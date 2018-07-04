Каждый любитель футбола, из пристрастных и внимательных, без особых затруднений ответит на вопрос, какую команду он считает на данный момент статусной, а какую нет. Например: долгое время в число статусных уверенно входила Голландия, хотя лучшей командой мира она не становилась никогда. А вот Англия, напротив, хоть и имеет в своем резюме с подачи Тофика Бахрамова чмепионский титул, в последнее время из сливочного общества, пожалуй, все же выбыла. Уж слишком долго ее не видели на ближних подступах к мировой или европейской вершине.

Спросите, к чему это предисловие? А вот к чему: на российском чемпионате мира чуть ли не впервые в истории в одной половине сетки четвертьфиналов не сыграет ни одна статусная команда! Если к таковым, как мы условились, не причислять Англию. Ну, или пока не причислять. И именно по этой причине уже ясно, что у финала чемпионата мира будет совершенно новое, небывалое название.

Все, кто хоть сколько-то интересуется нашествием мирового футбола в наши края, уже назовут возникший расклад наизусть и без запинки. В одной половине сетки – Уругвай, Франция, Бразилия и Бельгия (вот Бельгия, в силу ее крутости последних времен, скорее заслуживает эпитета «статусная», чем та же Англия). В другой – Россия, Хорватия, Швеция и Англия. Выглядит эта история примерно так: с одной стороны – путь будущего чемпиона. С другой – так сказать, путь России.

И ведь даже этот небывалый расклад не исчерпывает спортивное счастье, которое обычно отмеряют взвешенными порциями, а вот нашей сборной идет ныне в руки безразмерным девятым валом – бери, дескать, сколько зачерпнешь и унесешь!

Надо было всего лишь приглядеться к следующему сопернику – Хорватии в деле против датчан, а потом сравнить ее с также продвинувшимися в нашем отсеке сетки Швецией и Англией.

Во-первых, Хорватия явно проигрывала Дании в скорости, да и вообще выглядела почему-то едва ли не наименее динамичной командой среди всех участников плей-офф.

Во-вторых, нелишне познакомиться с хроникой выступлений этой команды на крупных турнирах. Возьмем те, на которых она была, что называется, в силе.

Чемпионат мира-2002. Победа над Италией – поражения от Мексики и Эквадора.

Чемпионат Европы-2008. Победа над Германией – вылет в плей-офф от Турции.

Чемпионат Европы-2016. Победа над Испанией (действующим чемпионом Европы) – вылет от Португалии. Причем в этом матче первого раунда плей-офф балканцы почти весь матч демонстрировали поразительное бездействие и беззубость.

Чемпионат мира-2018. Победа над Аргентиной, да еще крупная!

Иными словами: эта переполненная мастерами команда, где на ведущих ролях ключевые игроки «Барселоны», «Реала» и т.д., генетически не нацелена на максимальный спортивный результат. Ей свойственно другое: вспыхнуть, а потом погаснуть.

То есть, сборная России в очередной раз – уже четвертый! – получила наиболее удобного соперника из всех возможных.

Настораживает только пара моментов. Очередная смена общего настроения: дескать, уж если испанцев прошли, то с хорватами будет попроще. Устал повторять: не ждите, господа, от родной сборной ничего хорошего – только в этом случае оно, хорошее, придет! А еще у России, не забудем, задержался перед Хорватией исторический должок, который рано или поздно надо отдать. Помните глубокую осень 2007-го и ошеломляющую победу команды с Балкан над Англией в ничего ей не дававшем отборочном матче? И открывшую нашей сборной дорогу к исторической бронзе Евро?

Ну а если, набравшись дерзости, прикинуть в качестве дальнейшего соперника Англию или Швецию, то вот у них, пожалуй, можно в достатке обнаружить все то, чем нынче козыряет сборная России. И «физику», и дисциплину. И еще кое-что сверх того.

А впрочем, если удастся разоружить и обезвредить Хорватию, кто знает – с учетом безлимитного нашего счастья на этом чемпионате, – какая напасть вдруг обрушится на британцев или скандинавов…