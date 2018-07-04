Полузащитник и нападающий сборной Хорватии Иван Перишич и Анте Ребич поделились ожиданиями от предстоящего матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018.

- Сборная России показала, что может тактически меняться по ходу турнира. Станет ли это для вас проблемой?

Иван Перишич: Да, мы заметили. Сборная России избрала правильную тактику против Испании, позволив ей не так уж и много. Россия способна играть по счету и на результат. У нас есть еще несколько дней, чтобы детально подготовиться к игре с россиянами.

- Кого стоит бояться в составе сборной России?

Иван Перишич: У соперника есть сильные игроки во всех линиях. Это хорошая команда, я видел все четыре матча россиян на турнире, их игра впечатляет. К тому же, они играют дома, это огромный плюс для них.

Анте Ребич: Соглашусь с Иваном. Но все-таки думаю, у нас больше класса, индивидуального и командного, чтобы пройти, чтобы победить.

- Помощник главного тренера – Ивица Олич, много лет игравший в России. Насколько важна его роль в команде?

Анте Ребич: Олич – один из лучших хорватских форвардов в истории, он помогает в работе с нападающими. Мне кажется, с его приходом в атаке мы стали играть лучше процентов на тридцать минимум.

- Все помнят игру с Германией (3:0) На ЧМ-1998. Какие воспоминания от этого матча у вас?

Иван Перишич: Помню ту встречу хорошо, хоть был маленьким. Каждый хорватский мальчик знает об этом чуде во Франции. Сейчас наша команда чем-то возможно похожа на ту: по потенциалу, именам и турнирным перспективам. Постараемся доказать это в матче с Россией. Сможем ли превзойти ту сборную? У нас есть все качества для этого.

Анте Ребич: Я плохо помню тот турнир, мне не было и пяти лет. Но его хорошо помнит моя семья, в дальнейшем мы часто вспоминали и пересматривали ту игру. Я больше помню празднования в Сплите по этому поводу, нежели сам матч. Тот результат был фантастическим, нас уже сравнивают с той сборной. Для нас это честь и большая ответственность.

- Многие игроки сборной Хорватии выступали или выступают в бундеслиге в сильных клубах. Как это помогает в сборной?

Иван Перишич: Ховартов в Германии в принципе много. Нам очень помогает поддержка друг друга, мы списываемся, созваниваемся. С давлением справляемся смолоду, поэтому не так тяжело находиться под ним сейчас. Мы одна семья.

- Лука Модрич может стать лучшим игроком ЧМ? Он лидер сборной.

Иван Перишич: И мы и вы прекрасно знаем, что Лука значит для сборной Хорватии и мадридского «Реала». Он один из лучших футболистов в мире. Поэтому почему нет? Он может стать лучшим, он уже получал индивидуальные награды, ничего не исключаю и в этот раз.

Анте Ребич: Да, он может стать лучшим в финальных матчах. Но команда должна ему в этом помочь, он может стать главным ее козырем в решающий момент.

- Анте, Нико Ковач раскрыл вас в «Айнтрахте». Может, перетащит вас с собой в «Баварию»?

- Он очень помог мне развиться, во многом поэтому я закрепился в сборной. По крайне мере, на чемпионат мира я попал точно благодаря работе с ним. Хоть мы и в хороших отношениях, но теперь – люди из разных клубов. Но я за все ему благодарен.

- Что в тактическом плане дал команде новый тренер?

Анте Ребич: Я при другом тренере не играл, поэтому не могу ничего сказать.

Иван Перишич: Златко Далич привнес новые идеи, это дало результаты, сделало команду сильнее. Мы в сложных матчах смотримся лучше, чем раньше. Это важно в условиях турнир, мы уже забрались довольно высоко. Он именно тот, кто был нужен, чтобы сделать скачок вперед.

- Хорватия способна победить на чемпионате мира?

Иван Перишич: Верьте в нас. Возможно все.