Полузащитник сборной Швеции, выступающий за «Краснодар» – о команде без Златана, которая теперь думает о победе на ЧМ-2018.

«Поддерживаю стиль сборной Швеции»

– Вы согласны, что в игре со Швейцарией вы победили, потому что были более удачливы?

– Думаю, мы создали больше опасных моментов. Поэтому мы заслужили победу.

– Сборная Швеции играет совсем не так, как «Краснодар». Как вам больше нравится?

– Да, абсолютно иначе! Мы, Швеция, маленькая страна. Нам нужно придерживаться такого стиля, чтобы проходить в турнирах далеко. Я полностью поддерживаю тот стиль, в котором мы играем.

– О каком результате вы мечтали, когда ехали на чемпионат мира?

– Мы думали о том, что нам нужно выигрывать игру за игрой. Пока у нас есть шанс продолжать, мы будем пытаться побеждать еще и еще.

– Теперь у вас гораздо более серьезные амбиции?

– Если продолжим побеждать, выиграем золотые медали! Это и есть наша цель.

– Петербург рядом со Швецией, сюда приехало много ваших болельщиков. Это помогло вам?

– Да-да, мы чувствовали отличную поддержку. Я даже слышал, что не все желающие смогли попасть на стадион.

– Вы получаете поздравления от партнеров по «Краснодару»?

– Да, конечно. После каждой победы на турнире. Это круто – слышать от них приятные слова.

– Кто был первым после выхода в четвертьфинал?

– Я пока не знаю, еще не проверял свой телефон.

«Может быть, между российской и шведской сборными есть сходства»

– Когда Златан сказал, что больше не будет играть за сборную, многие не верили, что Швеция способна пройти так далеко. Как команда реагировала на то заявление Ибрагимовича и в чем ваш секрет без него?

– Да, уровень ожиданий точно упал, когда Златан объявил об уходе. Но, честно говоря, мне сложно говорить о разнице. Я ведь не играл с ним в одной команде. Я знаю, что сейчас мы очень сильны, что мы отлично друг за друга сражаемся. Именно таким образом мы побеждаем на чемпионате мира.

– Сохраняются ли какие-либо отношения, контакты между игроками нынешней сборной и Златаном?

– Конечно. У тех, кто играл вместе с ним. Я – нет, так что у меня со Златаном никаких контактов нет.

– Швейцарец Валон Бехрами сказал, что сборная Швеции похожа на сборную России: сила прежде всего в физической готовности и психологии. Вы согласны?

– Возможно. Обеим командам нужно играть на топ-уровне, чтобы проходить дальше. И мы, и сборная России этого добились – так что, может быть, действительно есть сходства.

– После успеха сборной Швеции по хоккею на чемпионате мира у вас больше мыслей о медалях?

– Именно после этого – нет, но раз хоккеисты выиграли свой чемпионат мира, и мы тоже постараемся!