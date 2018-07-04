В конце 80-х Андрею Кончаловскому первым из наших кинорежиссеров довелось снимать настоящий голливудский блокбастер – «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселлом в главных ролях.

«Кто поставил сюда эту камеру?» – спросил Сталлоне, появившись в павильоне. «Я», – ответил Кончаловский. «Нет, так не пойдет. У меня с рождения пол-лица парализованы», – отрезала звезда. И объяснила, с какой стороны и под какими ракурсами она будет сниматься.

В итоге, после нескольких месяцев мучений с заокеанскими актерами и продюсерами, Кончаловский отказался от этой работы. Его имя осталось в титрах, но фильм заканчивал другой режиссер. Хотя боевик получился вполне даже крепкий. И перекошенная физиономия Сталлоне, как обычно, добавила картине шарма.

В первом раунде плей-офф футбольного ЧМ-2018 все четыре матча из «левой» половины сетки (это если идти по традиционной схеме, начиная с первого места в группе «А») получились на загляденье. Сплошные атакующие феерии с градами голов и поворотами сюжета. Возьмите хоть 4:3 между Францией и Аргентиной или 3:2 после 0:2, у Бельгии с Японией.

Зато с «правой» стороны, где определяется второй финалист чемпионата, все совершенно наоборот. Ни одной игры с более, чем двумя голами, и в трех случаях из четырех все решалось в серии пенальти. Могло быть и еще скучнее, но в последнем матче 1/8 огромный колумбийский защитник Йерри Мина на «девяносто мохнатой» забил уже третий свой гол головой на этом ЧМ (ей-богу, настоящий футбольный Шакил О’Нил!) и не дал англичанам спокойно выиграть в основное время. Впрочем, дополнительные полчаса вновь получились довольно сонными.

Понятно, что «слева» звезд и сильных команд заметно больше. И все-таки перекос оказался слишком велик. Словно в субботу и понедельник на российских полях играли в один вид спорта, а в воскресенье и вторник – в другой. Как у чукчи из анекдота, который согласен быть почетным академиком, но по нечетным числам все равно хочет ловить рыбу.

С другой стороны, в этом разнообразии тоже есть свой шарм – совсем, как у Сталлоне. И лично я, сыграй французы с аргентинцами хоть 8:7, ни за что не отказался бы ради них от нашего победно-оборонительного «автобуса» в матче с Испанией.

Куда большее отвращение вызывают другие перекошенные лица – симулянтов. Причем этому вирусу подвержена как одна половина сетки, так и другая. О визгливых корчах бразильца Неймара уже сказано достаточно. А во вторник англичане с колумбийцами устроили такие массовые валяния по газону спартаковского стадиона, что чудом не протерли его насквозь. Можно было бы провести специальное исследование: кто там чаще-натуральнее симулировал и приставал к судье – британские джентльмены или экспансивные латинские парни. Но заниматься этим даже у меня-клоуна нет никакого желания. Противно. Тем более, что притворщики были достойны друг друга, и там, подозреваю, опять получится ничья.

В «ЛЕВОЙ» ПОЛОВИНЕ СЕТКИ ЗАБИВАЛИ ВТРОЕ ЧАЩЕ