильно помог, а мы помогли ему. Можем только порадоваться за Артема и желаем ему дальнейших успехов.

– Дзюбе 29 лет. Самое время уезжать. Что скажете?

– Каждый футболист мечтает попробовать себя в другом чемпионате. Думаю, у Артема такое желание есть. Но это опять же вопрос к нему.

– В каком чемпионате он мог бы заиграть?

– В любом из топовых европейских, хотя сам Артем уже говорил, что ему ближе английская премьер-лига. Но очень важно найти своего тренера и свою команду.

– Хорватов в четвертьфинале нам по силам пройти?

– Конечно. Мы устроили такой праздник, а во всем мире поняли, что наша страна не такая уж и страшная, не такая закрытая. Мне шлют эсэмэски знакомые швейцарцы, австрийцы – все восхищены тем, как проходит чемпионат мира.

– Мы все-таки про четвертьфинал. Бояться Хорватия не стоит?

– Соперника нужно уважать, но бояться не надо. Да и когда мы боялись хорватов?