Впервые в истории Англия победила в серии пенальти на ЧМ, пройдя Колумбию в инфарктном матче. Теперь в четвертьфинале их ждут шведы.

КОЛУМБИЙЦЫ У СТЕН КРЕМЛЯ

Стадион «Спартак» проводил последний матч чемпионата мира. Теперь тут снова будут бегать футболисты РФПЛ. Но арена в этот вечер пожелтела. Волонтеры в жилетах цыплячьего цвета слились с фанатами Колумбии, которые тут просто ад и пламя. Помню, сразу 15 тысяч колумбийских болельщиков прикатили в Саранск, чтобы поставить на уши столицу Мордовии перед игрой с Японией.

Теперь же колумбийцы, колумбийки, их маленькие колумбята, и весь этот колумбарий совершили шествие с барабанами и гигантскими стягами по Красной площади, мимо Исторического музея и бронзового памятника Георгию Жукову.

Vamos Colombia! Наконец-то Фалькао доехал до чемпионата мира. Парень по имени Радамель и по прозвищу Тигр пропустил прошлый турнир в Бразилии, потому что получил разрыв крестообразных связок. Для Колумбии это стало настоящей трагедией. Сборная дошла до четвертьфинала, где в умопомрачительном матче в Форталезе уступила хозяевам (2:1). Но кажется, что с Фалькао в составе те колумбийцы могли дернуть даже бразильцев.

Очень хорош у них был Хамес Родригес, который с шестью мячами стал лучшим бомбардиром того чемпионата. А еще прославился тем, что встречался с моделью из Санкт-Петербурга, хотя по ее имени Хельга Лавкейти можно подумать, что она откуда-то из Стокгольма.

На матч с англичанами Родригес не попал в основной состав из-за проблем со здоровьем. А значит, молись вся Колумбия на Фалькао – теперь его очередь вытягивать.

БОРА С «БОРОВИЦКОЙ»

Перед матчем на трибуне я встретил человека, которого должны легко узнать в США, Мексике, Коста-Рике, Нигерии, Китае, Ямайке, Ираке и даже в Гондурасе. Потому что он тренировал сборные этих стран. И даже с пятью из них выходил в финальную часть чемпионатов мира. Да, речь о Боре Милутиновиче. Этому югославу уже 73 года, он по-прежнему элегантен как рояль в своем сером шарфе, повязанном поверх клетчатого пиджака.

Мы поболтали немного, и я заранее извинился, если Россия хлопнет в Сочи его не совсем чужую Хорватию. Ну а Бора извинился, если все будет наоборот. Я сказал, что в его честь в Москве уже назвали станцию метро «Боровицкая». А он заявил, что в этом матче отдает предпочтение скорее англичанам. И даже напомнил, как Великая Британия на чемпионате мира-1998, где он верховодил нигерийцами, в группе победила Колумбию (2:0). Помните тот гол Бекхэма со штрафного?

«Но ведь англичан уже в 1/8 финала по пенальти вышибли аргентинцы!» – воскликнул я.

«Это уже другой вопрос», – хмыкнул Милутинович.

В самом деле, трудно найти более лузерскую сборную среди фаворитов, чем Англия. Если считать с 1990 года, когда британцы стали четвертыми, и из-за дурацкой ошибки 40-летнего вратаря Шилтона не смогли взять даже бронзу, родоначальники футбола выиграли только два матча плей-офф. Как они решили бороться со своей некубковостью, а? Эти ребята из чемпионата, где всегда играют в кость. И до серии пенальти им лучше не дотягивать, потому что все три дуэли на ЧМ они продули.

Более того, англичане на стадионе «Спартак» были в явном меньшинстве. Мы будто в Боготе оказались, в этом желтом море. Британская пресса сама виновата, запугав своих фанатов, что в Москве по улицам ходят пьяные медведи в ушанках и с автоматом «Калашникова», которые при виде любого человека с английским акцентом без предупреждения начинают стрелять. Вот и не приехал никто. Поэтому сборной Англии не хватало игрока №12.

НА ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Первый тайм прошел в упорной борьбе, но больше напоминал жвачку. Монотонно, ритмично, нудно. И намек на еще одну серию пенальти, в которой англичанам ничего не светит.

