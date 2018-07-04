– Чем Россия может удивить хорватов?

– Четвертьфинал – не тот этап, на котором можно сильно удивить. Многое зависит от физического состояния. Надо разобраться, кто живой, кто успел восстановиться от травм и повреждений. Например, Дзагоев.

– После победы над испанцами Черчесов признался, что пришлось уговаривать игроков поменять тактику…

– Переход от схемы с четырьмя защитниками на пять – эксперимент. Хорошо, что наша сборная встречалась с соперниками по нарастанию их уровня игры. Определенные проблемы, вопросы взаимодействия, помарки просматривались даже в тех матчах, которые мы выиграли. Даже с крупным счетом.

– Схема с тремя центральными защитниками поле победы над Испанией сохранится?

– Все зависит от тренерского задания, идеи. В контрольных матчах с Аргентиной и той же Испанией мы видели модель игры с прессингом на чужой половине поля. И голы забивались после отбора мяча на «вражеской территории». Например, Смоловым. В арсенале нашей сборной есть такое оружие, как встречный прессинг. Другими словами контрпрессинг, который подразумевает наличие лишнего игрока на половине соперника. Если Черчесов возьмет на вооружение модель игры с Испанией, то это будет схема с пятью защитниками, и даже с шестью, когда после ухода травмированного Жиркова из центра на левый фланг обороны переместился Кудряшов.

Но если мы применим высокий прессинг, особенно в карманах у боковых линий, что успешно осуществляли датчане в матче с хорватами, то потребуются два или даже три мобильных центральных полузащитника. Чтобы создавать численное равенство, а то и преимущество в зонах отбора.

Так что варианта два, и оба могут создать сложности сборной Хорватии.

– «Шашечные» ведь в отличие от испанцев не могут похвастать тотальным контролем мяча?

– Для меня не существует понятия «контроль мяча». Я сморю на такой показатель, как количество продвижений мяча вперед в минуту владения. По этому показателю и мы находимся высоко, и хорваты. Но класс исполнителей в средней линии у соперника выше. Повторюсь, все зависит от тренерской идеи. Или мы будем давить на слабые места соперника, или попытаемся повторить испанскую формулу успеха. Ясно одно: соревноваться с хорватами в открытой игре, как было в контрольных встречах с Аргентиной и Испанией (в первом тайме), – безрассудство. Потому что у хорватов есть люди из «Барселоны» и «Реала», которые здесь сидят в запасе.

Мы в лидерах чемпионата по числу выигранных единоборств. Это же касается и объема мощностной работы. Тот же Головин в матче с Испанией впереди всех сразу по пяти (!) показателям. Ему будет очень трудно спустя всего несколько дней не уронить планку. И если наши лидеры сумеют повторить свои показатели, то шансы на победу появятся. Хотя на бумаге хорваты посильнее.

– Сколько процентов от своего потенциала показали «шашечные» в матче с Данией?

– Задам встречный вопрос: а сколько процентов от максимума выдали датчане? Могу сказать однозначно: они не боялись хорватов, играли на встречных курсах. К чему это привело? К обмену голами и серии пенальти.

– Надо ли играть персонально против капитана и плеймейкера хорватов Модрича?

– Я не согласен с мнением большинства – что если мы закроем Модрича, то все у нас будет хорошо. У Хорватии ведь есть такие исполнители, как Перишич на левом фланге или этот блондин из «Барселоны» (Ракитич – прим. ред.) в центре. Которые, получив пространство, если Модрича, как Неймара, свяжут два–три опекуна, грамотно воспользуются свободным пространством. Модричу, конечно, надо перекрыть кислород. Но не числом. Все–таки хорваты не столь зависимы от Модрича, как испанцы от Бускетса, которого нашим удалось закрыть.

– Есть ли у хорватов слабые места? Говорят, что у них проседает левый фланг обороны, где не так надежен Стринич. Плюс тяжеловат центральный защитник Ловрен.

– Я бы оттолкнулся от не очень мобильного Ловрена. Он редко покидает свою позицию. Можно попытаться создать зазор между защитниками и опорной зоной, тяготеющей у хорватов к созиданию, а не к разрушению. Надо на скорости врываться в этот зазор. Тому же Головину. Или смещаться в центр условным Черышеву или Самедову и караулить подборы–скидики от Дзюбы.

Впрочем, тренерский штаб соперника не задаром ест хлеб. Тоже изучает наши особенности и может принять меры.

– Испанская атака лишилась наконечника «копья» в лице Косты. У хорватов же впереди габаритный и конкретный Манджукич…

– Не стал бы вешать всех собак на Косту. В том, что его не было видно, заслуга наших защитников. Ему в поисках мяча пришлось смещаться из центра на фланги. А собак я бы повесил на тренера Йерро. Нельзя было играть в такой трусливый футбол. Еще куда ни шло – против фаворитов, например, бразильцев...

– Почему в матче против Испании в запасе остался Газинский?

– Это связано не с недоверием тренеров, а с выбранной схемой – в пять защитников. Если мы выберем игровую модель не закрывать зоны в низкой обороне, а отбирать мячи выше, то, как я уже сказал, потребуется свежий полузащитник.

– Показалось, что наша команда после яркого старта подсела физически.

– Я этого не заметил. То, что у некоторых игроков в конце матча с Испанией сводило ноги, связано с объемом их мощностной работы. Те же японцы в групповом турнире пробежали меньше всех соперников, а в игре с бельгийцами в «физике» как минимум не уступали. Думаю, в двигательной активности хорваты не должны нас превзойти.

Надо отдать им должное: они научились терпеть, что наглядно показал матч с Аргентиной. Раньше хорваты порой без оглядки бежали вперед, теперь их игра стала сбалансированной. А как грамотно они довели до победы матч с Аргентиной. Не стали сохранять шаткий счет 1:0, а добили соперника.

Нам важно при прессинге не попасться на мякине – не стать жертвами собственной активной игры. Потому что хорваты сами мастаки отбирать мяч в выгодных для них зонах и проводить быстрые контратаки.

– Справится ли главный герой матча с Испанией Акинфеев с незатихающим громом фанфар?

– Игорь не раз показывал, что не реагирует на визг недоброжелателей. Сейчас все они, поливавшие нашу сборную грязью, полезли на ее успехах пиариться. Во всяких там телешоу. Сами же футболисты ведут себя куда тише и скромнее…

– И последний вопрос, в лоб: реально пройти Хорватию?

– С той самоотдачей, которая была продемонстрирована в матче с Испанией, той игрой и домашним судейством – думаю, реально.