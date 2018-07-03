Андреас Гранквист: Колумбия и Англия – разные команды

– Мы показали очень хорошую игру, – говорил о победе над Швейцарией капитан сборной Швеции. – Швейцария очень сильна, она идет шестой в рейтинге ФИФА. Думаю, у нас был хороший план на матч. Мы создали много шансов, их было больше, чем у соперника, поэтому это заслуженная победа. Я очень горжусь своей командой и с нетерпением жду четвертьфинала.

– Вы можете вернуться в Петербург на матч за третье место.

– Здесь фантастический стадион. Невероятно, что нам удалось выиграть группу у Германии и Мексики. Мы сыграли здесь хороший матч. Теперь очень жду матча в Самаре.

– Каков ваш максимум?

– Мы увидим. У нас хорошая и сильная команда. Мы можем победить любого, но нужно быть сконцентрированными, играть на том же уровне, что и сегодня.

– Какими видите сильные стороны Колумбии и Англии?

– Это очень разные команды. Колумбийцы больше опираются на индивидуальное мастерство, играют больше в атаку. Англичане, наверное, сильнее в командной игре. Наверное, они сейчас больше играют в атакующий футбол, чем раньше. Харри Кейн – это, конечно, фантастический игрок. Нас ждет тяжелый матч.

– Что сильно изменил тренер в эти последние два года?

– Когда он пришел, из сборной ушли топ-игроки. Нам пришлось начинать заново. С первых дней мы должны были работать как команда, то есть все 23 игрока. Мы очень упорно работали, реально сражались друг за друга, помогали друг другу – это наша сильная сторона. Также за команду играют сильные, мастеровитые футболисты. Я очень рад.

– Ожидалось, что сегодня в вашей семье родится ребенок. Вы поедете домой или останетесь и сыграете в четвертьфинале?

– Моя жена – очень сильный человек. Мы знали всю ситуацию заранее. Еще ничего не произошло. Ребенок никак не хочет появиться на свет (улыбается). Посмотрим, что произойдет дальше, но я буду играть.

Эмил Форсберг: Мечтаем о том, чтобы пройти дальше

– Сейчас у нас есть ощущение, что мы можем обыграть любую команду! – радовался автор единственного гола в ворота швейцарцев и лучший игрок матча. – И у нас действительно есть шанс победить каждого – надеюсь, мы это покажем. Неважно, с Англией нам играть или с Колумбией. В любом случае придется провести топ–матч, чтобы пройти в полуфинал.



– Сознание сборной Швеции изменилось за время турнира?

– Нисколько. У нас есть система, которую мы создавали, и она действительно работает.



– Сборная Швеции скучает по Ибрагимовичу?

– Мы об этом не думаем. Он топ–игрок, но он не сейчас не здесь. Так что не стоит и обсуждать.



– Некоторые сравнивают вас с ним. Говорят, вы можете стать новым Златаном.

– Он лучший игрок за всю историю шведского футбола! Это глупое сравнение. Я – Форсберг, и просто стараюсь помогать команде, чем могу. Мне было очень приятно играть вместе с ним. Но раз его нет, другие должны брать на себя ответственность – именно это мы успешно и делаем.

– Что отличает эту сборную Швеции от других команд?

– Мы знаем, что нужно делать, не позволяем сопернику создавать моменты. Команда провела сегодня фантастическую игру, мы прекрасно поработали. Я бы сказал, что все дело в командных усилиях.

– Мечтаете получить в соперники Англию?

– Сборная Англии – фантастическая команда. Это будет тяжелый вызов для нас. На пути к медалям мы должны фокусироваться на своей игре.

– У вас была группа с такими командами, как Германия, Мексика. Выход из нее дал дополнительную уверенность в себе?

– Мы еще до старта чемпионата мира понимали, что можем победить любую команду. С этой уверенностью мы и приехали сюда, постарались показать свои лучшие качества, а сейчас дошли до 1/4 финала. Мне не на что жаловаться. У нас есть возможность пройти еще дальше, и мы об этом мечтаем. Но мы знаем, что это требует серьезной работы и преданности к делу.

– Ожидаете, что в Самаре будет еще больше шведских болельщиков?

– Да, я надеюсь на это. Думаю, будет очень много болельщиков. Мы не так часто играем на чемпионатах мира. Наверное, на четвертьфинале сможем увидеть океан шведских болельщиков.

– Один гол решил судьбу матча, хотя шансов было много. Чем дальше идет турнир, тем реализация играет большую роль. Будете работать над этим?

– Да, думаю, у нас было много отличных шансов. Самое важное – создать момент, а остальное придет. Нужен удачный удар, и мяч зайдет в ворота. Нужно продолжать бить по воротам, а гол придет.

– У вас есть предпочтения по стадионам: где играть, тренироваться?

– Нет. Мы живем в Геленджике, и это фантастическое место. Команда останется там настолько, насколько это возможно. Сейчас мы поедем в Самару на пару-тройку дней и проведем там матч. Здесь, в России, все сделано фантастически.