Взрыв эмоций произошел на 57-й минуте, и героем важнейшего эпизода стал Гарри Кейн. Странно, что его пока не называют Принцем Гарри. Кейн – капитан англичан, и на этом чемпионате забил уже пять голов. А еще стал героем обложки TheSun, на которую обиделась вся Колумбия. Заголовок с фотокарточкой Гарри выглядел так: «GoKane!» Если слить эти два слова воедино, то получится известное название наркотика. Колумбийские бароны, может, и порадовались, остальные – нет.

Вот вы привыкли ругать Неймара за симуляцию. Но видели, что исполнил Кейн? Бедняга Карлос Санчес его даже не трогал, нарочито не касался руками. Шла борьба в штрафной, и Кейн сам подлез под колумбийца. И сам упал, а по инерции на него завалился Санчес. Принципиальный судья Марк Гейгер из США назначил пенальти.

Можно понять шок всей Колумбии. Несколько минут парни в желтом ходили вокруг арбитра и требовали, чтобы он изучил повтор. Но этот Гейгер, выдвинув нижнюю челюсть, был непреклонен. Пенальти!

Клоунада дошла до того, что колумбиец Мина потерся об затылок англичанина Хендерсона и картинно упал, и Гейгер тут же дал игроку сборной Англии желтую карточку. Да он с ума сошел?

На правой руке Кейна была голубая капитанская повязка, на которой что-то было написано о FairPlay. Но Гарри делал вид, что не умеет читать. Он держал мяч в руке, уходил от толпы и дождался, когда ему дадут подойти к точке. Разбег на мелко семенящих ножках – и приговор палача приведен в исполнение. На трибуне опустил голову на руки Хамес Родригес, которого накрыла вселенская тоска. Своей команде он помочь никак не мог.

Но если это не подлость, то что это? На войне все средства хороши? Конечно, всю игру сломал судья. Но ведь Кейн спровоцировал соперника. И едва не украл победу у Колумбии.

Дальше мы видели какой-то цирк с конями. Фалькао в стиле Кейна упал, и желтую показали англичанину. А через пару минут карточку уже получил сам Фалькао. Гейгер на них не скупился, включив свой счетчик. Но это уже был не футбол, а какое-то позорное зрелище. На трибунах негодовали болельщики в желтом, мы узнали, как по-колумбийски будет «судья тридварас», а игроки Колумбии завелись так, что фолить начали на ровном месте. Кейн, как талантливый хоккейный провокатор вроде Брэда Маршана, умело вывел из себя всю команду соперника. Англичане же при каждом удобном моменте падали, как подкошенные. Если арбитр дал роковой свисток один раз, то почему он не может сделать это дважды?

Но колумбийцы еще имели голевые шансы. Они так разнервничались, что никак не могли забить. Транжирили моменты, дергались, вязли в британской обороне. Но на последней минуте, когда у ворот Пикфорда дали угловой, а в штрафную прибежал даже колумбийский голкипер Оспина, в небеса черной птицей взмыл Мина – и послал мяч в ворота головой, с отскоком от газона.

Ай да матч! Колумбийские болельщики будто сошли с ума. Одни вздымали руки к небу. Есть еще справедливость на свете! Другие матерились, из них всю душу вынули. Хамес Родригес размахивал руками, будто гол забил он – там, на трибуне. А какие-то фанаты даже начали бить британского болельщика, подвернувшегося под руку, и к очагу преступления суетливо побежали стюарды.

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

В дополнительное время самое интересное было в том, что я сфотографировался с Павлом Волей, а его никто не узнавал, потому что на трибунах творилось сумасшествие, а того британского фаната, кажется, колумбийцы уже начали добивать ногами.

Дело докатилось до пенальти… Англичане и пенальти – это уже звучало как анекдот. А вы знаете, что перед этим турниром британские ученые провели исследование, почему футболисты сборной Англии так плохи в лотерее. Оказалось, что они суетятся и слишком быстро пытаются исполнить удар. А не надо так делать. Целый тренинг прошел в сборной на эту тему.

Оказалось, что не зря. Когда Хендерсон не забил в правый нижний угол, то показалось, что Колумбия победит. Но затем Урибе попал в перекладину, а за этим вратарь Пикфорд вытащил удар Бакки.

В инфарктном матче Англия вышла в четвертьфинал на Швецию. Пусть британцы и забивали только с пенальти. Это тоже большое дело – спросите у Дзюбы и компании.