Обозреватель «Советского спорта» – об игре и ее победителе.

Чемпионат мира продолжает стабильно оправдывать ожидания. Разумеется, не завышенные и не какие-то особо индивидуальные, а в рамках логики и здравого смысла. Вот, скажем, предполагалось, что Россия ляжет против испанцев костьми, а Япония накидает бельгийцам проблем, – так и вышло. И ровность всех пар плей-офф, включая будущие, без деления на стопроцентных фаворитов и явных аутсайдеров, как на ЧМ-2014 в парах Германия – Алжир или Франция – Нигерия, тоже подтверждена примерами. Даже мексиканцы до последних секунд надеялись – и могли, при всей их легковесности – утянуть игру с Бразилией в овертайм.

Точно так же самым вязким и наименее результативным противостоянием в 1/8 финала изначально виделась встреча двух «Ш». От нее ждали этакой шашечной партии, в которой два гроссмейстера все выдвинут и выстроят по классике и будут ловить малейший чужой просчет. С той лишь разницей, что в шашках, если не дождутся, то соглашаются на ничью, а в футбольном плей-офф для таких ситуаций предусмотрена «игра в Чапаева» – послематчевые пенальти.

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Продолжая аналогию, можно сказать, что Швеция, играя белыми, решила уступить инициативу и темп ради остроты. Территорией и мячом владели швейцарцы, по воротам они тоже били чаще, – но опасных моментов визуально больше создали скандинавы. Их ходы были активнее и, что особенно важно, не настолько очевидны, как швейцарские, которым явно не хватало изобретательности. Это, в конце концов, и обусловило решающий эпизод, когда Швейцария ошиблась в защитном перестроении и пропустила Швецию в дамки. После чего продолжала прямолинейно, безыскуссно, а на финише матча еще и вяло, то ли устав, то ли разуверившись в себе, околачивать шведскую стенку.

Был, правда, один момент, который мог спасти швейцарцев: Сеферович после заброса с левой бровки срезал мяч головой под опорную ногу Ульссону. Но голкипер, однажды на этом чемпионате уже обожженный последним ударом, бдил во всех пять органов чувств. И накрыл мяч ловчее, чем кошка мышку. А возможностей забить каким-нибудь диковинным способом, как Шакири Польше два года назад в 1/8-й ЕВРО или Джака на днях Сербии, не предоставилось ни им, ни остальным.

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Сборная Швеции, которую футбольные наблюдатели в своем подавляющем большинстве сначала не ждали в стыках, отдавая предпочтение Голландии, потом на чемпионате мира, слепо веря в Италию, потом в плей-офф, по умолчанию выводя вперед Германию и по любви – Мексику, добралась уже до четвертьфинала и стопорить ход, похоже, не собирается. Командная игра, сконструированная Янне Андерссоном, – не единственное, хотя и важнейшее ее достоинство. Благодаря ей, поставленной игре, смогли в полном объеме проявить и даже приумножить свои способности обыкновенные, в общем-то, футболисты: Тойвонен, Берг, Экдаль, Аугустинссон, давно и прекрасно известные в Европе, много где поигравшие, но никогда не блиставшие под национальным флагом. Теперь каждый из них – солист с большим диапазоном, который может исполнить номер или организовать его для партнеров, а вместе все они – очень сплоченный и спетый ансамбль.

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Помог этому сплочению и росту, как ни парадоксально, самоотвод из сборной Ибрагимовича. Раньше все смотрели ему в рот и искали глазами на поле. Прямо как аргентинцы – Месси, а португальцы – Роналду. Уход Ибры, с одной стороны, оставил команду без вожака, который мог в одиночку сделать результат, но с другой, заставил остальных распределить между собой его обязанности и заполнить, каждый по капле, возникшую пустоту – и в тактических построениях, и в молекулярной решетке командной психологии. И если раньше у Швеции был один ярко выраженный лидер, – а не шла у него игра из-за плохого настроение или чего-нибудь еще, так и лидера не было, – то сейчас таковыми стали практически все, от стержневого Гранквиста до сиюминутного Телина. И любой из них, когда есть необходимость, может повести за собой.

Иначе говоря, именно теперь сборная Швеции стала подлинной командой. И хотя в ней совсем нет звезд мирового масштаба – как Златан, или как когда-то Бролин и Далин, Х. Ларссон и К. Андерссон, Юнгберг и Терн, Эдстрем и Сандберг, Хамрин и Скоглунд, Нордаль и Грен, она вполне может повторить достижения великих «предков» и пробиться в четверку лучших в мире.

Что говорите? Наивысшее – финал в 1958-м? Ну так пусть повторит и его! Если Россия не против…