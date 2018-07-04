ЧМ-2018 глазами клоуна. Плей-офф с перекошенным лицом
Матчи 1/8 финала в двух половинах кубковой сетки проходили совершенно по-разному – словно чемпионат разделили пополам.
В конце 80-х Андрею Кончаловскому первым из наших кинорежиссеров довелось снимать настоящий голливудский блокбастер – «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселлом в главных ролях.
«Кто поставил сюда эту камеру?» – спросил Сталлоне, появившись в павильоне. «Я», – ответил Кончаловский. «Нет, так не пойдет. У меня с рождения пол-лица парализованы», – отрезала звезда. И объяснила, с какой стороны и под какими ракурсами она будет сниматься.
В итоге, после нескольких месяцев мучений с заокеанскими актерами и продюсерами, Кончаловский отказался от этой работы. Его имя осталось в титрах, но фильм заканчивал другой режиссер. Хотя боевик получился вполне даже крепкий. И перекошенная физиономия Сталлоне, как обычно, добавила картине шарма.
В первом раунде плей-офф футбольного ЧМ-2018 все четыре матча из «левой» половины сетки (это если идти по традиционной схеме, начиная с первого места в группе «А») получились на загляденье. Сплошные атакующие феерии с градами голов и поворотами сюжета. Возьмите хоть 4:3 между Францией и Аргентиной или 3:2 после 0:2, у Бельгии с Японией.
Зато с «правой» стороны, где определяется второй финалист чемпионата, все совершенно наоборот. Ни одной игры с более, чем двумя голами, и в трех случаях из четырех все решалось в серии пенальти. Могло быть и еще скучнее, но в последнем матче 1/8 огромный колумбийский защитник Йерри Мина на «девяносто мохнатой» забил уже третий свой гол головой на этом ЧМ (ей-богу, настоящий футбольный Шакил О’Нил!) и не дал англичанам спокойно выиграть в основное время. Впрочем, дополнительные полчаса вновь получились довольно сонными.
Понятно, что «слева» звезд и сильных команд заметно больше. И все-таки перекос оказался слишком велик. Словно в субботу и понедельник на российских полях играли в один вид спорта, а в воскресенье и вторник – в другой. Как у чукчи из анекдота, который согласен быть почетным академиком, но по нечетным числам все равно хочет ловить рыбу.
С другой стороны, в этом разнообразии тоже есть свой шарм – совсем, как у Сталлоне. И лично я, сыграй французы с аргентинцами хоть 8:7, ни за что не отказался бы ради них от нашего победно-оборонительного «автобуса» в матче с Испанией.
Куда большее отвращение вызывают другие перекошенные лица – симулянтов. Причем этому вирусу подвержена как одна половина сетки, так и другая. О визгливых корчах бразильца Неймара уже сказано достаточно. А во вторник англичане с колумбийцами устроили такие массовые валяния по газону спартаковского стадиона, что чудом не протерли его насквозь. Можно было бы провести специальное исследование: кто там чаще-натуральнее симулировал и приставал к судье – британские джентльмены или экспансивные латинские парни. Но заниматься этим даже у меня-клоуна нет никакого желания. Противно. Тем более, что притворщики были достойны друг друга, и там, подозреваю, опять получится ничья.
В «ЛЕВОЙ» ПОЛОВИНЕ СЕТКИ ЗАБИВАЛИ ВТРОЕ ЧАЩЕ
|
Показатели
в среднем за матч, в пересчете на 90 минут, без учета послематчевых пенальти
|
«Левая» половина сетки:
Франция – Аргентина,
|
«Правая» половина сетки:
Испания – Россия,
|
Голы
|
4,3
|
1,4
|
Удары по воротам
|
28,0
|
23,2
|
Удары в створ
|
9,8
|
6,8
|
Угловые
|
11,8
|
8,6
|
Фолы
|
27,0
|
21,6
|
Предупреждения
|
4,0
|
3,0
|
Удаления
|
–
|
0,2
|
Пенальти
|
0,3
|
0,6
|
Реализация пенальти
|
100,0%
|
33,3%