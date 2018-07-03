Корреспондент «Советского спорта» получил задание занять позицию у кромки поля и следить за главной звездой матча Колумбия – Англия Гарри Кейном, не отпуская его на расстояние дальше вытянутой руки. Необходимо было также не забывать и про других ярких персон этой встречи.

* «Гарри! Гарри!» – кричит какой-то малыш с первого ряда во время разминки. У него в руках самодельный плакатик со словами Кейн и гол. Но Англия колотит по воротам на другой половине поля. И Кейн своего поклонника не слышит.

* Буквально за минуту до выхода команд на поле два сотрудника ФИФА возвращают сборной Англии мяч, улетевший на трибуну. Английский сервисмен сначала не понимает, о чем речь, затем пересчитывает мячишки в огромной сетке и благодарит, бормоча под нос: «С ним-то мы уже распрощались».

* Матч начинается с двух жестких действий защитника колумбийцев Вильмара Барриоса. Кейна пока это не касается.

* При всех верховых подачах сторожить английскую девятку отряжают Карлоса Санчеса. Тот широко расставляет руки, чтобы ограничить маневр форварда. В одном из моментов они оба падают в штрафной, но Кейн быстро поднимается и пенальти не выпрашивает.

* На 10-й минуте Гарри решил-таки пожаловаться судье, что его держат руками. Американец Марк Гейгерразводит руками.

* Когда Англия выполняет навесы со стандартов в свою штрафную возвращается капитан колумбийцев Радамель Фалькао. Он руководит защитниками, чтобы те активнее создавала искусственное положение «вне игры».

* Кейн падает в борьбе с одноклубником по «Тоттенхэму» Давинсом Санчесом. За весь первый тайм они даже словечком не перекинулись.

* Капитан сборной Англии никак не может войти в игру – сказывается 9-дневный перерыв и пропуск матча с Бельгией. Да и матч с Панамой тонус точно не повысил. Кейн тяжело дышит, часто уходит назад или смещается на левый фланг, где его ждут колумбийцы Ариас, Мина и Барриос.

* На исходе получаса игры все колумбийские болельщики внезапно вскочили с мест и пропели свои куплеты.

* На 35-й минуте почти прошла продольная передача на Кейна. Тот мяч не поймал, но показал, что пас хороший.

* Тут же Кейн впервые взял игру на себя и был сбит вблизи штрафной. Пока готовились пробить из толпы игроков выпал, держась за лицо, Джордан Хендерсон. Страсти разгорелись, но Кейн своим авторитетом помог судье их погасить.

* Ближе к концу тайма Кейн нанес первый удар по воротам – сильно мимо. В следующем моменте он уже оттаскивал партнера по сборной от партнера по «Тоттенхэму» Давинсона Санчеса.

* Едва объявили о трех компенсированных минутах, колумбийские болельщики вновь запели свои песни, а английские фаны отправились за пивом.

P.S. После перерыва Кейн освободился от плотной опеки нашего корреспондента и разошелся не на шутку. Сначала вынудил Ариаса сфолить на нем, за что защитник получил желтую карточку. Затем упал в столкновении с Карлосом Санчесом в штрафной и сам же реализовал пенальти.

P.S. 2 В овертайме Кейн выглядел совсем уставшим, но его не меняли в ожидании серии пенальти. Он забил первый и придал своей команде уверенности. В итоге Англия победила 4:3.