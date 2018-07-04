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ХОРВАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОСТОЯННОЙ БАЗЫ

Вот уже почти неделю сборная Хорватии живет на чемоданах. Наши соперники по четвертьфиналу съехали с базы в Рощине (Ленинградская область) 29 июня перед матчем 1/8 финала с Данией. С того момента делегация, тренерский штаб и команда передвигаются по России от игры к игре в зависимости от места проведения матча. В команде заявили, что футболисты не вернутся на базу даже если им придется сыграть в Санкт-Петербурге (матч за третье место).

Сказать, что данная методика чем-то плоха, нельзя. Хорваты уже в Сочи, до матча с Россией четыре дня. Самое время акклиматизироваться (своеобразная влажность, субтропический климат) и подготовить организм к нагрузкам в новых условиях. Это правильно, ведь все мы видели, что случилось с Игорем Смольниковым во встрече с Уругваем (0:3). Непривычная жара практически высосала из нашего защитника все силы, казалось, что Смольников закончился на 20-й минуте матча.

КОВАЧИЧ – ОТДЕЛЬНО, МОДРИЧ – ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ

Один хорватский полузащитник «Реала», Матео Ковачич, тренировался на базе в Адлере отдельно от общей группы и без мяча. Его одноклубник, главный мотор хорватов Лука Модрич наоборот был в здравии. На тренировку он вышел последним. Лидерам позволительно, так что никаких вопросов.

Знакомых лиц в сборной Хорватии хоть отбавляй. Здесь и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, некогда выступавший вместе с Модричем в «Тоттенхэме», и помощник Златко Далича экс-форвард ЦСКА Ивица Олич, которого в команде считают одним из главных реформаторов игры в атаке. Обоих хорватов, не чуждых нам, в сборной ценят за опыт, накопленные знания и лидерские качества. В России их ценили или ценят за то же самое.

РАКИТИЧ ЗАГАДАЛ ЖЕЛАНИЕ, А КТО-ТО ВЫБИЛ МЯЧ ЗА ТЕРРИТОРИЮ

- Ну хоть бы одного человека впустили! – жаловался охраннику пацан семи-восьми лет, чье желание увидеть топ-футболистов переваливало через край. Слава богу, не забора. Жаль, что мальчишка не дотерпел до момента, когда в ходе тренировке кто-то из футболистов выбил мяч так сильно и далеко, что он приземлился аж за забором адлерской базы. Боллбоя исполнил Сотрудник МВД, от души по-пионербольному перекинув мяч обратно на территорию.

Еще один красивый сюжет. Приморский закат, солнце на треть скрылось за синим горизонтом, облив город персиковым закатом. Над тренировочным полем на посадку низко заходил самолет с туристами, накрывая страшным ревом одного из фаворитов чемпионата мира. Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич изобразил рукой галочку, зафиксировал пальцами Аэробус А320 и, скорее всего, загадал желание. Мы понимаем, какое.

И как бы сильно мы не уважали хорватов за славянскую общность или лично Ракитича за вклад в мировой футбол, это желание игрока не должно сбыться. Просто потому что не должно.

Как завершится матч 1/4 финала ЧМ Россия — Хорватия?
даты проведения: 02.07.2018 г. – 07.07.2018 г. Обсудить
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