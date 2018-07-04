Команда Хорватии прибыла в Сочи и начала подготовку к матчу четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России.

ХОРВАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОСТОЯННОЙ БАЗЫ

Вот уже почти неделю сборная Хорватии живет на чемоданах. Наши соперники по четвертьфиналу съехали с базы в Рощине (Ленинградская область) 29 июня перед матчем 1/8 финала с Данией. С того момента делегация, тренерский штаб и команда передвигаются по России от игры к игре в зависимости от места проведения матча. В команде заявили, что футболисты не вернутся на базу даже если им придется сыграть в Санкт-Петербурге (матч за третье место).

Перишич и Ребич не смогли выделить кого-то в сборной России. Печально. Сослались на "они сильны командой". pic.twitter.com/dkC7LZBtAU — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 4 июля 2018 г.

Сказать, что данная методика чем-то плоха, нельзя. Хорваты уже в Сочи, до матча с Россией четыре дня. Самое время акклиматизироваться (своеобразная влажность, субтропический климат) и подготовить организм к нагрузкам в новых условиях. Это правильно, ведь все мы видели, что случилось с Игорем Смольниковым во встрече с Уругваем (0:3). Непривычная жара практически высосала из нашего защитника все силы, казалось, что Смольников закончился на 20-й минуте матча.

А вот и тренировка под пасмурным сочинским небом. Показательно перепасовываются, а Чорлука бьет по девяткам. pic.twitter.com/E66HKUCX7J — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 4 июля 2018 г.

КОВАЧИЧ – ОТДЕЛЬНО, МОДРИЧ – ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ

Один хорватский полузащитник «Реала», Матео Ковачич, тренировался на базе в Адлере отдельно от общей группы и без мяча. Его одноклубник, главный мотор хорватов Лука Модрич наоборот был в здравии. На тренировку он вышел последним. Лидерам позволительно, так что никаких вопросов.

Знакомых лиц в сборной Хорватии хоть отбавляй. Здесь и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, некогда выступавший вместе с Модричем в «Тоттенхэме», и помощник Златко Далича экс-форвард ЦСКА Ивица Олич, которого в команде считают одним из главных реформаторов игры в атаке. Обоих хорватов, не чуждых нам, в сборной ценят за опыт, накопленные знания и лидерские качества. В России их ценили или ценят за то же самое.

РАКИТИЧ ЗАГАДАЛ ЖЕЛАНИЕ, А КТО-ТО ВЫБИЛ МЯЧ ЗА ТЕРРИТОРИЮ

- Ну хоть бы одного человека впустили! – жаловался охраннику пацан семи-восьми лет, чье желание увидеть топ-футболистов переваливало через край. Слава богу, не забора. Жаль, что мальчишка не дотерпел до момента, когда в ходе тренировке кто-то из футболистов выбил мяч так сильно и далеко, что он приземлился аж за забором адлерской базы. Боллбоя исполнил Сотрудник МВД, от души по-пионербольному перекинув мяч обратно на территорию.

Картина под названием "Как обыграть сборную России". pic.twitter.com/T3YejXR6XM — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 4 июля 2018 г.

Еще один красивый сюжет. Приморский закат, солнце на треть скрылось за синим горизонтом, облив город персиковым закатом. Над тренировочным полем на посадку низко заходил самолет с туристами, накрывая страшным ревом одного из фаворитов чемпионата мира. Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич изобразил рукой галочку, зафиксировал пальцами Аэробус А320 и, скорее всего, загадал желание. Мы понимаем, какое.

И как бы сильно мы не уважали хорватов за славянскую общность или лично Ракитича за вклад в мировой футбол, это желание игрока не должно сбыться. Просто потому что не должно.